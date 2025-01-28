欺诈检测软件 - 最热门应用 - 印度

Prove

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Prove 是企业让客户只需一部手机即可证明其身份的现代方式。 Prove 提供以手机为中心的解决方案，帮助客户消除摩擦，同时增强安全性并增强消费者隐私和消费者选择，从而吸引新消费者并与现有消费者互动。 Prove 的解决方案被各行各业的 1,000 多家企业所使用，包括银行、金融服务、医疗保健、保险和电子商务。 Prove 有两个主要解决方案+ MFA： • Prove Pre-Fill™ for Onboarding & Digital Acquisition，通过验证消费者身份并在任何渠道自动填充经过验证的数据，帮助公司增加注册量并减少开户欺诈。 • Fonebook™ 数字服务，可帮助公司： - 访问单一身份验证平台，降低复杂性和总体拥有成本，以跨整个渠道创建客户的整体视图 - 管理、添加和更新客户电话号码，以确保您始终拥有适合客户的正确号码 多重身份验证： - 标准 SMS 和语音 OTP - Instant Link™（通过 SMS 链接进行身份验证，无需 OTP） - Mobile Auth™（通过蜂窝网络进行身份验证；无密码登录的被动方法） -语音生物识别 – 与消费者的声音进行匹配以进行身份​​验证 – 推送身份验证 – 基于应用程序的方法来证明所有权，还可以提取行为生物识别、设备 (PKI) 和环境（Wi-Fi、蓝牙、网络）信号 – 安全交易多种数字服务用例，包括登录、高风险交易、呼叫中心和无密码登录