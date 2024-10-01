欺诈检测软件 - 最热门应用 - 多米尼克

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欺诈检测软件也称为在线欺诈检测软件，旨在识别和防止非法和高风险的在线活动。这些工具的工作原理是持续监控用户行为并计算风险级别，以检测潜在的欺诈性购买、交易或访问尝试。 IT 和合规部门（尤其是企业和数字银行公司的 IT 和合规部门）依靠这些工具来监控和降低用户的欺诈风险。通过采用欺诈检测软件，公司旨在保护敏感信息、防止网络攻击并防止欺诈交易和身份盗窃。 利用机器学习和实时行为分析，这些工具可以考虑设备和 IP 声誉等因素，实时对风险进行分类。尽管与电子商务欺诈防护软件有一些重叠，但欺诈检测解决方案主要侧重于欺诈活动的实时监控、检测和警报，而电子商务工具更关注监管执行和分析购买行为。
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
Castle
castle.io
Castle 是一个身份和欺诈风险管理平台。我们帮助安全和欺诈团队发现、调查、报告并最终阻止注册、登录和交易过程中的欺诈行为。我们的 SDK 与您的应用程序代码集成，之后安全和欺诈分析师使用我们的网站来监控和管理攻击和欺诈。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球领先的法律、监管和商业信息与分析提供商，帮助客户提高生产力、改善决策和结果，并推进全球法治。 LexisNexis 帮助律师赢得案件、更有效地管理他们的工作、更好地服务客户并发展他们的业务。 LexisNexis 帮助企业更好地了解市场、监控品牌和竞争以及降低业务风险。 LexisNexiss 与大学合作教育学生，LexisNexis 通过提供法律和加强法律基础设施来支持政府和法院的国家建设。 LexisNexis 与全球领先的协会和客户合作，收集针对战争罪犯的证据并提供打击人口贩运的工具。 LexisNexis Leg...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint 是适用于大规模 Web 和移动应用程序的领先设备智能平台，可帮助开发人员构建一流的欺诈检测解决方案。指纹的准确率高达 99.5%，访客 ID 稳定，可持续数月而不是数天，通过简单的 API 调用即可快速做出实时决策，并可通过设备智能进行操作，使用户能够做出更明智的决策。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 通过帮助小型企业在线、亲自、通过移动设备等接受信用卡和电子支票付款来支持付款处理。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 通过端到端、人工智能驱动的身份验证解决方案，帮助企业围绕其独特需求构建自动化身份验证。我们帮助 1,200 多家企业与客户建立开放、安全和包容的关系。我们的真实身份平台可帮助企业大规模无缝地吸引客户，同时阻止欺诈并满足 KYC、AML 和其他监管要求。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
Pipl
pipl.com
Pipl 是身份信托公司。我们使用多元链接在全球超过 280 亿个唯一标识符（电子邮件、手机、社交媒体和其他数据）之间建立深层联系。我们的解决方案使组织能够提供顺畅的客户体验并在整个消费者生命周期中建立信任。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha 是排名第一的隐私优先机器人缓解平台。 hCaptcha Enterprise 在检测和缓解欺诈和滥用方面提供无与伦比的准确性，并提供全面的解决方案来保护在线财产免受自动和半自动攻击。 hCaptcha 解决方案保护每个行业的类别领导者，包括许多最大的企业和政府。强大且低摩擦的挑战平台与现代机器学习相结合，提供一流的准确性、可扩展性和高级安全性，以保护组织。 hCaptcha 独特的边缘驱动架构使所有数据保持短暂性，并处理来自 250 多个位置的请求，确保数据和处理发生在离用户非常近的地方。该平台还提供先进的企业级功能，如私人学习、零 PII 模式、零摩擦和被动学习
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一个确保整个用户旅程安全的验证平台。借助 Sumsub 的可定制 KYC/AML、KYB、交易监控和欺诈预防解决方案，您可以编排验证流程、欢迎全球更多客户、满足合规性要求、降低成本并保护您的业务。 Sumsub 在金融科技、加密货币、交通、交易和游戏行业拥有超过 2,000 家客户，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一个全球一体化身份验证、欺诈预防和合规平台，以其端到端身份验证服务而闻名。通过结合人工智能、生物识别技术和内部 KYC 专家团队，iDenfy 有助于防止欺诈并保持合规性，同时确保用户友好的客户入职流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，这是一个完全可定制的业务验证解决方案。
Stytch
stytch.com
Stytch 是为开发人员构建的最强大的身份平台。凭借设备指纹识别和帐户防盗用身份验证等高级功能，Stytch 提供基础设施，使您公司的身份和访问管理安全、可靠且可扩展。 Stytch 为 B2C 和 B2B 提供 CIAM 解决方案，包括防泄露密码、无密码身份验证流程、MFA、使用 SAML 和 OIDC 的 SSO，以及欺诈和风险保护。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一体化欺诈预防 API 套件，可有效检测和防止高级欺诈活动，例如类人机器人、住宅代理、虚假电子邮件和被盗用户数据。我们的实时筛选工具受到美国银行和 Coinbase 等大型金融机构以及微软、Uber 和亚马逊等其他公司的信任，可以减少高风险行为。我们的风险数据始终是最新的，即使是最复杂的欺诈形式也能有效应对。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企业级 Web 应用程序防火墙来保护您的网站免受最新威胁、智能且即时有效的 360 度反 DDoS 解决方案（第 3-4 层和第 7 层）、全球 CDN 来加快您网站的加载速度最大限度地减少带宽使用以及一系列性能监控和分析服务，以提供有关网站安全和性能的见解。
Authsignal
authsignal.com
Authsignal 是一个嵌入式身份验证平台，提供密钥和其他现代身份验证因素。专注于帮助企业和中端市场企业无缝验证客户身份、减少欺诈并保护客户数据。 Authsignal 与以消费者为中心的现代企业合作，提供灵活且符合情境的身份验证方法。在强大的无代码规则引擎的支持下，产品和欺诈团队利用 Authsignal 来保护客户流、减少客户摩擦并降低风险和欺诈。专为融入任何身份堆栈而设计，通过 OpenID Connect (OIDC)、Microsoft Azure b2c、ForgeRock 和 Ping Identity 进行开箱即用的集成，可实现快速部署并显着节省成本。客户服务和欺诈团队通过...
CHEQ
cheq.ai
进入市场安全领域的领导者。a最近的研究表明，超过 27% 的互联网流量是无效的，每年造成 420 亿美元的损失。而且情况只会变得更糟。在当今的数字环境中，任何能够访问互联网的人都可以随时随地对任何网站造成重大损害，无论特定行业或国家/地区。 CHEQ Essentials 运行先进的算法和实时监控功能来检测和阻止这些有害源造成巨大损害。每次访问都会经过 2,000 多次行为测试，如果检测到无效 - 我们会阻止它。一旦您实施了 CHEQ Essentials，您的整个营销周期就会变得纯粹而干净。这意味着您将像昨天一样做同样的事情，但不会为那些浪费和有害的访问以及欺诈点击付费。 借助领先的市场进入...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus 是一个文档人工智能平台，可以实现更快、更准确的财务决策。该公司分析文档的准确性超过 99%，无论格式或质量如何，支持数百种文档类型，包括银行对账单、工资单和税表。 Ocrolus 提供了一个值得信赖的解决方案，用于检测欺诈并为 400 多家客户简化决策，涉及多种用例，范围从小型企业、抵押贷款和消费者贷款到税务准备和医疗补助资格。 Enova、PayPal、Brex、CrossCountry Mortgage、Plaid 和 SoFi 等客户利用 Ocrolus 自动化打造令人愉悦的用户体验。要了解更多信息，请访问 Ocrolus.com。
Bolt Merchant
bolt.com
通过 Bolt 一键结账，客户转化率增加 50%，销售额增加。通过一键结账、100% 欺诈退款保证、接触 Bolt 网络上数千万购物者等升级您的结账流程。 Bolt 非常灵活并且非常容易实施。与 BigCommerce、Magento 和 PrestaShop 等电子商务平台无缝连接。只需几分钟即可启动，购物者只需几秒钟即可结账。 Bolt 致力于让在线购物变得简单、可信且一致，从而让数百万快乐的购物者实现商业民主化。
Prove
prove.com
Prove 是企业让客户只需一部手机即可证明其身份的现代方式。 Prove 提供以手机为中心的解决方案，帮助客户消除摩擦，同时增强安全性并增强消费者隐私和消费者选择，从而吸引新消费者并与现有消费者互动。 Prove 的解决方案被各行各业的 1,000 多家企业所使用，包括银行、金融服务、医疗保健、保险和电子商务。 Prove 有两个主要解决方案+ MFA： • Prove Pre-Fill™ for Onboarding & Digital Acquisition，通过验证消费者身份并在任何渠道自动填充经过验证的数据，帮助公司增加注册量并减少开户欺诈。 • Fonebook™ 数字服务，可帮助...
SEON
seon.io
SEON 正在改变顶级欺诈和风险团队打击欺诈的方式。我们的欺诈和反洗钱平台使企业能够在潜在威胁发生之前发现并预防它们。 API 优先的方法可让您无缝地吸引客户，同时主动监控活动和旅程。我们的数字分析在透明的机器学习模型中使用独特的数字和社交足迹。凭借闪电般快速的实时分析和全面的决策引擎，您的欺诈团队可以有效地扩展运营规模，而无需依赖以产生误报和无上下文相关性而闻名的黑盒机器学习模型。其结果是精确的防欺诈和反洗钱 (AML) 解决方案，让您的企业在全球范围内占据优势。
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future 是全球最大的威胁情报公司。 Recorded Future 的情报云提供跨对手、基础设施和目标的端到端情报。 Recorded Future 通过开放网络、暗网和技术来源对互联网进行索引，提供对不断扩大的攻击面和威胁态势的实时可见性，使客户能够快速、自信地采取行动，以降低风险并安全地推动业务发展。 Recorded Future 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处和员工，与超过 75 个国家/地区的 1,800 多家企业和政府组织合作，提供实时、公正且可操作的情报。请访问 Recordedfuture.com 了解更多信息。
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI 提供最先进的人工智能解决方案，帮助风险团队自动执行手动入职和承保任务，而无需增加人员或预算。使用 Inscribe 预先训练的 AI 风险代理或专有风险模型，Inscribe 客户可以用更少的人员做更多的事情，消除繁琐的审查任务，并减少可避免的欺诈损失。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 的起源并非源于银行或支付。事实上，他们根本不属于金融领域。该公司是由一些商人创立的，他们多年来一直致力于建立在线业务，却发现自己的成功被客户纠纷所吞噬。这一经历激发了 Chargebacks911 的推出，作为业界第一个也是唯一一个端到端争议管理服务。如今，他们提供可扩展的企业解决方案，以减少支付纠纷并收回因退款欺诈而损失的收入。该公司提供业界唯一基于绩效的投资回报率保证，使用专有的软件和服务产品套件来提供经济高效的端到端退款管理解决方案。难怪 Chargebacks911 受到超过 45,000 家商户的信赖，每年管理和保护超过 20 亿笔交易。该公司总部位于坦...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net 运营着第一个为全球数字企业和金融科技公司构建的全栈欺诈、反洗钱和 KYC 平台。这个屡获殊荣的云平台可帮助各种规模的组织利用人工智能驱动的风险情报来检测欺诈，简化客户引导和交易监控工作流程，并利用实时、可操作的见解来实现更安全、更智能和更有利可图决定。 Fraud.net 是 AWS 合作伙伴网络的光荣成员。 AWS 基础设施 + Fraud.net 的情报层 = 一个完整的、基于云的欺诈管理平台。 Fraud.net 利用 20 多种 AWS 服务来提供企业级风险管理和收入增强平台。 Fraud.net 每月代表全球金融服务和数字商务公司处理和分析数十亿笔交易、应用程序和...
Socure
socure.com
Socure 的专利机器学习平台通过专门构建的端到端解决方案套件，实现了无缝 CIP/KYC 合规性、欺诈检测、身份证件验证和银行账户所有权验证的更高标准，从而实现了强大、行业领先的准确性在入职和整个客户旅程中解锁数字交互和参与的身份信任。
Forter
forter.com
数字商务建立在信任的基础上。如果没有信任，企业就会损失数百万美元。在 Forter，我们知道建立信任（以及您的底线）不仅仅意味着阻止欺诈。这意味着保护整个客户旅程——从帐户创建到结帐和退货。 Forter 在最大的在线零售商网络的支持下，对每次数字交互做出最准确、实时的决策。我们的信任平台每年为一些全球数字商务领导者（例如 Priceline、Nordstrom、eBay、HelloFresh 等）做出超过 300B 美元的交易决策。
Sift
sift.com
Sift 是人工智能驱动的欺诈平台，为全球领先企业确保数字信任。我们对机器学习和用户身份的深度投资、每年记录 1 万亿次事件的数据网络以及对客户长期成功的承诺使 700 多个客户能够无所畏惧地成长。 DoorDash、Yelp 和 Poshmark 等品牌依靠 Sift 来实现增长并提供无缝的消费者体验。请访问 sift.com。
Verosint
verosint.com
Verosint 是领先的账户欺诈检测和预防解决方案，为在线企业提供基于信号的身份保证。
Eftsure
eftsure.com
Eftsure 是澳大利亚支付欺诈预防领域的市场领导者。我们的端到端解决方案专为企业设计，每年可保障超过 120 亿美元的 B2B 支付。我们的使命是建立一个更安全的商业社区。凭借一个庞大且不断增长的经过验证的供应商详细信息数据库（同类中唯一的数据库），我们使用多因素验证为企业提供对供应商入职、接收发票和付款的更多了解和控制。简而言之，我们确保我们的客户永远不会向错误的人付款。
CertifID
certifid.com
CertifID 是一种数字身份和设备验证解决方案，产权公司、律师事务所、贷方、房地产经纪人以及购房者和卖家使用它来防止电汇欺诈。在美国，电汇欺诈是影响房地产行业的最重大风险。通过验证交易各方的凭据并安全地共享银行详细信息，CertifID 让您高枕无忧，并为其保护的每条线路提供高达 100 万美元的直接保险。 CertifID 与领先的游戏制作软件系统集成，使忙碌的游戏和托管操作员能够从工作流程中消除耗时的手动流程。 CertifID 拥有数万笔转账和零保险索赔，每月可帮助保护数十亿美元免遭欺诈。 CertifID 由产权公司所有者和电汇欺诈受害者创建，是一个专门构建的解决方案，随时准备承担...
Netacea
netacea.com
Netacea 机器人防护可检测并防止针对在线品牌的复杂机器人攻击。 Netacea 机器人管理位于技术基础设施的最边缘，无需使用代理，它将跨 API、应用程序和网站的所有流量的无与伦比的可见性与不断发展的检测、响应和威胁情报功能相结合。其结果是为高流量企业提供更有效的自动化机器人防护。 Netacea 机器人防护可为全球最大的在线品牌检测、缓解和防止复杂的机器人攻击。防止暴力攻击，例如帐户接管、撞库、支付滥用、API 攻击和在线欺诈。通过单一低代码无代理部署，Netacea 允许品牌分析 Web、应用程序和 API 上的所有流量源，以检测并阻止自动威胁，避免它们对您的企业或客户造成损害。
DataDome
datadome.co
DataDome 的机器人和在线欺诈防护以无与伦比的准确性和零妥协来阻止攻击。我们的平台由多层机器学习提供支持，每天分析 5 万亿个信号，并实时适应和扫描每个请求。 2023 年，DataDome 阻止了超过 3160 亿次欺诈攻击。全球领先企业（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 来保护其网站、移动应用程序和 API 免受帐户欺诈、支付欺诈、撞库、DDoS、广告欺诈等侵害。 DataDome 凭借创纪录的价值实现时间，提供透明的见解、24/7 SOC 专业知识、轻松部署和 50 多个集成。该解决方案不会给受保护的端点增加任何延迟，借助 26 个以...
Oscilar
oscilar.com
Oscilar 解决了当今企业和消费者面临的最大挑战之一：如何保护在线交易免受欺诈、盗窃和风险。我们的使命是通过保护各种方式的在线交易，使互联网变得更安全。 Oscilar 是首个由人工智能驱动的实时风险决策平台，它以前所未有的方式将实时数据、人工智能和决策结合在一起，创建最先进的信用和欺诈检测平台。我们的人工智能风险决策技术使企业能够在几毫秒内便捷、准确地评估每笔在线交易的风险。
Trustpair
trustpair.com
Trustpair 是全球大公司领先的支付欺诈预防平台。自 2017 年以来，Trustpair 通过自动化帮助财务团队确保整个 P2P 流程的安全。该解决方案提供直观的风险管理，并直接与现有工具集成以提高效率。 Trustpair 于 2022 年 10 月筹集了 2000 万欧元，用于专注于美国扩张和研发，保持欺诈预防技术的领先地位。借助 Trustpair，全球超过 200 家公司避免了欺诈，这要归功于： - 全球最可靠的账户所有权验证，利用无与伦比的验证技术以及来自内部和外部数据源的数百万个数据点。 - 直观的仪表板、安全的工作流程和实时警告简化了风险识别和管理。 - 与现有软件（采购...
Trustfull
trustfull.com
Trustfull 是一个实时风险决策平台，可根据数字足迹收集数据。 Trustfull 利用对电话号码、电子邮件、IP、设备和浏览器等多种信号的静默检查，帮助不同行业的公司评估风险并提供更安全的在线体验。主要用例包括：KYC、AML、账户接管、促销滥用和综合身份欺诈检测。
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro 帮助商家保护其在线商店免受恶意欺诈者的侵害。它会筛查所有使用信用卡、PayPal 等方式交易的订单是否存在在线欺诈行为。因此，它可以通过减少退款、提高运营效率和增加收入来增加电子商务商家的利润。
Riskified
riskified.com
Riskified 是市场上最智能、最准确的电子商务欺诈管理合作伙伴，拥有由全球商家网络提供支持的机器学习平台，可最大程度地减少欺诈并最大化净收入，并得到真正的退款保证和优质合作伙伴模型的支持。我们的平台拥有 180 多个国家/地区的 4 亿多购物者，每天评估数百万笔交易。由于这些数据会反馈到我们的系统中，因此我们的平台在每笔交易中都会变得更加智能。我们的商家受益于所有这些数据，而不仅仅是他们自己数据库中的数据。除了强大的退款保证产品之外，Riskified 还构建了全面的解决方案组合，以在整个客户生命周期中保护和支持商家。借助我们的帐户安全、策略保护和支付优化解决方案，我们可以帮助商家在不断...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud 筛选、验证并保证您的在线订单，以便您可以放心地销售和发货。通过将您的订单转移到 Eye4Fraud，您可以利用世界上最完整的消费者购物数据池。
Kount
kount.com
Kount 是信任和安全技术。企业选择与其独特挑战相关的解决方案，我们帮助他们充满信心地成长——无论是什么行业。我们利用数据驱动的决策、先进的机器学习和数十年的经验来克服普遍困扰当今成长型企业的挑战。结果是对每次互动都更有信心。
Signifyd
signifyd.com
Signifyd 是一家商业保护提供商，致力于解决电子商务购物者从帐户创建到结帐再到退货请求的整个过程中关键转换点的欺诈和滥用挑战。我们帮助商家决定购物者何时适合采取某种行动——例如创建帐户、完成交易或请求退款。我们可以准确地做到这一点，因为我们之前在我们保护的数千个电子商务店面中见过 98% 的购物者。通过让更多优质购物者进入，知名客户的收入通常会增加 5 - 9%。我们对自己的决定非常有信心，因此我们会为订单批准提供担保，这让我们的商家有信心自动履行订单，因为他们知道如果确实发生退款，我们将 100% 向他们退款。
NoFraud
nofraud.com
在 NoFraud，我们知道防止欺诈不仅仅是避免损失，还在于提升客户体验。 NoFraud 是一种电子商务欺诈预防和结账解决方案，可保护企业免受欺诈者的侵害，消除退款损失，并为值得信赖的购物者提供更顺畅、更顺畅的结账体验。 NoFraud 直接与您的电子商务平台集成，实时扫描每个订单是否存在欺诈迹象。我们结合使用强大的算法和主动的人工审核，为每笔交易提供简单的通过或失败决策，因此您无需手动审核订单或监控欺诈分数。我们对自己的决策非常有信心，因此我们提供 100% 的财务保证，因此如果您收到欺诈退款，我们将向您退款。借助 NoFraud Checkout，您可以通过设计精美的结账体验来提高转化率...
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale 是最完整的电子商务欺诈防护解决方案。我们将先进的统计技术与世界上最大的专业欺诈分析师团队相结合，提供与市场上其他任何产品不同的平衡、真实的方法。我们提供业内最高的订单批准率和最低的错误拒绝率。
Ravelin
ravelin.com
Ravelin 提供先进的技术和专门的支持，帮助您防止不断变化的欺诈威胁并放心地接受付款。