餐饮服务管理软件 - 最热门应用

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餐饮服务管理软件旨在帮助商业食品企业（包括自助餐厅和食品工厂）简化运营。这些工具可以帮助完成从配方创建和库存管理到整体业务管理和定价策略等更大规模功能的任务。虽然一些餐饮服务运营商可能依赖这些工具来管理其整个业务，但其他运营商可能需要通过其他解决方案来补充软件。 该软件可以与食品追溯系统、食品分销平台和餐饮应用程序一起使用。它还可以与其他重要的业务管理工具集成，例如会计软件、劳动力管理系统和商业智能平台。
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MarketMan
marketman.com
MarketMan是餐饮业运营者与供应商之间的协作软件，帮助管理采购、库存和成本，提升运营效率。
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs是一款食品安全管理软件，帮助企业满足HACCP、ISO 22000等食品安全标准，实现食品安全过程数字化和简化管理。
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket是一款通过AI技术实现美国食品供应链数字化转型的应用，旨在提升行业效率和提供电子商务软件解决方案。
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify是一款食品和饮料管理平台，帮助餐饮业管理供应链、优化菜单和活动，减少食品浪费，提高效率与透明度。
Craftable
craftable.com
Craftable 是一家餐饮行业的利润管理软件平台，整合采购、劳动力、食谱和销售，帮助运营者提高利润效率。
Supplyit
supplyit.com
Supplyit是一个云基础的餐饮服务管理平台，提供生产预测、订单管理、库存报告和营养标签打印等功能，以提高运营效率和客户满意度。
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice是一款应用程序，让学校的家长和学生可以查看菜单、营养信息和过敏原，促进健康饮食选择和饮食透明度。
Eclarion
eclarion.com
Eclarion 应用程序使食谱管理变得可控，并能轻松按需提供产品规格。