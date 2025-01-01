餐饮服务分销软件 - 最热门应用

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食品服务配送软件使用户能够安排、跟踪和管理食品储存和配送的库存。该行业的公司利用该软件来计划发货、管理客户关系并维护食品订单的详细记录。这些平台提供处理订单、处理付款、跟踪交货和监督库存的工具。一个关键功能是能够生成有助于销售策略和绩效评估的分析报告。许多食品服务分销解决方案还包括用于分析绩效、利润和市场价格的工具，以提高销售效率。虽然一些管理产品专注于传入配送，但大多数管理产品主要用于管理传出发货和订单。
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GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket是一款通过AI技术实现美国食品供应链数字化转型的应用，旨在提升行业效率和提供电子商务软件解决方案。
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering是一个SaaS平台，简化食品行业的订单管理，方便买家和供应商进行高效的沟通和订单处理。
Supplyit
supplyit.com
Supplyit是一个云基础的餐饮服务管理平台，提供生产预测、订单管理、库存报告和营养标签打印等功能，以提高运营效率和客户满意度。
Procurant
procurant.com
Procurant是一款移动应用，简化HACCP食品安全计划管理，提供温度监测，帮助企业维护食品安全合规性与效率。
Recipal
recipal.com
Recipal是一款营养分析软件，可以简化营养成分标签的生成、菜谱成本计算和库存管理。
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticket 是食品服务行业的软件提供商，提供库存管理、成本控制、菜单管理、销售与市场支持等解决方案。
Klarys
klarys.io
Klarys 应用旨在帮助新鲜食品行业提高效率与透明度，以应对经济和环境挑战，支持可持续发展和产品可追溯性。