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餐饮服务分销软件 - 最热门应用

食品服务配送软件使用户能够安排、跟踪和管理食品储存和配送的库存。该行业的公司利用该软件来计划发货、管理客户关系并维护食品订单的详细记录。这些平台提供处理订单、处理付款、跟踪交货和监督库存的工具。一个关键功能是能够生成有助于销售策略和绩效评估的分析报告。许多食品服务分销解决方案还包括用于分析绩效、利润和市场价格的工具，以提高销售效率。虽然一些管理产品专注于传入配送，但大多数管理产品主要用于管理传出发货和订单。

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GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

GrubMarket是一款通过AI技术实现美国食品供应链数字化转型的应用，旨在提升行业效率和提供电子商务软件解决方案。

UnifyOrdering

UnifyOrdering

unifyordering.com

UnifyOrdering是一个SaaS平台，简化食品行业的订单管理，方便买家和供应商进行高效的沟通和订单处理。

Supplyit

Supplyit

supplyit.com

Supplyit是一个云基础的餐饮服务管理平台，提供生产预测、订单管理、库存报告和营养标签打印等功能，以提高运营效率和客户满意度。

Recipal

Recipal

recipal.com

Recipal是一款营养分析软件，可以简化营养成分标签的生成、菜谱成本计算和库存管理。

Procurant

Procurant

procurant.com

Procurant是一款移动应用，简化HACCP食品安全计划管理，提供温度监测，帮助企业维护食品安全合规性与效率。

Meal Ticket

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mealticket.com

Meal Ticket 是食品服务行业的软件提供商，提供库存管理、成本控制、菜单管理、销售与市场支持等解决方案。

Klarys

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Klarys 应用旨在帮助新鲜食品行业提高效率与透明度，以应对经济和环境挑战，支持可持续发展和产品可追溯性。

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