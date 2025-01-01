Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
游戏
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
食品追溯软件
目录
最热门
最近添加

食品追溯软件 - 最热门应用

食品追溯软件使用户能够研究、跟踪和存储有关食品的详细信息。公司利用该软件来维护食品订单及其来源的全面记录。这些平台提供了监控各种产品和货运的库存来源的工具。一个关键特征是他们对维持健康和安全合规性的支持。许多可追溯性解决方案还包括用于优化支出和预算、生成过敏警告以及促进与供应商沟通的工具。虽然一些食品服务管理和分销软件包含可追溯性功能，但它们通常还具有广泛的附加功能。

提交新应用


FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs是一款食品安全管理软件，帮助企业满足HACCP、ISO 22000等食品安全标准，实现食品安全过程数字化和简化管理。

Safefood 360

Safefood 360

safefood360.com

Safefood 360是一款全面的供应商质量管理解决方案，确保食品行业的供应商符合质量和安全标准，提供监控和评估功能。

Erudus

Erudus

erudus.com

Erudus 是一个食品行业提供的应用，提供准确的过敏原、营养和技术产品数据。

FreshCheq

FreshCheq

freshcheq.com

FreshCheq是一款专为餐馆和食品卡车设计的应用，简化食品安全检查和记录管理，取代纸质文档和繁琐的报告。

Otrafy

Otrafy

otrafy.com

Otrafy是一款云端软件，提升买卖双方沟通与文档流程，帮助食品行业管理供应商合规与风险，确保食品安全与质量。

OurRecords

OurRecords

ourrecords.com

OurRecords是一个供应商合规管理解决方案，可以轻松管理10到10,000个供应商，支持定制供方协议、税务表格等特定需求。

Brizo FoodMetrics

Brizo FoodMetrics

brizodata.com

Brizo FoodMetrics是一个为食品服务行业提供市场分析和消费者偏好的平台，帮助企业优化策略和运营效率。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.

食品追溯软件 - 最热门应用 - WebCatalog