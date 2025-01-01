食品追溯软件 - 最热门应用

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食品追溯软件使用户能够研究、跟踪和存储有关食品的详细信息。公司利用该软件来维护食品订单及其来源的全面记录。这些平台提供了监控各种产品和货运的库存来源的工具。一个关键特征是他们对维持健康和安全合规性的支持。许多可追溯性解决方案还包括用于优化支出和预算、生成过敏警告以及促进与供应商沟通的工具。虽然一些食品服务管理和分销软件包含可追溯性功能，但它们通常还具有广泛的附加功能。
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FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs是一款食品安全管理软件，帮助企业满足HACCP、ISO 22000等食品安全标准，实现食品安全过程数字化和简化管理。
Safefood 360
safefood360.com
Safefood 360是一款全面的供应商质量管理解决方案，确保食品行业的供应商符合质量和安全标准，提供监控和评估功能。
Erudus
erudus.com
Erudus 是一个食品行业提供的应用，提供准确的过敏原、营养和技术产品数据。
FreshCheq
freshcheq.com
FreshCheq是一款专为餐馆和食品卡车设计的应用，简化食品安全检查和记录管理，取代纸质文档和繁琐的报告。
Otrafy
otrafy.com
Otrafy是一款云端软件，提升买卖双方沟通与文档流程，帮助食品行业管理供应商合规与风险，确保食品安全与质量。
OurRecords
ourrecords.com
OurRecords是一个供应商合规管理解决方案，可以轻松管理10到10,000个供应商，支持定制供方协议、税务表格等特定需求。
Brizo FoodMetrics
brizodata.com
Brizo FoodMetrics是一个为食品服务行业提供市场分析和消费者偏好的平台，帮助企业优化策略和运营效率。