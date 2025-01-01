食品安全管理软件 - 最热门应用

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食品安全管理软件确保供应链中食品安全流程的维护、合规性和持续改进，遵守 FSMA、ISO 标准等国际标准以及粮农组织和世界卫生组织的指南。它对于餐馆、酒店和学校等组织至关重要，使它们能够与管理和可追溯系统集成。该软件创建受控流程，确保生产的所有食品符合质量和安全标准，涵盖食品分销链中从供应交付到产品运输的每一个步骤。