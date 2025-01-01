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食品安全管理软件确保供应链中食品安全流程的维护、合规性和持续改进，遵守 FSMA、ISO 标准等国际标准以及粮农组织和世界卫生组织的指南。它对于餐馆、酒店和学校等组织至关重要，使它们能够与管理和可追溯系统集成。该软件创建受控流程，确保生产的所有食品符合质量和安全标准，涵盖食品分销链中从供应交付到产品运输的每一个步骤。
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SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs是一款食品安全管理软件，帮助企业满足HACCP、ISO 22000等食品安全标准，实现食品安全过程数字化和简化管理。
Jolt
jolt.com
Jolt是一款手机和平板电脑上的操作执行软件，帮助餐厅、零售和酒店等企业提高团队责任感和食品安全合规性。
Safefood 360
safefood360.com
Safefood 360是一款全面的供应商质量管理解决方案，确保食品行业的供应商符合质量和安全标准，提供监控和评估功能。
Certdox
certdox.com
Certdox是一个基于云的食品安全和质量管理软件，简化文档存储、控制、合规及审计流程，提高工作效率。
Phenium
phenium.com
Phenium是一款智能数据应用，帮助管理食品安全、厨房任务和日常运营，减少食品浪费和技术故障，简化厨房操作。
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