车队跟踪软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
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车队跟踪软件利用 GPS 技术来监控运输车队内车辆和驾驶员的活动。该软件主要由车队经理用来实时跟踪其车队并收集车辆和驾驶员的性能数据。虽然车队跟踪通常是更广泛的车队管理系统的一个功能，但此类软件专门专注于使用 GPS 和远程信息处理来跟踪车辆。它通常缺乏完整车队管理解决方案中的广泛后台功能。
提交新应用
Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一个云端的物流管理平台，提供实时跟踪和分析功能，帮助简化和优化运输流程。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。
LocoNav
loconav.com
Loconav是一款车队管理平台，提供实时监控、风险预警和车辆管理功能，旨在提升运营效率及安全性。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。
Hapn
gethapn.com
Hapn 是一款提供实时位置数据和资产监控的应用，帮助企业管理资产、团队和供应链，并提供全天候客户支持和终身保修。
CalAmp
calamp.com
CalAmp是一款云端遥感技术应用，帮助企业通过资产追踪、维护调度和车辆警报等功能优化车队运营。
One Step GPS
onestepgps.com
一步GPS应用提供实时位置监控，适用于个人和企业。具备地理围栏和位置历史功能，简单易用，确保准确追踪。
Lytx
lytx.com
Lytx是一款车队管理应用程序，通过视频分析、人工智能和机器视觉，提高车辆安全性、效率和合规性，支持驾驶员行为分析和事故预防。
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute是一个物流路径优化应用，实时监控交付路线，提高效率，降低成本，适用于各种规模的企业。
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks是一款车辆跟踪应用，利用GPS实时监测车辆位置与活动，帮助管理车队和驾驶员行为。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery是一款用于交付管理和路线优化的软件，帮助企业自动化交付时间设置，提高客户满意度，支持多语言。
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供自动化按需工作的工具，允许规划、分配、追踪和验证工作，提升工作人员的生产力和可靠性。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital是一个卡车运输管理软件，提供负载跟踪、文档提交、旅行规划及库存管理等功能，旨在提高效率和生产力。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u是一款交付管理应用，通过实时跟踪、路线优化和交付证明等功能，帮助企业提高物流效率和客户体验。
Uboro
uboro.io
Uboro是一款GPS追踪软件，适用于车队所有者、总经理、物流人员或个人用户。
Fleetr
fleetr.com
Fleetr是一款车队管理应用，通过GPS跟踪和数据分析，帮助企业实时监控和优化车辆和驾驶员行为。
AVLView
avlview.com
AVLView是一款车辆追踪应用，提供实时位置监控、油耗监测、事件警报及维护通知，以提高车队管理效率和司机生产力。
Lyve
lyveglobal.com
Lyve是一款基于云的物流平台，通过AI技术优化交付管理，提供实时跟踪、路线规划和车队管理，提升运营效率和客户体验。
Nauto
nauto.com
Nauto是一款基于人工智能的车队监控系统，用于实时评估驾驶员及其行为，以提高安全性和效率。
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit 是一款优化最后一英里交付的综合平台，提供路线优化、车队管理工具和实时跟踪，帮助企业提高效率和客户体验。
FleetIT
fleetit.com
FleetIT是一款高效的车队管理应用，助力企业管理过路费发票和违规，适用于租车、拖车和车队管理公司。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift是一个车队管理平台，提供实时数据、自动化工作流与分析报告，帮助企业提升安全性和运营效率。