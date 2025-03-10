车队跟踪软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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车队跟踪软件利用 GPS 技术来监控运输车队内车辆和驾驶员的活动。该软件主要由车队经理用来实时跟踪其车队并收集车辆和驾驶员的性能数据。虽然车队跟踪通常是更广泛的车队管理系统的一个功能，但此类软件专门专注于使用 GPS 和远程信息处理来跟踪车辆。它通常缺乏完整车队管理解决方案中的广泛后台功能。
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CalAmp
calamp.com
CalAmp是一款云端遥感技术应用，帮助企业通过资产追踪、维护调度和车辆警报等功能优化车队运营。
Uboro
uboro.io
Uboro 是一款适用于车队所有者、总经理、后勤人员或私人实体的 GPS 跟踪软件。
Fleetr
fleetr.com
Fleetr 是小型企业 GPS 跟踪解决方案的领导者。我们建立了一个人工智能驱动的平台，为车队所有者提供驾驶员和车辆数据。截至 2021 年，我们与拉丁美洲母公司合作，为超过 30,000 辆联网车辆提供服务，对此我们深感自豪。
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute是一个物流路径优化应用，实时监控交付路线，提高效率，降低成本，适用于各种规模的企业。
AVLView
avlview.com
亚马逊云上的 AVLView 在地图上跟踪车辆，监控燃油使用情况，帮助将运营损失减少一半，并提高车队/驾驶员的生产力。对事件进行即时提醒，以提高绿色驾驶、及时交付；自动安排行程并通知您车辆维护情况。
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks是一款车辆跟踪应用，利用GPS实时监测车辆位置与活动，帮助管理车队和驾驶员行为。
Lyve
lyveglobal.com
在技术驱动的世界中，人工交付操作日益成为企业的瓶颈。现在更是如此，因为新时代的客户需要超快速的交付，并期望他们的体验更加便利。作为企业主，提供快速灵活的交付选项应该是首要任务。如果没有数字化，企业就会遇到效率低下、错误和延迟的情况，最终会影响客户体验并增加运营成本。 Lyve 交付管理系统 (DMS) 提供基于云的管理系统，可简化您的交付并降低运营成本，同时确保良好的客户体验。借助 Lyve DMS，您将通过以下方式获得交付和运营动力： - 实时跟踪 - 自动分配 - 订单池和俱乐部 - 优化路线规划 - 客户参与 - 最佳车队利用率 - 以数据为中心的决策 - 及时交付- 动态路由
Hapn
gethapn.com
Hapn 创造了创新的物联网技术，可供各种规模的企业使用，提供可靠的位置数据、可操作的见解和无与伦比的支持。我们的平台可以让您轻松获得更好地运营业务所需的清晰度和信心。行业领先的移动应用程序让跟踪成为一种乐趣，在您的手掌中提供最易于使用的实时可见性体验。无论您是监控和管理资产、团队成员、供应链还是车队，您都可以放心，Hapn 都能满足您的需求。借助 TrackerCare，您可以获得一直在寻找的黄金标准服务 - 24/7 客户支持、免费升级和终身设备保修。有保证。 Hapn 拥有超过 17 年的经营经验、50,000 名客户和超过 300,000 个跟踪项目，是值得信赖的解决方案，可让您重新获得业务应有的控制力和可见性。
One Step GPS
onestepgps.com
一步GPS应用提供实时位置监控，适用于个人和企业。具备地理围栏和位置历史功能，简单易用，确保准确追踪。
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供了实现按需工作和劳动力自动化的构建模块。其用于规划、分配、跟踪和验证的 API 和 SDK 从真实数据中学习，以提高运营 KPI，包括工作完成率、劳动力可靠性、生产力和按时交付。 凭借其强大且对开发人员友好的平台，它提供了劳动力自动化和工作证明解决方案，受到各个行业（从轻工业、安全、零售、酒店、医疗保健到能源和运输）公司的信赖。 HyperTrack 的业务遍及全球，拥有 300 多家客户，他们依靠其平台来提高可见性、运营效率和可扩展性，以支持按小时、任务和轮班工作、交付、现场服务和销售的按需劳动力。 HyperTrack 用于提高美国超过 200 万零工工人以及欧洲、印度、拉丁美洲和非洲数百万工人的生产力、可靠性和安全性。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery是一款用于交付管理和路线优化的软件，帮助企业自动化交付时间设置，提高客户满意度，支持多语言。
Nauto
nauto.com
Nauto 的车内车队跟踪系统使用人工智能来评估驾驶员、车辆和前方道路，以实时检测和指导分心和攻击性驾驶。
Dispatchit
dispatchit.com
调度简化了企业的最后一英里交付。无论您是寻找建立的独立承包商驾驶员网络，还是通过为自己的车辆提供可扩展的调度软件的交付体验现代化，Dispatch都具有独特的功能，可以成为您的交付合作伙伴，因此您可以专注于对您的业务最重要的事情。我们的交付技术使您能够为客户提供更多*。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。
Lytx
lytx.com
Lytx是一款车队管理应用程序，通过视频分析、人工智能和机器视觉，提高车辆安全性、效率和合规性，支持驾驶员行为分析和事故预防。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡车运输软件 ERP，用于规划、货运监控、销售、安全、库存/资产跟踪、会计等。了解 Truckin Digital 如何彻底改变您的货运业务并帮助您在竞争中保持领先！
FleetIT
fleetit.com
Fleetit 是一种按车牌发票和通行费违规管理的经济高效方式，我们为各种规模的车队提供服务，包括汽车/卡车租赁、拖车/设备租赁以及车队和租赁管理公司。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的车队智能平台，使拥有车队和重型设备的企业能够从单一平台轻松访问所有车队运营数据。 IntelliShift 的解决方案旨在解决安全和操作挑战，并且可以轻松地与您今天使用的单点解决方案结合起来，以提供易于理解的视图。利用人工智能行车记录仪、远程信息处理、检查、维护和合规技术来推动更好的业务成果。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一个云端的物流管理平台，提供实时跟踪和分析功能，帮助简化和优化运输流程。
Locate2u
locate2u.com
locate2U是一个专为任何交付或服务业务而设计的软件平台。我们的解决方案可帮助这些业务提高其路线效率，提高客户的交付经验并提高生产力，同时减少计划路线所需的时间。我们的解决方案为公司提供了经营交付或服务业务所需的一切。包括：GPS跟踪，实时位置共享，预订管理，路线优化，驱动程序应用程序，通知，交付证明，API，自定义等等！
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。
LocoNav
loconav.com
Loconav是一款车队管理平台，提供实时监控、风险预警和车辆管理功能，旨在提升运营效率及安全性。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。
Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。