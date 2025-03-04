车队跟踪软件 - 最热门应用 - 埃及

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车队跟踪软件利用 GPS 技术来监控运输车队内车辆和驾驶员的活动。该软件主要由车队经理用来实时跟踪其车队并收集车辆和驾驶员的性能数据。虽然车队跟踪通常是更广泛的车队管理系统的一个功能，但此类软件专门专注于使用 GPS 和远程信息处理来跟踪车辆。它通常缺乏完整车队管理解决方案中的广泛后台功能。
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Verizon
verizon.com
Verizon是一家美国无线网络运营商，以前以Verizon Wireless的名义作为Verizon通信的单独部门运行。
CalAmp
calamp.com
CalAmp 是一种基于云的远程信息处理技术，可通过资产跟踪、维护计划、性能仪表板、车辆警报等帮助企业简化车队运营。借助 CalAmp 远程信息处理云，安全连接您的所有资产并将远程信息处理数据统一到单一平台中。访问实时和历史数据并流入您的专有应用程序和系统，以提高可见性、安全性、维护性、合规性和效率。
Uboro
uboro.io
Uboro 是一款适用于车队所有者、总经理、后勤人员或私人实体的 GPS 跟踪软件。
Fleetr
fleetr.com
Fleetr 是小型企业 GPS 跟踪解决方案的领导者。我们建立了一个人工智能驱动的平台，为车队所有者提供驾驶员和车辆数据。截至 2021 年，我们与拉丁美洲母公司合作，为超过 30,000 辆联网车辆提供服务，对此我们深感自豪。
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute 是路线优化革命。借助我们先进的路线算法引擎，您可以降低物流成本，提高客户满意度，并将最后一英里的物流绩效从零提升到世界一流的 FedEx-UPS 标准，每辆车每月 40 美元。我们正在实现物流智能的民主化，因此任何人都可以更好地工作，而无需研发部门弄清楚如何减少燃气费或二氧化碳排放量。
AVLView
avlview.com
亚马逊云上的 AVLView 在地图上跟踪车辆，监控燃油使用情况，帮助将运营损失减少一半，并提高车队/驾驶员的生产力。对事件进行即时提醒，以提高绿色驾驶、及时交付；自动安排行程并通知您车辆维护情况。
MyCarTracks
mycartracks.com
使用适合您企业的最先进的车辆跟踪应用程序来跟踪、管理和测量您的车队
Lyve
lyveglobal.com
在技术驱动的世界中，人工交付操作日益成为企业的瓶颈。现在更是如此，因为新时代的客户需要超快速的交付，并期望他们的体验更加便利。作为企业主，提供快速灵活的交付选项应该是首要任务。如果没有数字化，企业就会遇到效率低下、错误和延迟的情况，最终会影响客户体验并增加运营成本。 Lyve 交付管理系统 (DMS) 提供基于云的管理系统，可简化您的交付并降低运营成本，同时确保良好的客户体验。借助 Lyve DMS，您将通过以下方式获得交付和运营动力： - 实时跟踪 - 自动分配 - 订单池和俱乐部 - 优化路线规划 - 客户参与 - 最佳车队利用率 - 以数据为中心的决策 - 及时交付- 动态路由
Hapn
gethapn.com
Hapn 创造了创新的物联网技术，可供各种规模的企业使用，提供可靠的位置数据、可操作的见解和无与伦比的支持。我们的平台可以让您轻松获得更好地运营业务所需的清晰度和信心。行业领先的移动应用程序让跟踪成为一种乐趣，在您的手掌中提供最易于使用的实时可见性体验。无论您是监控和管理资产、团队成员、供应链还是车队，您都可以放心，Hapn 都能满足您的需求。借助 TrackerCare，您可以获得一直在寻找的黄金标准服务 - 24/7 客户支持、免费升级和终身设备保修。有保证。 Hapn 拥有超过 17 年的经营经验、50,000 名客户和超过 300,000 个跟踪项目，是值得信赖的解决方案，可让您重新获得业务应有的控制力和可见性。
One Step GPS
onestepgps.com
我们的高质量 GPS 跟踪和出色的客户支持正在真正改变行业。大多数 GPS 和软件公司将客户支持视为资源浪费。他们寻找自动化、外包或收取额外费用的方法。我们认为这是非常短视的。我们将出色的客户支持视为支持我们产品的重要组成部分。在响应能力和主动性方面，我们努力让其他所有 GPS 跟踪公司望尘莫及。我们相信，为了赢得并保持您的业务，我们必须提供市场领先的产品。我们直接从美国顶级 GPS 跟踪设备制造商采购产品。我们提供无风险、100 天退款保证。取消预订的情况非常罕见，我们甚至还承担双向运费。怎么样才算有信心呢？
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供了实现按需工作和劳动力自动化的构建模块。其用于规划、分配、跟踪和验证的 API 和 SDK 从真实数据中学习，以提高运营 KPI，包括工作完成率、劳动力可靠性、生产力和按时交付。 凭借其强大且对开发人员友好的平台，它提供了劳动力自动化和工作证明解决方案，受到各个行业（从轻工业、安全、零售、酒店、医疗保健到能源和运输）公司的信赖。 HyperTrack 的业务遍及全球，拥有 300 多家客户，他们依靠其平台来提高可见性、运营效率和可扩展性，以支持按小时、任务和轮班工作、交付、现场服务和销售的按需劳动力。 HyperTrack 用于提高美国超过 200 万零工工人以及欧洲、印度、拉丁美洲和非洲数百万工人的生产力、可靠性和安全性。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery 是一款用于交付管理和路线优化的尖端软件套件。它为寻求超本地化业务自动化的企业提供了一系列功能和优势，并为其客户提供简化的交付体验。我们帮助物流和快递、电子商务、零售、食品和饮料、洗衣服务、制药等不同行业的数千家公司实现业务运营自动化。该软件和应用程序支持 18 种以上语言。
Nauto
nauto.com
Nauto 的车内车队跟踪系统使用人工智能来评估驾驶员、车辆和前方道路，以实时检测和指导分心和攻击性驾驶。
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch 简化了企业的最后一英里交付。无论您是在寻找成熟的独立承包商司机网络，还是通过适用于您自己的车辆的可扩展调度软件来现代化您的送货体验，Dispatch 都能成为您的送货合作伙伴，让您可以专注于对您的业务最重要的事情。我们的交付技术使您能够为您的客户交付更多*。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior 是一款功能强大的路线优化工具，旨在帮助调度员和驾驶员消除后勤难题。 RoadWarrior Flex 提供了一个移动应用程序，可实现驾驶员和调度员之间的清晰沟通、实时路况更新，以便相应地调整路线、每天最多 500 个站点的路线优化、驾驶员签到和进度更新、FedEx 和Ontrac 清单上传以及交付证明。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 使企业可以轻松管理和分析其本地交付运营。我们的产品包括为驾驶员提供的直观智能手机应用程序、为调度员提供的功能强大的现代网络仪表板以及为收件人提供的自动通知和实时跟踪。 Onfleet 每周为杂货店、餐厅、鲜花配送、药店和电子商务公司等数千家企业提供数百万次送货服务。 Onfleet 总部位于加利福尼亚州旧金山。
Lytx
lytx.com
Lytx 是车队管理技术的全球领导者。我们的解决方案利用视频的力量，使驾驶员和车队变得更安全、更高效、生产力更高、盈利能力更强，以便他们能够在当今竞争激烈的环境中蓬勃发展。通过 Lytx 平台，直接客户和经销商客户可以访问我们的可定制服务和计划，涵盖驾驶员安全、风险检测、车队跟踪、合规性、预防性维护和燃油管理。利用全球最大的同类驾驶数据库以及专有的机器视觉和人工智能技术，我们帮助保护和连接全球 60 多个国家的数千辆车队和 160 万名驾驶员。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡车运输软件 ERP，用于规划、货运监控、销售、安全、库存/资产跟踪、会计等。了解 Truckin Digital 如何彻底改变您的货运业务并帮助您在竞争中保持领先！
FleetIT
fleetit.com
Fleetit 是一种按车牌发票和通行费违规管理的经济高效方式，我们为各种规模的车队提供服务，包括汽车/卡车租赁、拖车/设备租赁以及车队和租赁管理公司。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的车队智能平台，使拥有车队和重型设备的企业能够从单一平台轻松访问所有车队运营数据。 IntelliShift 的解决方案旨在解决安全和操作挑战，并且可以轻松地与您今天使用的单点解决方案结合起来，以提供易于理解的视图。利用人工智能行车记录仪、远程信息处理、检查、维护和合规技术来推动更好的业务成果。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon 是运输和物流的生命、呼吸和梦想。我们的运输管理平台为世界上最有经验的托运人、货运代理、承运人、零售商和收件人网络提供支持。借助我们的应用中心，您可以数字化端到端运输管理流程（从采购到结算）以及其间的一切。加入最全面的物流网络，拥有 1,300 多家互联托运商、145,000 多家承运商和 100 多家零售商。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u 是一个专为任何交付或服务业务而设计的软件平台。我们的解决方案帮助这些企业提高路线效率、改善客户的交付体验并提高生产力，同时减少规划路线所需的时间。我们的解决方案为公司提供了运营交付或服务业务所需的一切。包括：GPS 跟踪、实时位置共享、预订管理、路线优化、司机应用程序、通知、交付证明、API、定制等等！
Tookan
jungleworks.com
Tookan 是一个功能强大的现成交付管理平台，使企业能够实现日常交付运营现代化并削减管理费用。它配备了最先进的技术套件，有助于送货司机和经理之间的无缝集成。 Tookan 为管理团队提供了完全控制权，以跟踪实时操作，提供现场人员效率和工作量的全面概览。企业已使用 Tookan 来实现“最后一英里交付运营数字化”、“实时车队跟踪和优化路线”。 · 集成 Tookan 的 API 以自动化交付操作 · 管理劳动力 Tookan 使管理员和经理能够鸟瞰所有业务运营，并帮助优化路线、分配资源以及无缝跟踪代理和任务。欲了解更多信息，请访问我们的网站：www.jungleworks.com/tookan
LocoNav
loconav.com
现代商业运营要求更有效地利用车队，并且要求驾驶员、燃料、货物、资产和乘客更加安全。所有这一切，同时为企业节省成本和气候可持续性。笨重、已有数十年历史的远程信息处理技术还不够。了解如何让您的业务持续发展。在 LocoNav，我们的使命是让所有使用商用车的行业实现车队技术的民主化。借助 LocoNav 的全栈综合、人工智能驱动和物联网支持的车队运营管理生态系统，您可以将您的运营提升到一个全新的水平。跟踪、监控、控制和管理保持车队运营安全高效所需的一切。我们的 SaaS 解决方案套件可帮助世界各地的企业优化资产利用率、降低运营成本并改善驾驶员行为。车队所有者和运营商根据实时警报、丰富的数据和分析采取果断行动，并实现流程自动化，从而节省时间和金钱，从而帮助增加净利润。我们正在为全球企业提供支持。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io 是一个人工智能驱动的货运自动化平台，可帮助所有物流利益相关者实现端到端运营数字化，并使用物联网和大数据分析提供实时可操作的见解。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo 是一款专为车队所有者设计的车队管理软件。车队所有者现在可以根据司机的优先级轻松规划、优化和分配更快的路线。 Zeo 还属于最佳交付管理、路线规划和运输管理软件应用程序。 Zeo 路线规划器有何独特之处？车队所有者只需单击按钮即可添加批量司机并实时跟踪他们的司机。车队所有者可以将路线分配给特定的司机。 Zeo 将为您提供最快、最好的路线，从而节省您的时间和金钱。专门从事送货、想要开始提供送货服务或需要改进其送货业务的公司选择 Zeo Route Planner。在将司机添加到列表时，车队所有者还可以添加司机详细信息、将司机分配给基地商店、将司机分配给车辆以及设置司机的开始和结束时间。轻松的路线规划和优化：驾驶员可以访问 Android 和 iOS 应用程序来查看最短路线。更好地规划您的路线，每次行程最多可节省 2 小时。车队所有者和司机可以制定无限的路线，无需承诺使用。您还可以定义各个驾驶员的技能，通过 Excel 制定路线，并实现基于技能的优化。多功能位置输入方法：您还可以通过上传 Excel 文件或使用我们的图像扫描功能来添加多个位置。利用全球最受欢迎的司机应用程序和送货软件，提高路线效率、轻松扩展并简化送货路线规划。在分配路线时，车队所有者还可以添加车辆标识符 - 名称和编号、车辆容量、包裹重量容量、包裹体积以及价值。车队所有者可以在路线上直接与司机聊天并跟踪他们的实时位置。车队所有者还可以向客户发送实时更新并提供最好的客户服务。您还可以在快递员送达后获取送达凭证。订单交付后，您可以详细查看迄今为止创建的所有路线，以及快速概览。已完成的停靠站数量、起点和终点位置、分配的司机在定价模式方面，车队所有者需要按座位付费，而不是按司机付费。如果您遇到任何问题，您可以利用最好的客户服务。我们的团队会在 2 小时内回复每个查询。 Zeo 为您提供与 Zapier 和 Shopify 等软件的集成选项，使您的任务更加自动化和简单。您可以在此处找到 Zapier 集成：https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations 通过访问我们的网站了解 Zeo Route Planner 的优势：https://zeorouteplanner.com/ 免费预订与我们的专家一起演示，亲身体验 Zeo 如何彻底改变您的车队管理并将您的送货业务提升到新的高度。在 Zeo，我们正在为您管理和优化车队的方式提供变革。加入已经受益于世界上最受欢迎的司机应用程序和交付软件的企业行列。为您的车队做出明智的选择 - 选择 Zeo Route Planner。
Route4Me
route4me.com
路由混乱终于解决了。 Route4Me 路线规划器非常易于使用，可自动为您的企业规划路线，并将其分派到具有内置导航的移动应用程序。非常适合现场服务、现场销售、现场营销、现场推销、区域管理以及需要最后一英里优化的每个业务。 Route4Me 为小型企业和企业向超过 40,000 家客户提供全球最常用的路线排序和路线优化软件。 Route4Me 支持与 Verizon Connect、Geotab、Samsara、Azuga 等远程信息处理供应商集成！