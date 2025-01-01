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最热门 最近添加 车队跟踪软件 - 最热门应用

车队跟踪软件利用 GPS 技术来监控运输车队内车辆和驾驶员的活动。该软件主要由车队经理用来实时跟踪其车队并收集车辆和驾驶员的性能数据。虽然车队跟踪通常是更广泛的车队管理系统的一个功能，但此类软件专门专注于使用 GPS 和远程信息处理来跟踪车辆。它通常缺乏完整车队管理解决方案中的广泛后台功能。