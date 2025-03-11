车队管理软件 - 最热门应用

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车队管理软件使企业能够监督、监控其车队并生成详细的性能报告。它有助于优化驾驶路线、管理车辆库存、进行成本分析，同时还跟踪驾驶员的表现。该软件通常包括用于实时更新和通信的移动功能，使管理人员和车队员工能够有效协作并增强交付操作。 通常，车队管理软件与其他供应链和物流工具结合使用，例如仓库管理系统、库存控制软件和路线规划应用程序。它还与财务软件、CRM 系统和订单管理解决方案集成。
提交新应用
Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Motive
gomotive.com
动机是一款综合车队管理应用，提供安全监控、实时定位、维护管理和燃油效率优化等功能，以提升企业运营效率和安全性。
Samsara
samsara.com
Samsara是一个综合车队管理平台，通过实时数据和AI分析，帮助企业优化运营、降低成本并提高安全性。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款车队管理软件，支持车辆与设备的远程管理、油耗跟踪、维护计划及驾驶员记录，适用于各种规模的企业。
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete是一个车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶员行为监控和调度管理，帮助企业提高效率和降低成本。
Vimcar
vimcar.de
Vimcar应用是一款车队管理解决方案，提供车辆跟踪、驾驶员管理和路线优化，帮助企业提高运营效率和降低成本。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基于云的交付管理软件，提供实时跟踪、电子交付证明等功能，帮助企业优化物流和提高客户满意度。
Rand McNally
randmcnally.com
Rand McNally应用程序为驾驶员提供导航与车队管理工具，包括车辆跟踪、驾驶员日志管理与合规检查，提高运营效率。
LocoNav
loconav.com
Loconav是一款车队管理平台，提供实时监控、风险预警和车辆管理功能，旨在提升运营效率及安全性。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款单一仪表盘解决方案，旨在优化最后一公里物流，支持配送管理、路线优化、标签生成和客户通知。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。
CalAmp
calamp.com
CalAmp是一款云端遥感技术应用，帮助企业通过资产追踪、维护调度和车辆警报等功能优化车队运营。
Azuga
azuga.com
Azuga是一款车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶行为监测和安全管理，旨在提高车队的安全性、效率和降低运营成本。
Automile
automile.com
Automile应用提供实时GPS车队和资产跟踪，监控驾驶行为、车辆状态和路线优化，支持企业提高运营效率。
Lytx
lytx.com
Lytx是一款车队管理应用程序，通过视频分析、人工智能和机器视觉，提高车辆安全性、效率和合规性，支持驾驶员行为分析和事故预防。
TruckX
truckx.com
TruckX是一款综合的车队管理应用，提供ELD合规性、资产跟踪和AI行车记录仪解决方案，旨在提高车队运营效率。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery是一款用于交付管理和路线优化的软件，帮助企业自动化交付时间设置，提高客户满意度，支持多语言。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet是一款车队管理应用，帮助企业简化维护、监控油耗、管理车辆与驾驶员，确保安全合规，减少纸质操作。
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO是一款车队管理应用，提供实时GPS跟踪、车辆检查、旅行报告等功能，帮助企业提高效率并保持合规。
Alvys
alvys.com
Alvys是一款云原生运输管理系统，帮助运营商、经纪人和混合公司高效管理车队、调度和财务，提供一体化解决方案。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital是一个卡车运输管理软件，提供负载跟踪、文档提交、旅行规划及库存管理等功能，旨在提高效率和生产力。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u是一款交付管理应用，通过实时跟踪、路线优化和交付证明等功能，帮助企业提高物流效率和客户体验。
PortPro
portpro.io
PortPro是一款运输管理软件，帮助Drayage运输公司优化运营，提高效率，并改善客户体验。
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker是一款物流管理工具，提供实时更新和跟踪功能，帮助客户获取准确到达时间和驾驶员位置，提升交付体验。
Avrios
avrios.com
Avrios应用程序利用人工智能技术自动化重复性数据录入任务，如发票和租赁文件处理，节省时间并确保准确性。
Nauto
nauto.com
Nauto是一款基于人工智能的车队监控系统，用于实时评估驾驶员及其行为，以提高安全性和效率。
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit 是一款优化最后一英里交付的综合平台，提供路线优化、车队管理工具和实时跟踪，帮助企业提高效率和客户体验。
Zubie
zubie.com
Zubie是一款综合的车队管理应用，提供实时GPS跟踪、车辆健康监测和驾驶员性能数据，帮助企业优化车队运营和维护。
Record360
record360.com
Record360是一款数字检查平台，提供资产状态管理和索赔管理功能，支持高效的检查和资产管理，提高企业与客户之间的信任。
Tenna
tenna.com
Tenna是一个专为建筑行业设计的设备管理平台，提供设备监控、位置跟踪和与商业系统集成的功能，以优化车队运营和资产管理。
Geotab
geotab.com
Geotab是一个车队管理平台，提供车辆跟踪、驾驶员监控和维护管理工具，帮助企业提高运营效率和安全性。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift是一个车队管理平台，提供实时数据、自动化工作流与分析报告，帮助企业提升安全性和运营效率。
Whip Around
whiparound.com
Whip Around是一款车队维护管理应用，帮助管理者、司机和机械师高效管理车辆检查、维修与合规性。
GPSTab
gpstab.com
GPSTab是一款无合同的电子日志设备，帮助卡车企业监控车辆位置、管理司机活动，并优化运营，提高安全性和盈利能力。
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics 是一款全面的车队管理解决方案，旨在管理移动团队。我们的使命非常明确：通过人工智能驱动的 360 度摄像头覆盖、一流的驾驶员监控系统、防撞系统和深入的数据分析，预防事故发生，所有这些都通过一个统一平台进行管理。我们的系统具有可扩展性和完全可定制性，可适应任何车辆类型，无论您车队的多样性如何。除了技术之外，我们还是您的安全合作伙伴。我们了解车队运营商面临的挑战，因为我们倾听他们的意见、采取行动并提供解决方案。
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks 通过智能自动化帮助拥有 100 多名司机的承运商每年为每位司机节省 9,700 美元的浪费成本。 BeyondTrucks 结合了智能技术、数据和嵌入式金融服务，是第一个无缝连接运营、财务和人员的货运流程自动化平台。 BeyondTrucks 符合 SOC 2 标准。
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple 是面向全球商用车车主的易于使用的一站式解决方案。 TransportSimple 的解决方案通过管理端到端活动（例如维护、旅行盈利能力、文档等）（例如与其他软件的 API 集成以简化您的工作）来帮助提高业务可见性。企业主可以轻松管理整个行程流程，并从系统中将行程分配给各个司机。
BigRoad
bigroad.com
BigRoad 是一款面向驾驶员、车队经理、调度员和安全经理的解决方案，其功能有助于优先考虑安全性和合规性、消除文书工作并避免罚款。
Idelic
idelic.com
Idelic 致力于通过流程和技术的结合，为运输行业带来最佳的保险结果。将 Idelic Driver Safety Playbook 与首个端到端驾驶员绩效管理平台 Safety Suite® 相结合，Idelic 有助于将您现有的驾驶员数据和系统整合到一个简化的平台中，使用专有的机器学习模型对其进行分析，并对隐藏的行为采取行动。见解。我们先进的基于人工智能的驾驶员观察名单，加上强大的集成网络和经过验证的驾驶员培训计划，使 Idelic 计划成为降低保险成本、减少责任、预防碰撞和减少人员流动的最主动、最有效的方法。
Momentum IoT
momentumiot.com
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Clue Insights
getclue.com
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