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车队管理软件使企业能够监督、监控其车队并生成详细的性能报告。它有助于优化驾驶路线、管理车辆库存、进行成本分析，同时还跟踪驾驶员的表现。该软件通常包括用于实时更新和通信的移动功能，使管理人员和车队员工能够有效协作并增强交付操作。 通常，车队管理软件与其他供应链和物流工具结合使用，例如仓库管理系统、库存控制软件和路线规划应用程序。它还与财务软件、CRM 系统和订单管理解决方案集成。
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RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡车运输软件 ERP，用于规划、货运监控、销售、安全、库存/资产跟踪、会计等。了解 Truckin Digital 如何彻底改变您的货运业务并帮助您在竞争中保持领先！
Azuga
azuga.com
Azuga是一款车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶行为监测和安全管理，旨在提高车队的安全性、效率和降低运营成本。
Lytx
lytx.com
Lytx是一款车队管理应用程序，通过视频分析、人工智能和机器视觉，提高车辆安全性、效率和合规性，支持驾驶员行为分析和事故预防。
Geotab
geotab.com
Geotab 是一种端到端车队管理解决方案，正在改变运输和物流行业。从车辆采购到处置，Geotab 提供中小型和企业车队运营商所需的远程信息处理和管理功能，以提高安全性、降低成本并实现企业可持续发展目标。全球 130 个国家/地区的超过 260 万用户依靠 Geotab 成熟的 SaaS 解决方案来满足车队管理需求。
CalAmp
calamp.com
CalAmp是一款云端遥感技术应用，帮助企业通过资产追踪、维护调度和车辆警报等功能优化车队运营。
Momentum IoT
momentumiot.com
势头使服务企业更有利可图。我们基于云的软件平台由 GPS 硬件设备互联网络提供支持，为您提供全面的财务控制和对业务的深入运营洞察。有了 Momentum，您再也不用担心耗时的数据输入或人为错误。数据收集始终准确且自动。这就是 Momentum 在其他软件失败时表现出色的原因。推动更多收入和利润。您所要做的就是建立连接，Momentum 会帮您完成剩下的工作。 Momentum 设备的互联网络：车辆、设备和工作人员 - Eagle One：一款用于车辆、拖车和重型设备的 GPS 设备。它配有 OBD-II 线束或 12V 电池线束。 - Momentum Toolie：用于轻型设备和工具的蓝牙位置和活动跟踪器。 - CrewID：隐私第一的劳动力成本跟踪器，无需输入数据即可自动捕获并计算现场的所有劳动力成本。
Tenna
tenna.com
在建筑业100多年的经验的支持下，Tenna的建造是为了彻底改变建筑设备和车队运营。 TENNA是唯一专为建筑行业构建的设备管理系统，并量身定制，以解决基于GPS的位置以及可操作的数据和报告所面临的具体挑战。来自重铁；到车辆和中型设备；对于附件，小型工具和消耗品，TENNA在一个平台上提供了整个建筑设备车队的完整视图，该平台还与各种业务ERP和项目管理系统集成在一起。在该领域，TENNA用户对设备利用率，主工作成本成本以及对安全性和合规需求的更好监督获得了更多控制。在办公室，TenNA用户可以全面了解并改善了与现场，商店和部门之间的沟通。结果是有能力做出明智的决策，获得更多的业务，并更加有效地完成工作。有关更多信息，请访问www.tenna.com。
Record360
record360.com
Record360提供用于数字状况文档，资产条件管理和索赔管理的软件。
Alvys
alvys.com
Alvys 是一款功能强大的云原生运输管理系统，由行业专家设计，旨在彻底改变承运商、经纪人和混合型公司的效率。这一一体化平台简化了从负载和驾驶员管理到调度和会计的一切工作。凭借 100 多个无缝集成（包含在每个订阅中），Alvys 将您的所有系统统一到一个直观的工作流程中，消除了碎片、错误和不断切换应用程序的需要。主要特点： - 无缝 EDI 连接 - 通过自动电子支票进行一键记账 - 自动创建负载 - 先进的欺诈防护和安全工具 - 全面的分析和报告 - 灵活的合同和免费的入职培训 真实用户的验证结果： - 平均负载量增加 22% 4 个月内 - 每个负载的负载创建时间减少了 12 分钟以上 - 每年节省的管理费用超过 12 万美元 - 新员工在短短 1 周内入职 通过结合尖端的云技术、轻松的 EDI 集成和数十年的行业专业知识，Alvys 能够货运公司可以通过统一、经济高效的解决方案来优化运营并加速增长。体验运输管理的未来。立即在 Alvys.com 请求免费的 Alvys 演示！
Idelic
idelic.com
Idelic 致力于通过流程和技术的结合，为运输行业带来最佳的保险结果。将 Idelic Driver Safety Playbook 与首个端到端驾驶员绩效管理平台 Safety Suite® 相结合，Idelic 有助于将您现有的驾驶员数据和系统整合到一个简化的平台中，使用专有的机器学习模型对其进行分析，并对隐藏的行为采取行动。见解。我们先进的基于人工智能的驾驶员观察名单，加上强大的集成网络和经过验证的驾驶员培训计划，使 Idelic 计划成为降低保险成本、减少责任、预防碰撞和减少人员流动的最主动、最有效的方法。
BigRoad
bigroad.com
BigRoad 是一款面向驾驶员、车队经理、调度员和安全经理的解决方案，其功能有助于优先考虑安全性和合规性、消除文书工作并避免罚款。
Clue Insights
getclue.com
线索是建筑设备管理软件，它是无缝，高效且可自定义的。它是为重型建筑行业量身定制的，它毫不费力地集成到您现有的系统中，以确保平稳的过渡和直接价值。为什么要知道？ - 总兼容性：与50多个远程信息处理和GPS提供商集成，包括VisionLink，JD Link，Samsara，Geotab，HCSS，Verizon等。 - 无缝系统集成：与设备360，HeavyJob，Viewpoint Vista，Oracle JDE/E1，Emaint以及大多数CMMS和ERP系统等主要系统完美地对齐，以确保流线的操作。 - 快速，灵活的实施：通过适应性合同提供快速，无风险的部署，提供立即的运营福利。 - 为您定制：专门为满足您独特的工作流程要求而设计。选择线索来简化和增强您的建筑设备管理，以确保无缝，高效和定制的操作体验。
Rand McNally
randmcnally.com
Rand McNally应用程序为驾驶员提供导航与车队管理工具，包括车辆跟踪、驾驶员日志管理与合规检查，提高运营效率。
Zubie
zubie.com
Zubie 是您的一体化远程信息处理解决方案。在一处跟踪、优化和简化您的车队运营。今天就开始吧。
FleetGO
fleetgo.com
技术开始在车队经理的日常活动中发挥重要作用。车队跟踪 GPS 系统使公司能够采用一种新的、更高效的车队管理方式。通过一个平台远程管理您的车队成为车队管理领域的下一个最佳选择。
Dispatchit
dispatchit.com
调度简化了企业的最后一英里交付。无论您是寻找建立的独立承包商驾驶员网络，还是通过为自己的车辆提供可扩展的调度软件的交付体验现代化，Dispatch都具有独特的功能，可以成为您的交付合作伙伴，因此您可以专注于对您的业务最重要的事情。我们的交付技术使您能够为客户提供更多*。
Nauto
nauto.com
Nauto 的车内车队跟踪系统使用人工智能来评估驾驶员、车辆和前方道路，以实时检测和指导分心和攻击性驾驶。
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple 是面向全球商用车车主的易于使用的一站式解决方案。 TransportSimple 的解决方案通过管理端到端活动（例如维护、旅行盈利能力、文档等）（例如与其他软件的 API 集成以简化您的工作）来帮助提高业务可见性。企业主可以轻松管理整个行程流程，并从系统中将行程分配给各个司机。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery是一款用于交付管理和路线优化的软件，帮助企业自动化交付时间设置，提高客户满意度，支持多语言。
Avrios
avrios.com
Avrios 使用创新的人工智能 (AI) 技术自动执行重复的数据输入任务（例如发票和租赁文件处理），从而节省您的宝贵时间并确保准确性
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks 通过智能自动化帮助拥有 100 多名司机的承运商每年为每位司机节省 9,700 美元的浪费成本。 BeyondTrucks 结合了智能技术、数据和嵌入式金融服务，是第一个无缝连接运营、财务和人员的货运流程自动化平台。 BeyondTrucks 符合 SOC 2 标准。
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics 是一款全面的车队管理解决方案，旨在管理移动团队。我们的使命非常明确：通过人工智能驱动的 360 度摄像头覆盖、一流的驾驶员监控系统、防撞系统和深入的数据分析，预防事故发生，所有这些都通过一个统一平台进行管理。我们的系统具有可扩展性和完全可定制性，可适应任何车辆类型，无论您车队的多样性如何。除了技术之外，我们还是您的安全合作伙伴。我们了解车队运营商面临的挑战，因为我们倾听他们的意见、采取行动并提供解决方案。
Cigo Tracker
cigotracker.com
一种创新的云解决方案，以增加交付，服务电话或接送服务，有效地扩展并为您的客户提供完美的最后一英里体验。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款单一仪表盘解决方案，旨在优化最后一公里物流，支持配送管理、路线优化、标签生成和客户通知。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款车队管理软件，支持车辆与设备的远程管理、油耗跟踪、维护计划及驾驶员记录，适用于各种规模的企业。
Motive
gomotive.com
动机是一款综合车队管理应用，提供安全监控、实时定位、维护管理和燃油效率优化等功能，以提升企业运营效率和安全性。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。
Samsara
samsara.com
Samsara是一个综合车队管理平台，通过实时数据和AI分析，帮助企业优化运营、降低成本并提高安全性。
Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。
Vimcar
vimcar.de
Vimcar应用是一款车队管理解决方案，提供车辆跟踪、驾驶员管理和路线优化，帮助企业提高运营效率和降低成本。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。
GPSTab
gpstab.com
GPSTab 是一款无合同 ELD，可帮助像您这样的货运企业行驶更多里程并赚更多钱。我们的系统由卡车司机为卡车司机创建，比任何其他 ELD 更容易每周提高利润，而无需担心长期承诺。 GPSTab 利用卡车司机友好的功能，例如逆行驾驶、分体卧铺、个人交通工具和法律编辑，可帮助企业利用现有的 FMCSA 法规充分利用其服务时间。我们还为您和您的企业提供额外的功能和服务，使您的日常业务运营更加轻松： - 再也不用使用我们的无合同 ELD 支付合同附带的隐藏费用或取消罚款。 - 为您的车队配备 GPSTab GPS 跟踪器（市场上最隐蔽的跟踪器），避免因盗窃而造成重大损失。 - 使用旨在捕捉您所需证据的 GPSTab 行车记录仪，在事故发生后保持您的 CSA 分数较低并限制责任。 - 通过卡车诊断了解卡车的最新维护需求，避免代价高昂的故障造成的财务影响。 - 即插即用设备可以连夜运送给您，并且可以在几分钟内轻松安装，无需麻烦，这与其他 ELD 不同，其他 ELD 需要您停止使用数周。 - 为您和您的司机提供 24/7 全天候、免费的实时多语言支持
LocoNav
loconav.com
Loconav是一款车队管理平台，提供实时监控、风险预警和车辆管理功能，旨在提升运营效率及安全性。
Automile
automile.com
Automile应用提供实时GPS车队和资产跟踪，监控驾驶行为、车辆状态和路线优化，支持企业提高运营效率。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基于云的交付管理软件，提供实时跟踪、电子交付证明等功能，帮助企业优化物流和提高客户满意度。
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete是一个车队管理应用，提供实时车辆跟踪、驾驶员行为监控和调度管理，帮助企业提高效率和降低成本。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。
TruckX
truckx.com
TruckX是一款综合的车队管理应用，提供ELD合规性、资产跟踪和AI行车记录仪解决方案，旨在提高车队运营效率。
PortPro
portpro.io
PortPro 是一家创新技术公司，通过提供运输管理软件来改变短驳行业的运营方式，从而改变短驳卡车运输公司和货运经纪人的运营方式。 PortPro 的平台可提高运营效率并为每个人提供出色的体验，从而使承运商和经纪人能够专注于增长。
Locate2u
locate2u.com
locate2U是一个专为任何交付或服务业务而设计的软件平台。我们的解决方案可帮助这些业务提高其路线效率，提高客户的交付经验并提高生产力，同时减少计划路线所需的时间。我们的解决方案为公司提供了经营交付或服务业务所需的一切。包括：GPS跟踪，实时位置共享，预订管理，路线优化，驱动程序应用程序，通知，交付证明，API，自定义等等！
Whip Around
whiparound.com
一个强大而直观的车队维护系统，鞭打可以帮助您确保整个车队的安全，合规和在路上。围绕车队管理平台的鞭子连接一个系统中的车辆和设备维护过程的每个点：这意味着管理人员可以使用与您的检查，维修，合规性和正常运行时间相关的数据来为车队做出更明智的决定。鞭打支持您的整个团队 - 经理，驱动程序和机械师。 FLEET MANAGERS: - Monitor fleet health within the fleet maintenance analytics dashboard - Set schedules for preventive maintenance - Create, prioritize, and track work order progress - Get push notifications when defects appear DRIVERS: - Perform, sign, and submit daily inspections through our DOT-compliant app - Immediately report issues that need maintenance attention by capturing photos and voice-to-text on their mobile devices - Get push notifications if inspections are missing or incomplete MECHANICS: - 新工作订单和缺陷的推送通知 - 自动工作订单文档和跟踪 - 很容易标记围绕APP中纠正或解决的故障，数据驱动程序与App一起收集的APP为车队维护管理门户提供了功能，机队经理可以在其中跟踪机队范围内的缺陷，监控驾驶员订单，并观察更新的驾驶员和Asset Cresseffieled驾驶员和Asset Crepare和Asset Crepare。汇总的数据还可以围绕围绕维护仪表板进行鞭打，因此机械师可以监视缺陷，工作单和零件清单。鞭打可以确保您的舰队符合规定，并帮助您的驾驶员在一天结束时安全地回家。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet是一款车队管理应用，帮助企业简化维护、监控油耗、管理车辆与驾驶员，确保安全合规，减少纸质操作。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的车队智能平台，使拥有车队和重型设备的企业能够从单一平台轻松访问所有车队运营数据。 IntelliShift 的解决方案旨在解决安全和操作挑战，并且可以轻松地与您今天使用的单点解决方案结合起来，以提供易于理解的视图。利用人工智能行车记录仪、远程信息处理、检查、维护和合规技术来推动更好的业务成果。
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal 使车队维护变得简单。只需点击几下，您就可以轻松跟踪所有成本、设备和劳动力。干净的仪表板消除了对凌乱电子表格的需要，可视化报告可帮助您避免可预防的维修。一次管理多个维修店，数字化工作订单，并在移动和桌面上享受预防性维护间隔。最大限度地减少停机时间，延长车队车辆的使用寿命，并提高您的利润！