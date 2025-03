车队管理软件 - 最热门应用 - 乌干达

Whip Around

一个强大而直观的车队维护系统,鞭打可以帮助您确保整个车队的安全,合规和在路上。围绕车队管理平台的鞭子连接一个系统中的车辆和设备维护过程的每个点:这意味着管理人员可以使用与您的检查,维修,合规性和正常运行时间相关的数据来为车队做出更明智的决定。鞭打支持您的整个团队 - 经理,驱动程序和机械师。 FLEET MANAGERS: - Monitor fleet health within the fleet maintenance analytics dashboard - Set schedules for preventive maintenance - Create, prioritize, and track work order progress - Get push notifications when defects appear DRIVERS: - Perform, sign, and submit daily inspections through our DOT-compliant app - Immediately report issues that need maintenance attention by capturing photos and voice-to-text on their mobile devices - Get push notifications if inspections are missing or incomplete MECHANICS: - 新工作订单和缺陷的推送通知 - 自动工作订单文档和跟踪 - 很容易标记围绕APP中纠正或解决的故障,数据驱动程序与App一起收集的APP为车队维护管理门户提供了功能,机队经理可以在其中跟踪机队范围内的缺陷,监控驾驶员订单,并观察更新的驾驶员和Asset Cresseffieled驾驶员和Asset Crepare和Asset Crepare。汇总的数据还可以围绕围绕维护仪表板进行鞭打,因此机械师可以监视缺陷,工作单和零件清单。鞭打可以确保您的舰队符合规定,并帮助您的驾驶员在一天结束时安全地回家。