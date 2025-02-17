车队管理软件 - 最热门应用 - 叙利亚

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo 是一款专为车队所有者设计的车队管理软件。车队所有者现在可以根据司机的优先级轻松规划、优化和分配更快的路线。 Zeo 还属于最佳交付管理、路线规划和运输管理软件应用程序。 Zeo 路线规划器有何独特之处？车队所有者只需单击按钮即可添加批量司机并实时跟踪他们的司机。车队所有者可以将路线分配给特定的司机。 Zeo 将为您提供最快、最好的路线，从而节省您的时间和金钱。专门从事送货、想要开始提供送货服务或需要改进其送货业务的公司选择 Zeo Route Planner。在将司机添加到列表时，车队所有者还可以添加司机详细信息、将司机分配给基地商店、将司机分配给车辆以及设置司机的开始和结束时间。轻松的路线规划和优化：驾驶员可以访问 Android 和 iOS 应用程序来查看最短路线。更好地规划您的路线，每次行程最多可节省 2 小时。车队所有者和司机可以制定无限的路线，无需承诺使用。您还可以定义各个驾驶员的技能，通过 Excel 制定路线，并实现基于技能的优化。多功能位置输入方法：您还可以通过上传 Excel 文件或使用我们的图像扫描功能来添加多个位置。利用全球最受欢迎的司机应用程序和送货软件，提高路线效率、轻松扩展并简化送货路线规划。在分配路线时，车队所有者还可以添加车辆标识符 - 名称和编号、车辆容量、包裹重量容量、包裹体积以及价值。车队所有者可以在路线上直接与司机聊天并跟踪他们的实时位置。车队所有者还可以向客户发送实时更新并提供最好的客户服务。您还可以在快递员送达后获取送达凭证。订单交付后，您可以详细查看迄今为止创建的所有路线，以及快速概览。已完成的停靠站数量、起点和终点位置、分配的司机在定价模式方面，车队所有者需要按座位付费，而不是按司机付费。如果您遇到任何问题，您可以利用最好的客户服务。我们的团队会在 2 小时内回复每个查询。 Zeo 为您提供与 Zapier 和 Shopify 等软件的集成选项，使您的任务更加自动化和简单。您可以在此处找到 Zapier 集成：https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations 通过访问我们的网站了解 Zeo Route Planner 的优势：https://zeorouteplanner.com/ 免费预订与我们的专家一起演示，亲身体验 Zeo 如何彻底改变您的车队管理并将您的送货业务提升到新的高度。在 Zeo，我们正在为您管理和优化车队的方式提供变革。加入已经受益于世界上最受欢迎的司机应用程序和交付软件的企业行列。为您的车队做出明智的选择 - 选择 Zeo Route Planner。