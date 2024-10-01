车队管理软件 - 最热门应用 - 新喀里多尼亚

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车队管理软件使企业能够监督、监控其车队并生成详细的性能报告。它有助于优化驾驶路线、管理车辆库存、进行成本分析，同时还跟踪驾驶员的表现。该软件通常包括用于实时更新和通信的移动功能，使管理人员和车队员工能够有效协作并增强交付操作。 通常，车队管理软件与其他供应链和物流工具结合使用，例如仓库管理系统、库存控制软件和路线规划应用程序。它还与财务软件、CRM 系统和订单管理解决方案集成。
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Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Motive
gomotive.com
Motive 为物理操作人员提供工具，让他们的工作更安全、更高效、更有利可图。安全、运营和财务团队首次可以在单个系统中管理其工人、车辆、设备和车队相关支出。 Motive 为超过 120,000 家客户提供服务，从小型企业到财富 500 强企业（例如哈里伯顿、通力、小松、NBC环球和马士基），涉及运输和物流、建筑、能源、现场服务、制造、农业、食品和饮料等多个行业。饮料、零售、废物处理服务和公共部门。
Samsara
samsara.com
Samsara 帮助最大、最复杂的运营组织为员工提供支持、节省燃料并构建世界一流的安全计划——所有这些都通过一个易于使用的集成平台实现。 Samsara 在美国、加拿大、墨西哥和欧洲拥有数以万计的客户，对于那些维持全球经济运行的人们来说，其中包括建筑、运输和仓储、现场服务、制造等领域的世界领先组织，Samsara 是值得骄傲的技术合作伙伴。 、零售、物流和公共部门。该公司的使命是提高为全球经济提供动力的运营的安全性、效率和可持续性。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio 是电子表格和过时车队软件的现代、易于使用的替代品，使您的团队能够从任何地方管理车辆和设备。全面了解您的运营情况，让您的团队负责并根据您可以信任的数据做出决策。
Route4Me
route4me.com
路由混乱终于解决了。 Route4Me 路线规划器非常易于使用，可自动为您的企业规划路线，并将其分派到具有内置导航的移动应用程序。非常适合现场服务、现场销售、现场营销、现场推销、区域管理以及需要最后一英里优化的每个业务。 Route4Me 为小型企业和企业向超过 40,000 家客户提供全球最常用的路线排序和路线优化软件。 Route4Me 支持与 Verizon Connect、Geotab、Samsara、Azuga 等远程信息处理供应商集成！
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io 是一个人工智能驱动的货运自动化平台，可帮助所有物流利益相关者实现端到端运营数字化，并使用物联网和大数据分析提供实时可操作的见解。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 使企业可以轻松管理和分析其本地交付运营。我们的产品包括为驾驶员提供的直观智能手机应用程序、为调度员提供的功能强大的现代网络仪表板以及为收件人提供的自动通知和实时跟踪。 Onfleet 每周为杂货店、餐厅、鲜花配送、药店和电子商务公司等数千家企业提供数百万次送货服务。 Onfleet 总部位于加利福尼亚州旧金山。
Vimcar
vimcar.de
Vimcar 屡获殊荣的车队跟踪旨在为您的公司节省时间、金钱和麻烦。今天就了解如何利用 Vimcar 让您的企业节省高达 15% 的成本！我们提供： - 只需几分钟即可自行安装 - 市场上最准确的 GPS 数据 - 灵活的定价从 7.90 英镑起
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo 是一款专为车队所有者设计的车队管理软件。车队所有者现在可以根据司机的优先级轻松规划、优化和分配更快的路线。 Zeo 还属于最佳交付管理、路线规划和运输管理软件应用程序。 Zeo 路线规划器有何独特之处？车队所有者只需单击按钮即可添加批量司机并实时跟踪他们的司机。车队所有者可以将路线分配给特定的司机。 Zeo 将为您提供最快、最好的路线，从而节省您的时间和金钱。专门从事送货、想要开始提供送货服务或需要改进其送货业务的公司选择 Zeo Route Planner。在将司机添加到列表时，车队所有者还可以添加司机详细信息、将司机分配给基地商店、将司机分配给车辆以及设置司机的开始和结束时间。轻松...
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete 是互联商用车辆领域和移动劳动力管理领域全球领先的物联网解决方案提供商。我们帮助企业改善调度、车队跟踪、法规遵从性和现场员工管理，以实现资产和资源的最佳生产力。我们不断增强我们的物联网平台，以确保我们的客户和合作伙伴受益于最新技术和行业驱动的功能。 Fleet Complete 使您能够： - 近乎实时地跟踪和管理您的车队车辆、设备和远程工作人员 - 使用行车记录仪监控驾驶员行为并捕获驾驶违规行为 - 使用 BigRoad 应用程序遵守 ELD 指令 - 监控发动机数据以减少维护成本、油耗和其他运营费用 - 以电子方式管理您的工作订单并调度给最近的可用司机
Tookan
jungleworks.com
Tookan 是一个功能强大的现成交付管理平台，使企业能够实现日常交付运营现代化并削减管理费用。它配备了最先进的技术套件，有助于送货司机和经理之间的无缝集成。 Tookan 为管理团队提供了完全控制权，以跟踪实时操作，提供现场人员效率和工作量的全面概览。企业已使用 Tookan 来实现“最后一英里交付运营数字化”、“实时车队跟踪和优化路线”。 · 集成 Tookan 的 API 以自动化交付操作 · 管理劳动力 Tookan 使管理员和经理能够鸟瞰所有业务运营，并帮助优化路线、分配资源以及无缝跟踪代理和任务。欲了解更多信息，请访问我们的网站：www.jungleworks.com/tookan
Track-POD
track-pod.com
Track-POD 是一个单一仪表板解决方案，可解决您所有最后一英里物流挑战。 1. 一次性优化数千个上下车点。使用我们的拖放路线规划器可以按时间、距离或费用来优化无限制的投放。每次比较路线成本并选择最具成本效益的策略。 2. 生成运输标签。 Track-POD 将为您的订单和物品生成运输标签。使用我们免费的条形码扫描仪应用程序打印标签并让您的快递员确认装载和交货。 3. 消除电话和文书工作。使用短信或电子邮件通知向客户通知即将进行的交付、收集或现场服务。通过与动态预计到达时间共享实时跟踪链接，您可以消除每次关于订单状态的呼叫。 4. 自定义 ePOD PDF 我们为任何订阅计划提供可自定义的...
LocoNav
loconav.com
现代商业运营要求更有效地利用车队，并且要求驾驶员、燃料、货物、资产和乘客更加安全。所有这一切，同时为企业节省成本和气候可持续性。笨重、已有数十年历史的远程信息处理技术还不够。了解如何让您的业务持续发展。在 LocoNav，我们的使命是让所有使用商用车的行业实现车队技术的民主化。借助 LocoNav 的全栈综合、人工智能驱动和物联网支持的车队运营管理生态系统，您可以将您的运营提升到一个全新的水平。跟踪、监控、控制和管理保持车队运营安全高效所需的一切。我们的 SaaS 解决方案套件可帮助世界各地的企业优化资产利用率、降低运营成本并改善驾驶员行为。车队所有者和运营商根据实时警报、丰富的数据和分析采取...
Rand McNally
randmcnally.com
借助我们集成的一体化车队管理系统，做出更明智的决策，提高整个车队的效率。兰德平台为多个行业车队中出现的常见问题提供解决方案，包括：车队和车辆跟踪、资产和设备跟踪、车辆数据监控和燃油管理、自定义工作流程、报告和警报、通过远程信息处理提高安全性、遵守行业法规
Detrack
detrack.com
利润最大化。自动化您的最后一英里 功能强大且易于使用的交付管理软件，能够以实惠的价格有效地实现实时交付通知、实时交付证明和车辆跟踪
CalAmp
calamp.com
CalAmp 是一种基于云的远程信息处理技术，可通过资产跟踪、维护计划、性能仪表板、车辆警报等帮助企业简化车队运营。借助 CalAmp 远程信息处理云，安全连接您的所有资产并将远程信息处理数据统一到单个平台中。访问实时和历史数据并流入您的专有应用程序和系统，以提高可见性、安全性、维护性、合规性和效率。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior 是一款功能强大的路线优化工具，旨在帮助调度员和驾驶员消除后勤难题。 RoadWarrior Flex 提供了一个移动应用程序，可实现驾驶员和调度员之间的清晰沟通、实时路况更新，以便相应地调整路线、每天最多 500 个站点的路线优化、驾驶员签到和进度更新、FedEx 和Ontrac 清单上传以及交付证明。
Azuga
azuga.com
Azuga 成立的愿景是不断提高车队生态系统的安全性和生产力。普利司通旗下公司 Azuga 是全球领先的互联车辆平台，帮助客户将车辆和驾驶员的数据转化为情报，从而改善运营和安全性，同时降低成本和风险。 Azuga 通过硬件技术、车队管理应用程序、驾驶员游戏化、视频远程信息处理和数据分析的集成方法，为商业车队、政府机构、保险公司和汽车行业供应商提供创新的端到端车队解决方案。屡获殊荣的 Azuga Fleet 解决方案为 13,000 多个商业车队（从小型到大型企业）提供支持。 Azuga 总部位于加利福尼亚州弗里蒙特，在全球各地设有办事处。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u 是一个专为任何交付或服务业务而设计的软件平台。我们的解决方案帮助这些企业提高路线效率、改善客户的交付体验并提高生产力，同时减少规划路线所需的时间。我们的解决方案为公司提供了运营交付或服务业务所需的一切。包括：GPS 跟踪、实时位置共享、预订管理、路线优化、司机应用程序、通知、交付证明、API、定制等等！
PortPro
portpro.io
PortPro 是一家创新技术公司，通过提供运输管理软件来改变短驳行业的运营方式，从而改变短驳卡车运输公司和货运经纪人的运营方式。 PortPro 的平台可提高运营效率并为每个人提供出色的体验，从而使承运商和经纪人能够专注于增长。
TruckX
truckx.com
TruckX 是一款领先的一体化 ELD 和车队管理平台，适用于商业车队，提供 ELD 合规性、资产跟踪和 AI 行车记录仪（驾驶员安全）解决方案。我们受到超过 100,000 名驾驶员的信赖，我们的使命是实现无缝、高效的车队管理，并提供您可以信赖的强大客户支持。无论您是业主经营者还是大型车队的管理者，我们都可以提供先进的技术解决方案以及用户友好的软件，以满足您的独特需求。我们的多语言待命客户支持团队随时以 6 种语言为您提供帮助，24/7 为您提供支持，以便您可以专注于前方的道路。 TruckX 功能丰富的车队管理解决方案套件简化了繁琐的工作流程，使车队经理和业主运营商能够优先考虑驾驶员安全...
Automile
automile.com
实时 GPS 车队和资产跟踪、超速、路线、调度、怠速、驾驶行为等等。超过 15,000 家企业使用。
Avrios
avrios.com
Avrios 使用创新的人工智能 (AI) 技术自动执行重复的数据输入任务（例如发票和租赁文件处理），从而节省您的宝贵时间并确保准确性
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery 是一款用于交付管理和路线优化的尖端软件套件。它为寻求超本地化业务自动化的企业提供了一系列功能和优势，并为其客户提供简化的交付体验。我们帮助物流和快递、电子商务、零售、食品和饮料、洗衣服务、制药等不同行业的数千家公司实现业务运营自动化。该软件和应用程序支持 18 种以上语言。
Nauto
nauto.com
Nauto 的车内车队跟踪系统使用人工智能来评估驾驶员、车辆和前方道路，以实时检测和指导分心和攻击性驾驶。
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch 简化了企业的最后一英里交付。无论您是在寻找成熟的独立承包商司机网络，还是通过适用于您自己的车辆的可扩展调度软件来现代化您的送货体验，Dispatch 都能成为您的送货合作伙伴，让您可以专注于对您的业务最重要的事情。我们的交付技术使您能够为您的客户交付更多*。
FleetGO
fleetgo.com
技术开始在车队经理的日常活动中发挥重要作用。车队跟踪 GPS 系统使公司能够采用一种新的、更高效的车队管理方式。通过一个平台远程管理您的车队成为车队管理领域的下一个最佳选择。
Alvys
alvys.com
Alvys 是一款功能强大的云原生运输管理系统，由行业专家设计，旨在彻底改变承运商、经纪人和混合型公司的效率。这一一体化平台简化了从负载和驾驶员管理到调度和会计的一切工作。凭借 100 多个无缝集成（包含在每个订阅中），Alvys 将您的所有系统统一到一个直观的工作流程中，消除了碎片、错误和不断切换应用程序的需要。主要特点： - 无缝 EDI 连接 - 通过自动电子支票进行一键记账 - 自动创建负载 - 先进的欺诈防护和安全工具 - 全面的分析和报告 - 灵活的合同和免费的入职培训 真实用户的验证结果： - 平均负载量增加 22% 4 个月内 - 每个负载的负载创建时间减少了 12 分钟以上 ...
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡车运输软件 ERP，用于规划、货运监控、销售、安全、库存/资产跟踪、会计等。了解 Truckin Digital 如何彻底改变您的货运业务并帮助您在竞争中保持领先！
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的车队智能平台，使拥有车队和重型设备的企业能够从单一平台轻松访问所有车队运营数据。 IntelliShift 的解决方案旨在解决安全和操作挑战，并且可以轻松地与您今天使用的单点解决方案结合起来，以提供易于理解的视图。利用人工智能行车记录仪、远程信息处理、检查、维护和合规技术来推动更好的业务成果。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet 为寻求简化车队维护、最大限度减少停机时间、优化成本、确保安全合规并消除纸质流程的企业提供一体化解决方案。 Simply Fleet 直观的设计让您轻松智能地维护车队。主要功能： 维护管理：安排预防性维护、及时接收维修通知并以电子方式管理服务记录，最大限度地减少设备和车辆的停机时间。增强安全性和合规性：利用具有无限任务的自动检查表来保证定期行前检查，营造安全的工作环境并遵守法规。燃油效率跟踪：监控燃油使用情况和里程，查明过度消耗，并实施降低燃油成本的策略。无纸化运营：通过服务记录、发票和各种表格的数字解决方案消除文书工作的麻烦，提高效率和数据可访问性。适合：中小型企业：...
Whip Around
whiparound.com
Whip around 是一款功能强大且直观的车队维护系统，可帮助您确保整个车队安全、合规并正常行驶。 Whip around 车队管理平台将车辆和设备维护流程的每一点连接到一个系统中：这意味着管理人员可以使用与检查、维修、合规性和正常运行时间相关的数据为车队做出更明智的决策。 Whip around 为您的整个团队提供支持——经理、车手和机械师。车队经理： - 在车队维护分析仪表板中监控车队健康状况 - 设置预防性维护计划 - 创建、确定优先顺序并跟踪工作订单进度 - 出现缺陷时获取推送通知 驾驶员： - 通过我们的 DOT 执行、签署并提交日常检查- 合规应用程序 - 通过在移动设备上捕获...
GPSTab
gpstab.com
GPSTab 是一款无合同 ELD，可帮助像您这样的货运企业行驶更多里程并赚更多钱。我们的系统由卡车司机为卡车司机创建，比任何其他 ELD 更容易每周提高利润，而无需担心长期承诺。 GPSTab 利用卡车司机友好的功能，例如逆行驾驶、分体卧铺、个人交通工具和法律编辑，可帮助企业利用现有的 FMCSA 法规充分利用其服务时间。我们还为您和您的企业提供额外的功能和服务，使您的日常业务运营更加轻松： - 再也不用使用我们的无合同 ELD 支付合同附带的隐藏费用或取消罚款。 - 为您的车队配备 GPSTab GPS 跟踪器（市场上最隐蔽的跟踪器），避免因盗窃而造成重大损失。 - 使用旨在捕捉您所需证据...
Cigo Tracker
cigotracker.com
创新的云解决方案，可增加交付、服务呼叫或提货、有效扩展并为您的客户提供完美的最后一英里体验。
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics 是一款全面的车队管理解决方案，旨在管理移动团队。我们的使命非常明确：通过人工智能驱动的 360 度摄像头覆盖、一流的驾驶员监控系统、防撞系统和深入的数据分析，预防事故发生，所有这些都通过一个统一平台进行管理。我们的系统具有可扩展性和完全可定制性，可适应任何车辆类型，无论您车队的多样性如何。除了技术之外，我们还是您的安全合作伙伴。我们了解车队运营商面临的挑战，因为我们倾听他们的意见、采取行动并提供解决方案。
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks 通过智能自动化帮助拥有 100 多名司机的承运商每年为每位司机节省 9,700 美元的浪费成本。 BeyondTrucks 结合了智能技术、数据和嵌入式金融服务，是第一个无缝连接运营、财务和人员的货运流程自动化平台。 BeyondTrucks 符合 SOC 2 标准。
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple 是面向全球商用车车主的易于使用的一站式解决方案。 TransportSimple 的解决方案通过管理端到端活动（例如维护、旅行盈利能力、文档等）（例如与其他软件的 API 集成以简化您的工作）来帮助提高业务可见性。企业主可以轻松管理整个行程流程，并从系统中将行程分配给各个司机。
Zubie
zubie.com
Zubie 是您的一体化远程信息处理解决方案。在一处跟踪、优化和简化您的车队运营。今天就开始吧。
BigRoad
bigroad.com
BigRoad 是一款面向驾驶员、车队经理、调度员和安全经理的解决方案，其功能有助于优先考虑安全性和合规性、消除文书工作并避免罚款。
Idelic
idelic.com
Idelic 致力于通过流程和技术的结合，为运输行业带来最佳的保险结果。将 Idelic Driver Safety Playbook 与首个端到端驾驶员绩效管理平台 Safety Suite® 相结合，Idelic 有助于将您现有的驾驶员数据和系统整合到一个简化的平台中，使用专有的机器学习模型对其进行分析，并对隐藏的行为采取行动。见解。我们先进的基于人工智能的驾驶员观察名单，加上强大的集成网络和经过验证的驾驶员培训计划，使 Idelic 计划成为降低保险成本、减少责任、预防碰撞和减少人员流动的最主动、最有效的方法。
Record360
record360.com
Record360 提供用于数字状态文档、资产状态管理和索赔管理的软件。
Tenna
tenna.com
凭借 100 多年的建筑行业经验，Tenna 旨在彻底改变建筑设备和车队运营。 Tenna 是唯一专为建筑行业构建的设备管理系统，旨在通过基于 GPS 的定位以及可操作的数据和报告来解决其面临的特定挑战。来自重铁；车辆和中型设备；从附件、小型工具和消耗品来看，Tenna 在一个平台上提供了整个建筑设备车队的完整视图，该平台还与各种商业 ERP 和项目管理系统集成。在现场，Tenna 用户可以更好地控制设备利用率、主作业成本核算以及更好地监督安全和合规性需求。在办公室，Tenna 用户可以全面了解现场、车间和部门之间的情况，并改善沟通。其结果是能够做出明智的决策，获得更多业务，并更高效、更有利地...
Momentum IoT
momentumiot.com
势头使服务企业更有利可图。我们基于云的软件平台由 GPS 硬件设备互联网络提供支持，为您提供全面的财务控制和对业务的深入运营洞察。有了 Momentum，您再也不用担心耗时的数据输入或人为错误。数据收集始终准确且自动。这就是 Momentum 在其他软件失败时表现出色的原因。推动更多收入和利润。您所要做的就是建立连接，Momentum 会帮您完成剩下的工作。 Momentum 设备的互联网络：车辆、设备和工作人员 - Eagle One：一款用于车辆、拖车和重型设备的 GPS 设备。它配有 OBD-II 线束或 12V 电池线束。 - Momentum Toolie：用于轻型设备和工具的蓝牙位...
Geotab
geotab.com
Geotab 是一种端到端车队管理解决方案，正在改变运输和物流行业。从车辆采购到处置，Geotab 提供中小型和企业车队运营商所需的远程信息处理和管理功能，以提高安全性、降低成本并实现企业可持续发展目标。全球 130 个国家/地区的超过 260 万用户依靠 Geotab 成熟的 SaaS 解决方案来满足车队管理需求。
Lytx
lytx.com
Lytx 是车队管理技术的全球领导者。我们的解决方案利用视频的力量，使驾驶员和车队变得更安全、更高效、生产力更高、盈利能力更强，以便他们能够在当今竞争激烈的环境中蓬勃发展。通过 Lytx 平台，直接客户和经销商客户可以访问我们的可定制服务和计划，涵盖驾驶员安全、风险检测、车队跟踪、合规性、预防性维护和燃油管理。利用全球最大的同类驾驶数据库以及专有的机器视觉和人工智能技术，我们帮助保护和连接全球 60 多个国家的数千辆车队和 160 万名驾驶员。
Clue Insights
getclue.com
Clue 是一款无缝、高效且可定制的建筑设备管理软件。它专为重型建筑行业量身定制，可轻松集成到您现有的系统中，确保平稳过渡和即时价值。为什么是线索？ - 完全兼容性：与超过 50 个远程信息处理和 GPS 提供商集成，包括 VisionLink、JD Link、Samsara、Geotab、HCSS、Verizon 等。 - 无缝系统集成：与 Equipment360、HeavyJob、Viewpoint Vista、Oracle JDE/E1、eMaint 以及大多数 CMMS 和 ERP 系统等主要系统完美匹配，确保简化操作。 - 快速、灵活的实施：通过适应性强的合同提供快速、无风险的部署...
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal 使车队维护变得简单。只需点击几下，您就可以轻松跟踪所有成本、设备和劳动力。干净的仪表板消除了对凌乱电子表格的需要，可视化报告可帮助您避免可预防的维修。一次管理多个维修店，数字化工作订单，并在移动和桌面上享受预防性维护间隔。最大限度地减少停机时间，延长车队车辆的使用寿命，并提高您的利润！