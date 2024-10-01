车队管理软件 - 最热门应用 - 北马其顿

GPSTab

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GPSTab 是一款无合同 ELD，可帮助像您这样的货运企业行驶更多里程并赚更多钱。我们的系统由卡车司机为卡车司机创建，比任何其他 ELD 更容易每周提高利润，而无需担心长期承诺。 GPSTab 利用卡车司机友好的功能，例如逆行驾驶、分体卧铺、个人交通工具和法律编辑，可帮助企业利用现有的 FMCSA 法规充分利用其服务时间。我们还为您和您的企业提供额外的功能和服务，使您的日常业务运营更加轻松： - 再也不用使用我们的无合同 ELD 支付合同附带的隐藏费用或取消罚款。 - 为您的车队配备 GPSTab GPS 跟踪器（市场上最隐蔽的跟踪器），避免因盗窃而造成重大损失。 - 使用旨在捕捉您所需证据...