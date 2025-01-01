Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 车队维护软件 - 最热门应用

车队维护软件可帮助用户管理车辆维护、监控使用情况并确定车队的维修需求。通过使用该软件，公司可以最大限度地减少停机时间和维护费用，延长设备的使用寿命，并降低零件和库存成本。每天运营车队的供应链和物流公司经常使用此类软件。 虽然车队维护功能通常作为一个模块包含在更广泛的车队管理软件中，但也有专门针对维护而设计的独立解决方案。这些工具还可以提供地理信息系统 (GIS) 功能或与 GIS 软件集成以跟踪车辆的实时位置。