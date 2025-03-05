车队维护软件 - 最热门应用 - 乌克兰

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车队维护软件可帮助用户管理车辆维护、监控使用情况并确定车队的维修需求。通过使用该软件，公司可以最大限度地减少停机时间和维护费用，延长设备的使用寿命，并降低零件和库存成本。每天运营车队的供应链和物流公司经常使用此类软件。 虽然车队维护功能通常作为一个模块包含在更广泛的车队管理软件中，但也有专门针对维护而设计的独立解决方案。这些工具还可以提供地理信息系统 (GIS) 功能或与 GIS 软件集成以跟踪车辆的实时位置。
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Fleetio
fleetio.com
Fleetio 是电子表格和过时车队软件的现代、易于使用的替代品，使您的团队能够从任何地方管理车辆和设备。全面了解您的运营情况，让您的团队负责并根据您可以信任的数据做出决策。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 通过在工作现场提供全息数据的精确对齐，利用混合现实进行项目协调，使工作人员能够检查叠加在物理环境中的模型。
Fullbay
fullbay.com
Fullbay 是一款位于云端的重型商店管理软件。您几乎可以在任何地方分配和监控工作、管理零件库存以及跟踪预防性维护和维修。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io 是一个人工智能驱动的货运自动化平台，可帮助所有物流利益相关者实现端到端运营数字化，并使用物联网和大数据分析提供实时可操作的见解。
Whip Around
whiparound.com
一个强大而直观的车队维护系统，鞭打可以帮助您确保整个车队的安全，合规和在路上。围绕车队管理平台的鞭子连接一个系统中的车辆和设备维护过程的每个点：这意味着管理人员可以使用与您的检查，维修，合规性和正常运行时间相关的数据来为车队做出更明智的决定。鞭打支持您的整个团队 - 经理，驱动程序和机械师。 FLEET MANAGERS: - Monitor fleet health within the fleet maintenance analytics dashboard - Set schedules for preventive maintenance - Create, prioritize, and track work order progress - Get push notifications when defects appear DRIVERS: - Perform, sign, and submit daily inspections through our DOT-compliant app - Immediately report issues that need maintenance attention by capturing photos and voice-to-text on their mobile devices - Get push notifications if inspections are missing or incomplete MECHANICS: - 新工作订单和缺陷的推送通知 - 自动工作订单文档和跟踪 - 很容易标记围绕APP中纠正或解决的故障，数据驱动程序与App一起收集的APP为车队维护管理门户提供了功能，机队经理可以在其中跟踪机队范围内的缺陷，监控驾驶员订单，并观察更新的驾驶员和Asset Cresseffieled驾驶员和Asset Crepare和Asset Crepare。汇总的数据还可以围绕围绕维护仪表板进行鞭打，因此机械师可以监视缺陷，工作单和零件清单。鞭打可以确保您的舰队符合规定，并帮助您的驾驶员在一天结束时安全地回家。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet为寻求简化舰队维护，最大程度减少停机时间，优化成本，确保安全合规性并消除基于纸张的流程的企业提供了一个多合一的解决方案。 Simple Fleet的直观设计将尖锐而轻松的舰队维护带到您的指尖。关键特征：维护管理：安排预防性维护，及时维修通知并以电子方式管理服务记录，将设备和停机时间最小化。增强的安全与合规性：利用无限任务的自动检查表格来保证定期进行巡回前检查，促进安全的工作环境并遵守法规。燃油效率跟踪：监控燃料使用和里程，确定过度消费，并实施降低燃油成本的策略。无纸操作：使用数字解决方案，用于服务记录，发票和各种形式的数字解决方案，以提高效率和数据可访问性，从而消除文书工作的麻烦。理想的理想选择：中小型企业：基本计划适应有限的车队，以负担得起的成本提供核心功能。不断增长的企业：高级计划提供了其他功能，例如工作订单管理和旅行跟踪，随着车队的扩展，促进了更好的组织。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的车队智能平台，使拥有车队和重型设备的企业能够从单一平台轻松访问所有车队运营数据。 IntelliShift 的解决方案旨在解决安全和操作挑战，并且可以轻松地与您今天使用的单点解决方案结合起来，以提供易于理解的视图。利用人工智能行车记录仪、远程信息处理、检查、维护和合规技术来推动更好的业务成果。
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal 使车队维护变得简单。只需点击几下，您就可以轻松跟踪所有成本、设备和劳动力。干净的仪表板消除了对凌乱电子表格的需要，可视化报告可帮助您避免可预防的维修。一次管理多个维修店，数字化工作订单，并在移动和桌面上享受预防性维护间隔。最大限度地减少停机时间，延长车队车辆的使用寿命，并提高您的利润！
Clue Insights
getclue.com
线索是建筑设备管理软件，它是无缝，高效且可自定义的。它是为重型建筑行业量身定制的，它毫不费力地集成到您现有的系统中，以确保平稳的过渡和直接价值。为什么要知道？ - 总兼容性：与50多个远程信息处理和GPS提供商集成，包括VisionLink，JD Link，Samsara，Geotab，HCSS，Verizon等。 - 无缝系统集成：与设备360，HeavyJob，Viewpoint Vista，Oracle JDE/E1，Emaint以及大多数CMMS和ERP系统等主要系统完美地对齐，以确保流线的操作。 - 快速，灵活的实施：通过适应性合同提供快速，无风险的部署，提供立即的运营福利。 - 为您定制：专门为满足您独特的工作流程要求而设计。选择线索来简化和增强您的建筑设备管理，以确保无缝，高效和定制的操作体验。
FleetIT
fleetit.com
Fleetit 是一种按车牌发票和通行费违规管理的经济高效方式，我们为各种规模的车队提供服务，包括汽车/卡车租赁、拖车/设备租赁以及车队和租赁管理公司。
Truckin Digital
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Truckin Digital 是一款卡车运输软件 ERP，用于规划、货运监控、销售、安全、库存/资产跟踪、会计等。了解 Truckin Digital 如何彻底改变您的货运业务并帮助您在竞争中保持领先！