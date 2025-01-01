车队维护软件 - 最热门应用 - 纽埃

Whip Around

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Whip around 是一款功能强大且直观的车队维护系统，可帮助您确保整个车队安全、合规并正常行驶。 Whip around 车队管理平台将车辆和设备维护流程的每一点连接到一个系统中：这意味着管理人员可以使用与检查、维修、合规性和正常运行时间相关的数据为车队做出更明智的决策。 Whip around 为您的整个团队提供支持——经理、车手和机械师。车队经理： - 在车队维护分析仪表板中监控车队健康状况 - 设置预防性维护计划 - 创建、确定优先顺序并跟踪工作订单进度 - 出现缺陷时获取推送通知 驾驶员： - 通过我们的 DOT 执行、签署并提交日常检查- 合规应用程序 - 通过在移动设备上捕获...