车队维护软件 - 最热门应用 - 毛里塔尼亚

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
车队维护软件可帮助用户管理车辆维护、监控使用情况并确定车队的维修需求。通过使用该软件，公司可以最大限度地减少停机时间和维护费用，延长设备的使用寿命，并降低零件和库存成本。每天运营车队的供应链和物流公司经常使用此类软件。 虽然车队维护功能通常作为一个模块包含在更广泛的车队管理软件中，但也有专门针对维护而设计的独立解决方案。这些工具还可以提供地理信息系统 (GIS) 功能或与 GIS 软件集成以跟踪车辆的实时位置。
提交新应用
Fleetio
fleetio.com
Fleetio 是电子表格和过时车队软件的现代、易于使用的替代品，使您的团队能够从任何地方管理车辆和设备。全面了解您的运营情况，让您的团队负责并根据您可以信任的数据做出决策。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 通过在工作现场提供全息数据的精确对齐，利用混合现实进行项目协调，使工作人员能够检查叠加在物理环境中的模型。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io 是一个人工智能驱动的货运自动化平台，可帮助所有物流利益相关者实现端到端运营数字化，并使用物联网和大数据分析提供实时可操作的见解。
Fullbay
fullbay.com
Fullbay 是一款位于云端的重型商店管理软件。您几乎可以在任何地方分配和监控工作、管理零件库存以及跟踪预防性维护和维修。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡车运输软件 ERP，用于规划、货运监控、销售、安全、库存/资产跟踪、会计等。了解 Truckin Digital 如何彻底改变您的货运业务并帮助您在竞争中保持领先！
FleetIT
fleetit.com
Fleetit 是一种按车牌发票和通行费违规管理的经济高效方式，我们为各种规模的车队提供服务，包括汽车/卡车租赁、拖车/设备租赁以及车队和租赁管理公司。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的车队智能平台，使拥有车队和重型设备的企业能够从单一平台轻松访问所有车队运营数据。 IntelliShift 的解决方案旨在解决安全和操作挑战，并且可以轻松地与您今天使用的单点解决方案结合起来，以提供易于理解的视图。利用人工智能行车记录仪、远程信息处理、检查、维护和合规技术来推动更好的业务成果。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet 为寻求简化车队维护、最大限度减少停机时间、优化成本、确保安全合规并消除纸质流程的企业提供一体化解决方案。 Simply Fleet 直观的设计让您轻松智能地维护车队。主要功能： 维护管理：安排预防性维护、及时接收维修通知并以电子方式管理服务记录，最大限度地减少设备和车辆的停机时间。增强安全性和合规性：利用具有无限任务的自动检查表来保证定期行前检查，营造安全的工作环境并遵守法规。燃油效率跟踪：监控燃油使用情况和里程，查明过度消耗，并实施降低燃油成本的策略。无纸化运营：通过服务记录、发票和各种表格的数字解决方案消除文书工作的麻烦，提高效率和数据可访问性。适合：中小型企业：...
Whip Around
whiparound.com
Whip around 是一款功能强大且直观的车队维护系统，可帮助您确保整个车队安全、合规并正常行驶。 Whip around 车队管理平台将车辆和设备维护流程的每一点连接到一个系统中：这意味着管理人员可以使用与检查、维修、合规性和正常运行时间相关的数据为车队做出更明智的决策。 Whip around 为您的整个团队提供支持——经理、车手和机械师。车队经理： - 在车队维护分析仪表板中监控车队健康状况 - 设置预防性维护计划 - 创建、确定优先顺序并跟踪工作订单进度 - 出现缺陷时获取推送通知 驾驶员： - 通过我们的 DOT 执行、签署并提交日常检查- 合规应用程序 - 通过在移动设备上捕获...
Clue Insights
getclue.com
Clue 是一款无缝、高效且可定制的建筑设备管理软件。它专为重型建筑行业量身定制，可轻松集成到您现有的系统中，确保平稳过渡和即时价值。为什么是线索？ - 完全兼容性：与超过 50 个远程信息处理和 GPS 提供商集成，包括 VisionLink、JD Link、Samsara、Geotab、HCSS、Verizon 等。 - 无缝系统集成：与 Equipment360、HeavyJob、Viewpoint Vista、Oracle JDE/E1、eMaint 以及大多数 CMMS 和 ERP 系统等主要系统完美匹配，确保简化操作。 - 快速、灵活的实施：通过适应性强的合同提供快速、无风险的部署...
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal 使车队维护变得简单。只需点击几下，您就可以轻松跟踪所有成本、设备和劳动力。干净的仪表板消除了对凌乱电子表格的需要，可视化报告可帮助您避免可预防的维修。一次管理多个维修店，数字化工作订单，并在移动和桌面上享受预防性维护间隔。最大限度地减少停机时间，延长车队车辆的使用寿命，并提高您的利润！