车队维护软件 - 最热门应用 - 冰岛

Whip Around

whiparound.com

Whip around 是一款功能强大且直观的车队维护系统,可帮助您确保整个车队安全、合规并正常行驶。 Whip around 车队管理平台将车辆和设备维护流程的每一点连接到一个系统中:这意味着管理人员可以使用与检查、维修、合规性和正常运行时间相关的数据为车队做出更明智的决策。 Whip around 为您的整个团队提供支持——经理、车手和机械师。车队经理: - 在车队维护分析仪表板中监控车队健康状况 - 设置预防性维护计划 - 创建、确定优先顺序并跟踪工作订单进度 - 出现缺陷时获取推送通知 驾驶员: - 通过我们的 DOT 执行、签署并提交日常检查- 合规应用程序 - 通过在移动设备上捕获照片和语音转文本,立即报告需要维护的问题 - 如果检查缺失或不完整,则获取推送通知 机械: - 新工单和缺陷的推送通知 - 自动工单文档和跟踪 - 在 Whip around 应用程序中轻松将故障标记为已纠正或已解决 驾驶员通过该应用程序收集的数据为车队维护管理门户提供支持,车队经理可以在其中跟踪整个车队的缺陷、监控工作订单并观察更新的驾驶员和资产排行榜。汇总的数据还会输入 Whip around 的维护仪表板,以便机械师可以监控缺陷、工单和零件库存。 Whip around 让您的车队保持合规,并帮助您的司机在一天结束时安全回家。