车队维护软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
车队维护软件可帮助用户管理车辆维护、监控使用情况并确定车队的维修需求。通过使用该软件，公司可以最大限度地减少停机时间和维护费用，延长设备的使用寿命，并降低零件和库存成本。每天运营车队的供应链和物流公司经常使用此类软件。 虽然车队维护功能通常作为一个模块包含在更广泛的车队管理软件中，但也有专门针对维护而设计的独立解决方案。这些工具还可以提供地理信息系统 (GIS) 功能或与 GIS 软件集成以跟踪车辆的实时位置。
提交新应用
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一款云基础的协作平台，通过混合现实结合项目数据，便于用户在实地检查和管理建筑信息模型(BIM)项目。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款车队管理软件，支持车辆与设备的远程管理、油耗跟踪、维护计划及驾驶员记录，适用于各种规模的企业。
Fullbay
fullbay.com
Fullbay是一款云端重型车队管理软件，可以跟踪维护、管理零件库存并监测维修工作，适用于移动设备访问。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet是一款车队管理应用，帮助企业简化维护、监控油耗、管理车辆与驾驶员，确保安全合规，减少纸质操作。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital是一个卡车运输管理软件，提供负载跟踪、文档提交、旅行规划及库存管理等功能，旨在提高效率和生产力。
FleetIT
fleetit.com
FleetIT是一款高效的车队管理应用，助力企业管理过路费发票和违规，适用于租车、拖车和车队管理公司。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift是一个车队管理平台，提供实时数据、自动化工作流与分析报告，帮助企业提升安全性和运营效率。
Whip Around
whiparound.com
Whip Around是一款车队维护管理应用，帮助管理者、司机和机械师高效管理车辆检查、维修与合规性。
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights是一款建筑和资产管理软件，提供设备跟踪、项目管理和实时数据分析，帮助优化资源和提高项目效率。
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal 简化车队维护，轻松跟踪费用、设备及劳动力，提供清晰仪表板与视觉报告，减少故障及停机时间。