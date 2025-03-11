财务健康软件 - 最热门应用

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财务健康软件为组织提供了实施、管理和管理财务健康计划所需的工具。这些解决方案为员工提供财务管理教育，重点关注规划、预算和减轻财务压力。财务健康软件的主要功能包括预算工具、游戏化、财务目标规划、债务管理和资金管理辅导。此外，这些解决方案还提供用于预算创建、目标设定以及跟踪支出、资产和财务管理进度的工具。该软件还包括报告和分析功能，可帮助公司提高员工敬业度、保留率和生产力。企业可以将财务健康解决方案与企业健康软件相结合，创建一个全面的健康计划，解决身体、心理和财务健康问题。各种规模、行业和部门的组织都可以从这些解决方案中受益。
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Betterment
betterment.com
Betterment是一款帮助企业管理401(k)退休计划的应用，提供投资管理、个性化金融指导及相关财务工具。
DailyPay
dailypay.com
DailyPay是一款按需支付应用，让用户在发薪日前即时访问已赚工资，支持多种取款方式，并提供Visa预付卡选项。
Instant Financial
instant.co
Instant Financial应用程序允许员工在发薪日前获取工资，并支持数字提示和电子付费卡，旨在提升员工的财务健康。
Branch app
branchapp.com
分支应用程序为用户提供财务管理工具，包括零费用银行账户和即时工资访问，旨在简化工资支付和财务管理。
Earnin
earnin.com
Earnin是一款财务应用，可帮助用户在工作期间提前提取工资，避免债务并管理财务。
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar是一款帮助员工学习预算、还债、储蓄和规划退休的财务健康应用程序。
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth是一款财务管理应用，帮助用户学习财务知识，跟踪支出，管理预算，提供个性化的财务建议。
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves是一款手机应用，帮助用户评估和降低财务压力，提供工具和信息，旨在改善财务管理。
Brightside
gobrightside.com
Brightside应用帮助用户管理财务，包括紧急现金、信用卡债务整合和学生贷款，提供个性化的财务支持与解决方案。
Your Money Line
yourmoneyline.com
您的货币线是一款员工财务健康应用，提供人性化的财务指导、教育资源和AI工具，帮助用户管理个人财务。
Questis
questis.co
Questis是一款个人财务解决方案应用，帮助员工解决财务压力，改善与金钱的关系，提供个性化规划和教练支持。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是一款帮助小型企业员工灵活获取工资的平台，提供财务教育工具，旨在减轻财务压力和提高员工满意度。
OrbisPay
orbispay.me
Orbispay是一款提供工资按需访问的平台，允许员工实时提取工资，以改善财务稳定和减轻财务压力。
BrightDime
brightdime.com
BrightDime是一款财务健康应用，提供预算、储蓄、退休和债务管理工具，帮助用户有效管理财务状况和提高财务素养。
Savology
savology.com
Savology是一个财务计划工具，提供个性化的财务规划、教育和一对一辅导，帮助用户管理和改善财务状况。