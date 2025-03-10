财务健康软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
财务健康软件为组织提供了实施、管理和管理财务健康计划所需的工具。这些解决方案为员工提供财务管理教育，重点关注规划、预算和减轻财务压力。财务健康软件的主要功能包括预算工具、游戏化、财务目标规划、债务管理和资金管理辅导。此外，这些解决方案还提供用于预算创建、目标设定以及跟踪支出、资产和财务管理进度的工具。该软件还包括报告和分析功能，可帮助公司提高员工敬业度、保留率和生产力。企业可以将财务健康解决方案与企业健康软件相结合，创建一个全面的健康计划，解决身体、心理和财务健康问题。各种规模、行业和部门的组织都可以从这些解决方案中受益。
提交新应用
Betterment
betterment.com
Betterment是一款帮助企业管理401(k)退休计划的应用，提供投资管理、个性化金融指导及相关财务工具。
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar是一款帮助员工学习预算、还债、储蓄和规划退休的财务健康应用程序。
DailyPay
dailypay.com
DailyPay是一款按需支付应用，让用户在发薪日前即时访问已赚工资，支持多种取款方式，并提供Visa预付卡选项。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是中小企业金融赋能平台。有了 ZayZoon，只需按一下按钮，发薪日就来了。它对雇主免费，只需 30 分钟即可实施。不过，员工可以随时使用 ZayZoon 领取工资。该平台还提供教育资源和工具，帮助员工打破工资循环。它有效。使用 ZayZoon 的员工中有 89% 表示财务压力减轻，而使用 ZayZoon 的雇主则称其营业额减少了 29%。
Instant Financial
instant.co
Instant Financial应用程序允许员工在发薪日前获取工资，并支持数字提示和电子付费卡，旨在提升员工的财务健康。
Branch app
branchapp.com
分支应用程序为用户提供财务管理工具，包括零费用银行账户和即时工资访问，旨在简化工资支付和财务管理。
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line 是一项员工财务健康福利，提供无限制的 1:1 人力财务辅导、世界一流的教育和人工智能驱动的软件，让您的员工（及其家属）过上无忧的财务生活。您的财务热线可为员工最个人的财务问题提供快速而彻底的答案，并防止雇主在为时已晚之前不知道其员工中存在财务问题。我们受到数百家公司和数十万家庭的信赖。告别员工金钱压力。你好，你的资金线。
Earnin
earnin.com
Earnin是一款财务应用，可帮助用户在工作期间提前提取工资，避免债务并管理财务。
Savology
savology.com
Savology 的现代财务健康福利实际上通过个性化的财务规划、指导和教育改变了员工的生活。通过与 Savology 合作，雇主能够以经济实惠的价格为员工提供全面的财务计划、财务健康评分和成绩单、提供可操作的后续步骤的个性化建议、一对一的财务教练、财务教育等等。
Questis
questis.co
Questis 是一家员工财务赋权公司，提供完整的个人财务解决方案。我们通过帮助员工解决财务压力的根本原因并培养具有财务弹性的员工队伍，帮助企业成为改变生活的雇主。我们通过深入的财务治愈和易于遵循的财务赋权之路来改变人们与金钱的关系。我们的创新解决方案通过扎实的行为科学、个性化、预测性规划、真人指导以及现代、友好的用户体验满足人们的需求。如需了解更多信息，请访问 questis.co。
Brightside
gobrightside.com
Brightside应用帮助用户管理财务，包括紧急现金、信用卡债务整合和学生贷款，提供个性化的财务支持与解决方案。
BrightDime
brightdime.com
BrightDime 提供您的公司在当今财务健康方面取得成功所需的一切。
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay 提供了 Wages On-Demand™ 解决方案，使员工能够在领取工资之前立即查看自己的收入。我们相信每个人都应该能够使用自己赚到的钱来支付账单、租金和处理紧急费用。我们的产品和服务有助于提高保留率、提高工作效率、节省与人员流动相关的成本并为您的员工实现整体财务福利文化。
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves 是一项移动优先服务，旨在帮助人们衡量财务压力，然后减轻压力，以掌控自己的财务生活。该服务出售给雇主，然后雇主将其作为免费员工福利提供给员工。我们不卖任何东西。没有广告。而且，没有任何隐藏的技巧。我们唯一的目标是通过提供屡获殊荣的信息、易于使用的工具、基于积分的奖励系统以及可快速、轻松地解决财务问题的独特内容映射系统，帮助人们用他们的钱做出更明智的举动。对于雇主来说，经济压力较小的员工会转化为更快乐、更健康和更有生产力的员工队伍。
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth是一款财务管理应用，帮助用户学习财务知识，跟踪支出，管理预算，提供个性化的财务建议。