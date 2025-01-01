财务健康软件 - 最热门应用 - 新西兰

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
财务健康软件为组织提供了实施、管理和管理财务健康计划所需的工具。这些解决方案为员工提供财务管理教育，重点关注规划、预算和减轻财务压力。财务健康软件的主要功能包括预算工具、游戏化、财务目标规划、债务管理和资金管理辅导。此外，这些解决方案还提供用于预算创建、目标设定以及跟踪支出、资产和财务管理进度的工具。该软件还包括报告和分析功能，可帮助公司提高员工敬业度、保留率和生产力。企业可以将财务健康解决方案与企业健康软件相结合，创建一个全面的健康计划，解决身体、心理和财务健康问题。各种规模、行业和部门的组织都可以从这些解决方案中受益。
提交新应用
Betterment
betterment.com
管理 401(k) 具有挑战性。这就是为什么 Betterment at Work 可以让雇主轻松提供高质量的 401(k)。从持续的行政支持和投资管理、量身定制的计划设计和简化的薪资整合——我们会承担繁重的工作，因此您无需这样做。通过 Betterment at Work 的可定制投资组合、个性化财务指导、链接到外部账户的能力以及各种补充性的财富建设、储蓄和投资工具，让您的员工能够获得易于使用、功能强大的投资和退休储蓄解决方案 - 所有这些都可以访问通过我们的移动应用程序。通过 Betterment at Work，您的 401(k) 还可以通过新功能得到增强，例如提供 401(k) 学生贷...
Instant Financial
instant.co
作为灵活员工薪酬解决方案的先驱，Instant Financial 为企业提供财务健康解决方案，让员工能够掌控自己的财务状况，并以自己想要的方式、时间和地点获得报酬。 Instant 是员工薪酬的单一来源提供商，提供从工资获取、数字员工小费和电子工资卡等方面，帮助组织提升员工福利水平。提供免费、灵活的员工薪酬选择的雇主可以使自己的企业在竞争中脱颖而出，吸引顶尖人才并建立一支忠诚、热情的团队，并且他们可以享受到提高底线的好处： • 求职者数量增加 30% • 求职人数减少 25%缺勤率 • 人员流动率降低 20% 了解更多信息，请访问 instant.co。
DailyPay
dailypay.com
您可以信赖的按需支付。 DailyPay™ 推出星期五 Friday，Visa® 预付卡和应用程序是我们的最新产品，让员工可以即时、免费地获取自己的工资。加入信任 DailyPay 帮助员工掌控财务的行业领先公司。
Branch app
branchapp.com
Branch 帮助企业加快支付速度，增强美国工薪阶层的能力。企业向 Branch 求助，寻求一种更具成本效益、更快捷的方式向员工支付工资，并降低纸质支票和工资卡的成本。与 Branch 签约的工人和独立承包商可以获得零费用银行账户、免费即时获取工资以及自动预算工具来帮助他们管理工资之间的现金流。 Branch 与一些全国领先的薪资和劳动力技术合作，为零售、餐饮、物流、制造和医疗保健领域的雇主提供支持。
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar 是戴夫·拉姆齐 (Dave Ramsey) 推出的一项员工财务健康计划。员工学习如何制定预算、摆脱债务、为未来储蓄以及充满信心地退休。
Earnin
earnin.com
通过 Earnin 福利招聘、保留和提高员工生产力。 Earnin 是一个财务健康平台，专门帮助员工避免债务、支付账单、为未来储蓄并通过在工作时获取工资来减轻财务压力。我们的核心 Cashout 产品为美国各地 50,000 多家企业的员工提供支持，并且我们已经提供了超过 100 亿美元的收入。我们的使命是帮助员工过上更好的财务生活。 Earnin 技术是独一无二的，是唯一需要零集成的提供商。这意味着几天内即可轻松推出。我们可能已经为您的一些员工提供了帮助 - 请联系我们了解具体方法。其他功能： - 余额保护：如果员工的银行余额低于一定金额，他们会收到通知，以帮助他们避免透支费用。 - 预算：...
Brightside
gobrightside.com
Brightside 帮助人们做出正确的资金转移——从获取紧急现金到整合信用卡债务和管理学生贷款。
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth 是一款综合性金融应用程序，可以帮助用户了解从生孩子到规划退休等重要的金融主题。 MoneyWellth 拥有丰富的视频、文章、计算器等内容库，可帮助用户了解对他们来说最重要的金融主题。该应用程序拥有强大的工具来帮助用户跟踪支出、制定预算，以及许多其他有用的工具来帮助用户实现财务目标。我们不会向用户做广告或推销产品，我们只提供最符合他们利益的公正建议
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves 是一项移动优先服务，旨在帮助人们衡量财务压力，然后减轻压力，以掌控自己的财务生活。该服务出售给雇主，然后雇主将其作为免费员工福利提供给员工。我们不卖任何东西。没有广告。而且，没有任何隐藏的技巧。我们唯一的目标是通过提供屡获殊荣的信息、易于使用的工具、基于积分的奖励系统以及可快速、轻松地解决财务问题的独特内容映射系统，帮助人们用他们的钱做出更明智的举动。对于雇主来说，经济压力较小的员工会转化为更快乐、更健康和更有生产力的员工队伍。
Questis
questis.co
Questis 是一家员工财务赋权公司，提供完整的个人财务解决方案。我们通过帮助员工解决财务压力的根本原因并培养具有财务弹性的员工队伍，帮助企业成为改变生活的雇主。我们通过深入的财务治愈和易于遵循的财务赋权之路来改变人们与金钱的关系。我们的创新解决方案通过扎实的行为科学、个性化、预测性规划、真人指导以及现代、友好的用户体验满足人们的需求。如需了解更多信息，请访问 questis.co。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是中小企业金融赋能平台。有了 ZayZoon，只需按一下按钮，发薪日就来了。它对雇主免费，只需 30 分钟即可实施。不过，员工可以随时使用 ZayZoon 领取工资。该平台还提供教育资源和工具，帮助员工打破工资循环。它有效。使用 ZayZoon 的员工中有 89% 表示财务压力减轻，而使用 ZayZoon 的雇主则称其营业额减少了 29%。
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay 提供了 Wages On-Demand™ 解决方案，使员工能够在领取工资之前立即查看自己的收入。我们相信每个人都应该能够使用自己赚到的钱来支付账单、租金和处理紧急费用。我们的产品和服务有助于提高保留率、提高工作效率、节省与人员流动相关的成本并为您的员工实现整体财务福利文化。
BrightDime
brightdime.com
BrightDime 提供您的公司在当今财务健康方面取得成功所需的一切。
Savology
savology.com
Savology 的现代财务健康福利实际上通过个性化的财务规划、指导和教育改变了员工的生活。通过与 Savology 合作，雇主能够以经济实惠的价格为员工提供全面的财务计划、财务健康评分和成绩单、提供可操作的后续步骤的个性化建议、一对一的财务教练、财务教育等等。
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line 是一项员工财务健康福利，提供无限制的 1:1 人力财务辅导、世界一流的教育和人工智能驱动的软件，让您的员工（及其家属）过上无忧的财务生活。您的财务热线可为员工最个人的财务问题提供快速而彻底的答案，并防止雇主在为时已晚之前不知道其员工中存在财务问题。我们受到数百家公司和数十万家庭的信赖。告别员工金钱压力。你好，你的资金线。