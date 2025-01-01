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金融服务CRM - 最热门应用

金融服务客户关系管理（CRM）软件提供了一个集中的平台，用于管理所有以客户为中心的活动。像传统银行，对冲基金，投资银行和保险公司这样的机构利用此软件来建立，培育和增强其客户关系。 牢固的客户关系对于在金融服务领域的成功至关重要，因为客户对业务增长至关重要。该领域的专业人员使用CRM软件来简化客户外展，管理文档，分析帐户，安排会议，维护销售管道，进行KYC验证等等。

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Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox是一款为金融顾问设计的CRM工具，帮助管理客户关系和工作流，支持与其他财务软件集成。

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity是一款专为关系驱动行业设计的智能关系管理平台，通过整合数据帮助团队高效管理和利用网络资源，促进业务机会。

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio是一个无代码平台，提供CRM和工作流自动化解决方案，帮助企业提升客户体验和运营效率。

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer是一款专为销售团队设计的CRM解决方案，提供联系人管理、分析工具和移动访问，帮助企业优化客户关系和销售活动。

Hubly

Hubly

myhubly.com

Hubly是一款帮助财务顾问管理工作流程和客户关系的软件，通过可视化仪表板简化操作，提升客户体验与效率。

NMI

NMI

nmi.com

NMI提供安全的支付解决方案，支持多种支付方式，帮助商户在内外部环境中简化交易和账务处理。

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI是一个AI驱动的金融顾问销售和营销自动化平台，帮助企业自动化流程，提高潜在客户转化率。

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite是一个基于云的贷款管理解决方案，简化贷款生命周期的每个阶段，提高效率并支持实时跟踪和定制化选项。

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees 客户关系管理软件提供智能的关系和交易管理工具，帮助团队高效利用职业网络，适用于风险投资、私募股权等行业。

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite是一个安全的软件解决方案，用于管理金融交易，包括并购、重组、资本筹集及文档协作。

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti是一款软件，帮助投资者简化数据收集、分析和合规流程，支持ESG决策，提升投资管理效率。

Identifee

Identifee

identifee.com

Identifee是一个金融服务参与平台，提供连接体验，自动化数据分析和简短培训，帮助提升客户满意度和增加收入。

Finpace

Finpace

finpace.com

Finpace 是一款专注合规和自动化的软件，旨在为金融顾问团队及其客户自动化工作流程，减少时间浪费。

Zapflow

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zapflow.com

Zapflow是一款为专业投资者设计的工具，专注于交易流管理、筹款和投资组合跟踪，帮助用户提高决策效率和简化操作。

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Altvia是一个管理私募股权公司筹款流程的综合平台，提供跟踪投资者参与、监控管道和管理通信的工具。

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