金融研究软件 - 最热门应用

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金融研究软件协助投资组合经理和投资专业人员查找，分类和分析相关数据以告知其投资决策。这些工具包括搜索功能，访问最新的金融市场信息以及旨在支持金融服务专业人员的各种功能。 金融研究软件的主要目的是为分析师和投资者提供轻松访问基本文件，估计，市场新闻和财务报表。此类别中的许多解决方案还提供自定义报告，风险分析，库存筛查和图表工具。该软件使投资专业人员能够通过允许使用广泛的数据集和分析工具来管理投资组合选择至关重要的分析和市场评估。分析师和金融专业人员使用这些解决方案来了解市场趋势，做出预测，提供投资建议并完善其投资策略。
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TradingView
tradingview.com
TradingView是一个为交易者和投资者提供实时市场数据、高级图表工具和社交功能的平台，支持多种金融市场。
Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一个现代化的金融分析平台，提供投资组合追踪、客户提案、股票和经济数据研究等工具，适合财务顾问和财富管理者使用。
PitchBook
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PitchBook是一款金融信息平台，提供私募市场及公共市场数据，帮助专业人士进行投资研究和决策。
YCharts
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YCharts是一个投资研究平台，提供财务数据可视化，帮助用户分析证券、构建投资组合并有效传达投资机会。
Deepvue
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DeepVue是一个综合交易平台，提供股票筛选、图表工具和教育资源，帮助用户做出 informed 交易决策。
FactSet
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FactSet是一个财务数据和分析平台，提供投资组合管理、风险分析及市场洞察，支持投资专业人员做出明智决策。
Nasdaq
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纳斯达克应用程序提供实时市场更新和财务数据，支持股票跟踪、市场分析及教育资源，帮助投资者做出明智决策。
Quartr
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Quartr 是一款金融信息平台，提供来自9000多家上市公司的实时收益数据和投资者关系材料，支持分析和整合关键财务信息。
OpenBB
openbb.co
OpenBB是一个AI驱动的研究与分析平台，提供财务分析工具，支持自定义数据源和协作投资研究。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense是一款市场情报平台，通过AI技术提供公共和私人内容的即时见解，帮助用户进行决策和研究。
QuantConnect
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QuantConnect是一个云端算法交易平台，支持多种资产类别，让用户使用多种编程语言开发、回测和部署交易算法。
Coinseeker.co
coinseeker.co
CoinSeeker.co是一个AI驱动的平台，提供区块链和加密货币公司的筹资轮次、市场数据和分析工具。
Grata
grata.com
Grata是一款全面的商业开发解决方案，帮助用户发现和研究中型市场公司，简化并促成并购交易。
StockInsights AI
stockinsights.ai
StockInsights AI是一款利用AI技术简化股票投资研究和分析的应用，帮助用户获取实时市场信息和财务数据。
BeyondIRR
beyondirr.com
BeyondIRR是一款B2B财富科技应用，旨在为投资专业人士提供技术支持和市场洞察，助其提升客户服务体验。
Profit.com
profit.com
Profit.com 是一款交易平台，提供实时市场数据、交易工具和投资组合管理，帮助用户有效执行交易和做出投资决策。
Quill AI
quillai.com
Quill AI 是一款针对金融文件的应用，自动解析文件、获取 SEC 警报，并生成财务模型，帮助用户更高效地进行研究和投资。
Stockpulse
stockpulse.ai
Stockpulse是一款基于人工智能的应用，分析金融新闻和社区，为金融市场参与者提供实时数据和决策工具。
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia是一款人工智能驱动的搜索引擎，帮助用户快速高效地找到准确答案，支持市场调研和信息提取。
Finbox
finbox.com
Finbox是一个在线投资工具平台，提供股票筛选、估值模型和财务数据，帮助投资者进行股票研究和管理。
Streamlined Finance
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Streamlined Finance是一款现代投资研究工具，帮助个人和专业投资者获取和分析美国股票、ETF、加密货币等的财务信息。
Consumer Edge
consumer-edge.com
Consumer Edge 提供全球交易收入信号，帮助企业利用消费者市场情报进行实时预测和数据分析，支持销售增长和客户保留。
Tradepost.ai
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Tradepost.ai是一个利用AI分析财务信息的平台，提供新闻分析、情绪跟踪、交易创意生成和实时SEC文件监控服务。
Dealroom.co
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Dealroom.co 是一个全球数据平台，提供初创企业、创新、高增长公司、生态系统和投资策略的智能数据。
Synaptic
synaptic.com
Synaptic 是一款无代码平台，帮助投资者利用多种替代数据获得公司洞察，提高投资研究效率。
Countercyclical
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Countercyclical是一个投资研究和估值平台，帮助团队发现资本市场的潜在价值，支持实时协作与安全工作。
AlphaResearch
alpharesearch.io
AlphaResearch帮助投资者从非结构化文本、公司文件和财报中提取信息，改善投资研究和决策过程。
Aiera
aiera.com
Aiera 是一个实时监测和搜索华尔街活动的平台，提供音频、一键转录和公司数据搜索，涵盖每年超过60K个投资者会议和财报。
PrivCo
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PrivCo是一个平台，提供美国私人公司的财务健康、市场地位和增长轨迹的深入信息，帮助用户进行研究和决策。
EILLA
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Eilla是一款基于AI的平台，旨在简化并自动化并购、风险投资和私募股权交易中的工作流程，提高效率与生产力。
Gain.pro
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Gain.pro是一款私募市场智能平台，利用先进的技术和高质量的本地研究，为用户提供关于公司、投资者及行业的深度分析。
Growjo
growjo.com
Growjo应用程序跟踪全球快速成长的公司和初创企业，提供有关收入、竞争分析、员工增长、融资等的数据与见解。
Valutico
valutico.com
Valutico是一款用于简化公司估值过程的综合软件，提供多种估值方法和定制报告，适用于各类财务专业人士和企业主。
Inven
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Inven是一个AI工具，帮助用户快速发现潜在的并购目标，通过扫描网站提供详细公司数据，简化搜索过程。
Tegus
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Tegus是一个商业市场情报平台，提供研究工具、专家呼叫笔录和合规工具，帮助投资者获取市场数据和洞察。
Databento
databento.com
Databento是一个平台，提供高质量的实时和历史金融数据，用户可按需访问美国股票和期货的数据，支持多种数据格式和API。
BlueGamma
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BlueGamma 是一个易于使用的市场数据平台，供融资团队下载 EURIBOR、SONIA 和 SOFR 曲线。
MarktoMarket
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MarktoMarket 是一款数据和分析平台，帮助并购专业人士更快速地生成想法，连接顾问和投资者，提供全面的私企情报数据库。
Doceo
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Doceo 是一个平台，通过简短的分析视频，为散户投资者提供来自投资经理的定期更新，提高透明度。
Standard Metrics
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Standard Metrics是一款自动化数据平台，帮助初创企业与投资者之间实现财务透明，使创始人能更好地做出公司扩展决策。
Cyndx
cyndx.com
Cyndx是一个AI驱动的交易搜索引擎，利用机器学习和自然语言处理帮助用户识别相似公司，以便进行交易和客户开发。
Sourcescrub
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Sourcescrub是一个市场领先的交易来源平台，为投资和并购团队提供全面准确的私募市场视图，结合了19万信息来源和1500万家公司。
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Dasseti是一款软件，帮助投资者简化数据收集、分析和合规流程，支持ESG决策，提升投资管理效率。
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Jacobi 是一款基于云的平台，简化多资产投资流程，支持投资组合设计、分析和客户互动，并提供了定制化的仪表盘和报告。
Kwanti
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Kwanti 是一款面向财务顾问和投资经理的投资组合分析应用，提供投资组合管理、分析、报告和客户提案功能。