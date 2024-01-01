财务咨询提供商 - 最热门应用 - 白俄罗斯

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财务咨询公司为企业提供专家财务指导，以增强其财务策略、简化程序并最终增加收入。这些顾问对金融形势有着深刻的了解，他们仔细审查企业的财务方面，提供内部利益相关者可能无法了解的宝贵见解。企业经常在增长乏力或面临不确定性时聘请财务顾问。通常，这些顾问与公司的首席财务官或相关高管密切合作。虽然有些在独立公司内运营，但另一些则隶属于会计师事务所或较大的咨询实体。
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Paro.ai
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Paro 是一个成长平台，它将专家人才社区和企业聚集在一起，以应对眼前的挑战并制定长期成功的计划。凭借专有的人工智能技术和深入的行业专业知识，Paro 为企业匹配最合适的专家和解决方案，以解决问题并推动增长。我们的精英财务和会计专家群体为客户提供一系列服务，从簿记和会计到高度专业化的企业发展和战略咨询。通过利用人力和技术的力量，帕罗使企业和专业人士能够追求有意义的工作，甚至超越他们最崇高的目标。
Wolters Kluwer
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Zeni 是首个人工智能驱动的财务礼宾服务，为初创企业提供高速决策支持。借助 Zeni 的智能簿记、会计、税务和 CFO 服务，初创公司可以通过 Zeni 仪表板获取实时财务见解，财务专家团队可以每月收取固定费用（每日簿记、年度税费、账单）来管理每项财务职能。工资和发票、财务规划和分析、工资管理等。 Zeni 是一家 B 轮金融科技公司，迄今为止已从 Elevation Capital、Saama Capital、Amit Singhal、Sierra Ventures、SVB Financial Group、Think Investments、Liquid 2 Ventures、Dragon...
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