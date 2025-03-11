云存储服务 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
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文件托管服务通常称为云存储服务、在线文件存储提供商或网络储物柜，是精心设计的基于互联网的托管平台，用于容纳和管理用户文件。这些服务使用户能够通过互联网远程存储、共享和访问其文件。利用先进的基础设施和技术，文件托管服务已成为个人、企业和组织寻求便捷且可扩展的文件存储和协作解决方案的不可或缺的工具。用户几乎可以从任何地方安全地上传、存储和检索文档、多媒体和其他数字资产，从而提高数字时代的效率和可访问性。此外，许多文件托管服务还包含文件同步、版本控制和协作编辑等功能，以提高用户工作效率和协作。
提交新应用
Google Drive
google.com
Google Drive 是 Google 开发的文件存储与同步服务，允许用户存储、共享和协作编辑文件，支持多设备访问。
iCloud
icloud.com
iCloud是Apple的云服务，允许用户存储和同步照片、文档等数据，支持多设备访问和安全功能。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive是一个云存储和文件同步服务，允许用户存储、分享和管理文件，同时支持多设备间自动同步。
Dropbox
dropbox.com
Dropbox是一款云存储应用，帮助用户在多个设备上存储、同步和共享文件，支持团队协作和文件版本管理。
TeraBox
terabox.com
Terabox是一款云存储应用，为用户提供1TB免费存储空间，支持文件备份、共享和多设备同步，确保数据安全和隐私保护。
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive 是一款云存储服务，允许用户在各设备间安全存储、访问和共享文件，支持自动同步和组织文件。
Proton Drive
proton.me
Proton Drive是一个安全的云存储应用，支持加密存储和分享文件，用户可在多个设备上访问数据。
MEGA
mega.io
MEGA是一个云存储和文件托管服务，提供50GB的免费存储，注重用户隐私和安全性，支持多设备文件管理和分享。
TeleDrive
teledriveapp.com
TeleDrive 是一款免费无限云存储应用，通过 Telegram API 提供无限存储空间，用户可以上传任意数量的文件而无需限制。
Yandex Disk
disk.yandex.com
Yandex Disk是一款云存储应用，用户可以上传、管理和共享文件，支持自动备份和智能搜索，确保数据安全。
Internxt
internxt.com
Internxt是一款云存储应用，提供安全的数据管理，支持端到端加密和离散存储，确保用户隐私和数据安全。
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud Beta是一项云存储服务，允许用户存储和同步文件、照片和联系人，确保数据安全且可随时访问。
Sync
sync.com
Sync是一款安全的云存储和共享应用，提供文件管理、协作功能及隐私保护，支持多平台访问。
Shadow Drive
shadow.tech
Shadow Drive是一个云存储应用，提供私密和安全的文件存储服务，遵循用户规则，价格低廉，符合欧洲标准。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile是一款安全的文件共享与协作平台，支持多设备访问、数据共享和项目管理，适合小型企业与团队。