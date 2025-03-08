找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
文件托管服务通常称为云存储服务、在线文件存储提供商或网络储物柜，是精心设计的基于互联网的托管平台，用于容纳和管理用户文件。这些服务使用户能够通过互联网远程存储、共享和访问其文件。利用先进的基础设施和技术，文件托管服务已成为个人、企业和组织寻求便捷且可扩展的文件存储和协作解决方案的不可或缺的工具。用户几乎可以从任何地方安全地上传、存储和检索文档、多媒体和其他数字资产，从而提高数字时代的效率和可访问性。此外，许多文件托管服务还包含文件同步、版本控制和协作编辑等功能，以提高用户工作效率和协作。
提交新应用
Google Drive
google.com
Google Drive 是 Google 开发的文件存储与同步服务，允许用户存储、共享和协作编辑文件，支持多设备访问。
iCloud
icloud.com
iCloud是Apple的云服务，允许用户存储和同步照片、文档等数据，支持多设备访问和安全功能。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive是一个云存储和文件同步服务，允许用户存储、分享和管理文件，同时支持多设备间自动同步。
TeleDrive
teledriveapp.com
您的免费无限云存储。该开源项目为您提供您应得的东西。使用 Telegram API 作为您的无限存储空间。因此，您可以上传任意数量，没有任何限制。
TeraBox
terabox.com
Terabox是一款云存储应用，为用户提供1TB免费存储空间，支持文件备份、共享和多设备同步，确保数据安全和隐私保护。
Yandex Disk
disk.yandex.com
Yandex Disk是一款云存储应用，用户可以上传、管理和共享文件，支持自动备份和智能搜索，确保数据安全。
Proton Drive
proton.me
Proton Drive是一个安全的云存储应用，支持加密存储和分享文件，用户可在多个设备上访问数据。
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive 是一款云存储服务，允许用户在各设备间安全存储、访问和共享文件，支持自动同步和组织文件。
Dropbox
dropbox.com
Dropbox是一款云存储应用，帮助用户在多个设备上存储、同步和共享文件，支持团队协作和文件版本管理。
Internxt
internxt.com
代表隐私，切换到Internx。 Internx的开源云存储服务保护您的隐私权。 Interxt驱动器，照片，发送等。
MEGA
mega.io
MEGA是一个云存储和文件托管服务，提供50GB的免费存储，注重用户隐私和安全性，支持多设备文件管理和分享。
Sync
sync.com
Sync是一个文件存储，共享和协作平台，可确保您在云中保持安全，安全和连接。 自2011年以来，Sync.com一直在为世界提供一个安全的空间。如今，超过一百万个各种规模的企业都使用Sync屡获殊荣的云应用程序和开创性的隐私保护功能来分享大创意，存储重要信息并在改变游戏规则的项目上进行协作。
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud Beta是一项云存储服务，允许用户存储和同步文件、照片和联系人，确保数据安全且可随时访问。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。 在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。 * 确保您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。 * 安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。 * 优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。 * 安全 FTP 站点替代方案：无需安装软件 - 适合您或您的客户。
Shadow Drive
shadow.tech
您的云存储、您的文件、您的规则。借助我们欧洲制造和托管的云存储解决方案 Shadow Drive，确保您的文件私密且安全。现在是市场上价格最低的以隐私为中心的硬盘。