云存储服务 - 最热门应用 - 乍得

Google Drive

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Google Drive是由Google开发的文件存储和同步服务。 Google Drive于2012年4月24日启动，允许用户将文件存储在其服务器上，跨设备同步文件并共享文件。除网站外，Google Drive还提供具有脱机功能的应用程序和MACOS计算机以及Android和iOS智能手机和平板电脑的应用程序。 Google Drive包括Google Docs，Google Sheets和Google Slide，这是Office Suite的一部分，该套件允许对文档，电子表格，演示文稿，图纸，表格等进行协作编辑。通过Office Suite创建和编辑的文件保存在Google Drive中。 Google Drive通过Google One为用户提供15千兆字节的免费存储。 Google One还提供100千兆字节，200千兆字节，2个trabytes，10 t trabytes，20 trabytes，20 trabytes和30台通过可选付费计划提供的trabytes。上载的文件最多可以大小5 trabytes。用户可以更改单个文件和文件夹的隐私设置，包括启用与其他用户共享或公开内容。在网站上，用户可以通过描述其视觉效果来搜索图像，并使用自然语言查找特定文件，例如“从去年12月开始查找我的预算电子表格”。 该网站和Android应用程序提供了一个备份部分，以查看哪些Android设备已备份到服务中，并且2017年7月发布的完全大修的计算机应用程序允许备份用户计算机上的特定文件夹。快速访问功能可以明智地预测用户需要的文件。 Google Drive是Google每月针对企业和组织的每月订阅产品G Suite的关键组成部分。作为精选G套房计划的一部分，Drive提供无限的存储，高级文件审核报告，增强的管理控制和更大的团队协作工具。 该服务推出后，一些媒体成员严重批评了Google Drive的隐私政策。 Google拥有一套服务条款和隐私政策协议，涵盖其所有服务，这意味着协议中的语言授予公司从Google Drive上存储的内容复制，使用和创建衍生作品的广泛权利。虽然政策还确认用户保留知识产权，但隐私提倡者提出了担心该许可证授予Google使用信息和数据自定义广告和其他服务的权利。相比之下，其他媒体成员指出，协议并不比竞争云存储服务的协议差，但是竞争对手在协议中使用了“更巧妙的语言”，并且还表示Google需要权利才能“移动”在其服务器上归档，缓存数据或制作图像缩略图”。 截至2017年3月，Google Drive拥有8亿活跃用户，截至2015年9月，它拥有超过100万的组织薪水用户。截至2017年5月，该服务中存储了超过两个万亿个文件。