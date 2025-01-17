云存储服务 - 最热门应用 - 帕劳

Google Drive

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Google Drive 是 Google 开发的文件存储和同步服务。 Google Drive 于 2012 年 4 月 24 日推出，允许用户在其服务器上存储文件、跨设备同步文件以及共享文件。除了网站之外，Google Drive 还为 Windows 和 macOS 计算机以及 Android 和 iOS 智能手机和平板电脑提供具有离线功能的应用程序。 Google Drive 包含 Google Docs、Google Sheets 和 Google Slides，它们是办公套件的一部分，允许协作编辑文档、电子表格、演示文稿、绘图、表单等。通过办公套件创建和编辑的文件保存在 Google Drive 中。 Google 云端硬盘通过 Google One 为用户提供 15 GB 的免费存储空间。 Google One 还通过可选付费套餐提供 100 GB、200 GB、2 TB、10 TB、20 TB 和 30 TB 容量。上传的文件大小最大可达 5 TB。用户可以更改单个文件和文件夹的隐私设置，包括启用与其他用户共享或公开内容。在网站上，用户可以通过描述图像的视觉效果来搜索图像，并使用自然语言查找特定文件，例如“查找我去年 12 月的预算电子表格”。 该网站和 Android 应用程序提供了一个“备份”部分，用于查看哪些 Android 设备已将数据备份到该服务，并且 2017 年 7 月发布的彻底检修的计算机应用程序允许备份用户计算机上的特定文件夹。快速访问功能可以智能预测用户需要的文件。 Google Drive 是 G Suite 的重要组成部分，G Suite 是 Google 为企业和组织提供的按月订阅服务。作为精选 G Suite 计划的一部分，Drive 为团队提供无限存储、高级文件审核报告、增强的管理控制和更强大的协作工具。 该服务推出后，Google Drive的隐私政策受到了一些媒体的严厉批评。 Google 有一套涵盖其所有服务的服务条款和隐私政策协议，这意味着协议中的语言授予该公司广泛的权利，可以复制、使用 Google 云端硬盘上存储的内容并根据这些内容创建衍生作品。虽然这些政策还确认用户保留知识产权，但隐私倡导者担心这些许可证授予谷歌使用信息和数据来定制谷歌提供的广告和其他服务的权利。相比之下，其他媒体人士指出，这些协议并不比竞争对手的云存储服务差，但竞争对手在协议中使用了“更巧妙的语言”，并表示谷歌需要这些权利才能“移动”。文件在其服务器上，缓存您的数据，或制作图像缩略图”。 截至 2017 年 3 月，Google 云端硬盘拥有 8 亿活跃用户，截至 2015 年 9 月，其组织付费用户超过 100 万。截至 2017 年 5 月，该服务上存储了超过 2 万亿个文件。