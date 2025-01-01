云存储服务 - 最热门应用 - 尼泊尔

iCloud Drive

icloud.com

借助 iCloud Drive，您可以将文件安全地存储在 iCloud 中，并在 iCloud.com 以及您的 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 和 Windows 电脑上访问它们。您还可以将 Mac 上的“桌面”和“文档”文件夹中的所有文件自动存储在 iCloud Drive 中。这样，您就可以将文件保存在 Mac 上通常保存的位置，并且可以在 iCloud.com 和您的所有设备上使用它们。 在 iCloud.com 上，您可以使用 iCloud Drive 上传和下载文件、共享文件、删除文件、整理文件夹中的文件、重命名文件以及恢复最近删除的文件。您还可以与其他 i...