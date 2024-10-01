云存储服务 - 最热门应用 - 喀麦隆

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文件托管服务通常称为云存储服务、在线文件存储提供商或网络储物柜，是精心设计的基于互联网的托管平台，用于容纳和管理用户文件。这些服务使用户能够通过互联网远程存储、共享和访问其文件。利用先进的基础设施和技术，文件托管服务已成为个人、企业和组织寻求便捷且可扩展的文件存储和协作解决方案的不可或缺的工具。用户几乎可以从任何地方安全地上传、存储和检索文档、多媒体和其他数字资产，从而提高数字时代的效率和可访问性。此外，许多文件托管服务还包含文件同步、版本控制和协作编辑等功能，以提高用户工作效率和协作。
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Google Drive
google.com
Google Drive 是 Google 开发的文件存储和同步服务。 Google Drive 于 2012 年 4 月 24 日推出，允许用户在其服务器上存储文件、跨设备同步文件以及共享文件。除了网站之外，Google Drive 还为 Windows 和 macOS 计算机以及 Android 和 iOS 智能手机和平板电脑提供具有离线功能的应用程序。 Google Drive 包含 Google Docs、Google Sheets 和 Google Slides，它们是办公套件的一部分，允许协作编辑文档、电子表格、演示文稿、绘图、表单等。通过办公套件创建和编辑的文件保存在 Googl...
TeraBox
terabox.com
提供文件的网络备份和同步。具有空间大、速度快、安全稳定、支持网络教育、手机加速等特点。立即注册即可享受 1TB 免费存储空间
iCloud
icloud.com
登录 iCloud 访问您的照片、视频、文档、笔记、联系人等。使用您的 Apple ID 或创建新帐户来开始使用 Apple 服务。
iCloud Drive
icloud.com
借助 iCloud Drive，您可以将文件安全地存储在 iCloud 中，并在 iCloud.com 以及您的 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 和 Windows 电脑上访问它们。您还可以将 Mac 上的“桌面”和“文档”文件夹中的所有文件自动存储在 iCloud Drive 中。这样，您就可以将文件保存在 Mac 上通常保存的位置，并且可以在 iCloud.com 和您的所有设备上使用它们。 在 iCloud.com 上，您可以使用 iCloud Drive 上传和下载文件、共享文件、删除文件、整理文件夹中的文件、重命名文件以及恢复最近删除的文件。您还可以与其他 i...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美国公司 Dropbox, Inc. 运营的文件托管服务，总部位于加利福尼亚州旧金山，提供云存储、文件同步、个人云和客户端软件。 Dropbox 是由麻省理工学院的学生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 于 2007 年创立的一家初创公司，初始资金来自种子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被评为美国和全球最有价值的初创公司之一，估值超过 100 亿美元，并且被称为 Y Combinator 迄今为止最成功的投资之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隐私问题等问题而受到批评和争议。 Dropbox 自 2014 年起在中国被...
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前称为 SkyDrive）是 Microsoft 运营的文件托管服务和同步服务，作为其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 于 2007 年 8 月首次推出，允许用户在云中存储文件和个人数据（例如 Windows 设置或 BitLocker 恢复密钥）、在 Android、Windows Phone 和 iOS 移动设备、Windows 和 macOS 计算机以及其他设备之间共享文件和同步文件。 Xbox 360 和 Xbox One 游戏机。用户可以将 Microsoft Office 文档上传到 OneDrive。 OneDri...
MEGA
mega.io
Mega（大写形式为 MEGA）或 Mega.nz 是由奥克兰公司 Mega Limited 提供的云存储和文件托管服务。该服务主要通过基于网络的应用程序提供。 Mega 移动应用程序还适用于 Windows Phone、Android 和 iOS。 Mega 以其为免费帐户分配的 50 GB 大存储空间而闻名。该网站和服务由 Kim Dotcom 于 2013 年 1 月 19 日推出，他创立了现已解散的 Megaupload 服务。然而，2015年，Kim Dotcom与该服务解除了关系，并表示新西兰政府已经扣押了一名中国投资者的股份并控制了该网站。 Mega Limited回应称，当局并...
Proton Drive
proton.me
Proton Drive 允许您安全地存储和共享您的敏感文档并在任何地方访问它们。
TeleDrive
teledriveapp.com
您的免费无限云存储。该开源项目为您提供您应得的东西。使用 Telegram API 作为您的无限存储空间。因此，您可以上传任意数量，没有任何限制。
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive，以前称为 Amazon Cloud Drive，是由 Amazon 管理的云存储应用程序。该服务提供安全的云存储、文件备份、文件共享和照片打印。使用亚马逊帐户，可以从多个设备（包括网络浏览器、桌面应用程序、手机和平板电脑）传输和管理文件和文件夹。 Amazon Drive 还允许美国用户使用 Amazon Prints 服务订购照片冲印和相册。如今，Amazon Drive 通过 Amazon Prime 订阅或 Kindle Fire 设备提供免费的无限照片存储以及付费的有限存储服务。在美国、加拿大、欧洲国家、日本、澳大利亚等主要国家推出。它还在中国和巴西作为免费的...
Yandex Disk
disk.yandex.com
只需将文件拖放到浏览器窗口即可上传文件，对文件和文件夹进行批量操作，上传后立即发布。无论发生什么情况，Yandex.Disk 都会保存您的文件。
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud 对于确保您设备上的个人信息安全、最新且无论您身在何处都可用至关重要。在 iCloud.com，您可以通过任何网络浏览器访问您的照片、文件等。您所做的更改将同步到您的 iPhone 和其他设备，因此您始终保持最新状态。
Internxt
internxt.com
为了隐私，请切换到 Internxt。 Internxt 的开源云存储服务保护您的隐私权。 Internxt 驱动器、照片、发送等。
Sync
sync.com
Sync 是一个文件存储、共享和协作平台，可让您在云中保持安全、可靠和连接。 自 2011 年以来，Sync.com 一直致力于为世界提供安全的协作空间。如今，超过一百万家各种规模的企业使用 Sync 屡获殊荣的云应用程序和突破性的隐私保护功能来分享伟大的想法、存储重要信息并就改变游戏规则的项目进行协作。
Shadow Drive
shadow.tech
您的云存储、您的文件、您的规则。借助我们欧洲制造和托管的云存储解决方案 Shadow Drive，确保您的文件私密且安全。现在是市场上价格最低的以隐私为中心的硬盘。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。了解您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。安全 ...