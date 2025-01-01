文件转换器软件 - 最热门应用

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文件转换器软件允许用户将文档从一种文件类型更改为另一种文件类型。这些工具提供简单、分步的转换过程：用户只需上传原始文档，选择所需的输出格式，然后进行转换。此外，文件转换器软件通常支持批量转换，使用户能够同时将多个文档转换为相同的格式。它通常还有助于特定文件类型之间的转换。某些文件转换器软件包含恢复模式，以确保从一种格式安全转换为另一种格式。这些解决方案通常与文件阅读器软件集成，允许用户轻松访问他们需要的文件。
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款综合PDF管理工具，提供创建、编辑、共享和签署文档的功能，支持多种平台和设备。
Convertio
convertio.co
Convertio 是一个在线文件转换工具，支持超过309种不同的文档、图片、音频和视频格式的转换。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert是一个在线文件转换工具，支持音频、视频、文档、电子书、图像等多种格式的转换。
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy是一款在线和离线工具，支持多种文件格式转换为PDF，并提供47种PDF处理工具，如编辑、分割、合并等。
Zamzar
zamzar.com
Zamzar是一个在线文件转换平台，支持1200多种格式，允许用户轻松地转换文档、图像、视频和音频文件。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供工具以安全管理和发送PDF文档及表单，支持PDF编辑、签名与共享，并集成AI技术以增强文档处理。
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw 在线背景去除工具是一款免费在线工具，利用人工智能轻松去除照片背景，支持批量处理，使用安全，不留水印。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款云端PDF编辑和文档工作流软件，支持电子签名、文本编辑和团队协作，适用于个人和专业使用。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets是一款基于AI的智能文档处理服务，专注于光学字符识别(OCR)技术，能够自动提取多种文档中的数据，简化工作流程。
GorillaPDF
gorillapdf.com
GorillaPDF是一款免费的在线工具，支持将图像、文本、Excel和演示文稿转换为PDF，压缩、合并和加密PDF文件。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc是一款在线PDF编辑工具，提供文档编辑、签名和共享功能，支持多种格式，确保文档安全和便捷协作。
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift 是一款工具，帮助开发者将 HTML 文档高保真地转换为 PDF，支持 Node.js、Python 和 PHP，并提供水印和加密等功能。