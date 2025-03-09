文件转换器软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

Nanonets

nanonets.com

Nanonets 是一项基于人工智能的智能文档处理服务，专注于光学字符识别 (OCR) 技术。通过利用自学习算法，Nanonets 能够自动从发票、收据、护照、身份证等各种文档中捕获数据。 基于人工智能的 OCR 技术能够从任何格式和大小的文档中识别和提取数据，无论多么复杂。此外，Nanonets 还提供各种解决方案来帮助客户简化文档处理工作流程，例如 AP 自动化、非接触式发票处理、电子邮件解析和 ERP 集成。Nanonets 还配备了一系列免费的 OCR 转换器，可用于转换PDF 到 Excel、CSV、JSON、XML 和文本。 此外，该服务还提供Web Scraper、Image to Excel和Image to Text工具。Nanonets受到全球超过10,000家客户的信赖，并在G2 Crowd、Capterra和GetApp上获得了高度评价。 该服务通过自动化手动数据输入帮助客户节省时间和金钱。成功用例的例子包括马里兰州的补救承包商通过 Nanonets 的发票提取为其应付账款团队节省了 90% 的时间、Expatrio Global Services GMBH 通过 Nanonets 的 OCR 实现了手动数据输入时间减少 95% 以及 In2 项目管理层利用 Nanonets 的 AI 帮助一家供水公司节省了 700,000 澳元。准备好开始了吗？ Nanonets 为最常见的文档类型（例如发票、收据、身份证、菜单卡、简历、表格和仪表读数）提供即用型解决方案。 客户只需点击几下即可创建和设置自己的定制模型。客户还可以与 Nanonets 专家预约 30 分钟的免费咨询，以获得定制的解决方案