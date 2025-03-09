文件转换器软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
文件转换器软件允许用户将文档从一种文件类型更改为另一种文件类型。这些工具提供简单、分步的转换过程：用户只需上传原始文档，选择所需的输出格式，然后进行转换。此外，文件转换器软件通常支持批量转换，使用户能够同时将多个文档转换为相同的格式。它通常还有助于特定文件类型之间的转换。某些文件转换器软件包含恢复模式，以确保从一种格式安全转换为另一种格式。这些解决方案通常与文件阅读器软件集成，允许用户轻松访问他们需要的文件。
提交新应用
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款综合PDF管理工具，提供创建、编辑、共享和签署文档的功能，支持多种平台和设备。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供工具以安全管理和发送PDF文档及表单，支持PDF编辑、签名与共享，并集成AI技术以增强文档处理。
Convertio
convertio.co
Convertio 是一个在线文件转换工具，支持超过309种不同的文档、图片、音频和视频格式的转换。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert是一个在线文件转换工具，支持音频、视频、文档、电子书、图像等多种格式的转换。
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy是一款在线和离线工具，支持多种文件格式转换为PDF，并提供47种PDF处理工具，如编辑、分割、合并等。
Zamzar
zamzar.com
Zamzar是一个在线文件转换平台，支持1200多种格式，允许用户轻松地转换文档、图像、视频和音频文件。
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Background Revers是一种免费的在线工具，旨在帮助用户轻松删除其照片的背景。该工具使用AI自动删除图像的背景，然后用户可以使用各种选项编辑图像的大小，调整和缩放。 HITPAW在线拆卸剂不会留下任何水印，并且可以安全使用100％。该工具允许用户从多张照片中批次删除背景，非常适合需要大量编辑图像的用户。Hitpaw在线背景删除剂可用于各种目的，从为在线商店或社交媒体创建透明背景自定义个人资料照片。 该工具具有不同的背景删除选项，包括使背景透明，着色或根据用户的喜好对其进行自定义。 该网站提供了有关如何使用该工具的详细说明，并提供了各种其他照片和音频工具供用户选择。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是基于云的PDF编辑和文档工作流软件，成立于2014年，总部位于新西兰。全球在全球范围内拥有超过1亿用户的运营，几乎拥有全球每个大陆的Lumin用户，包括南极洲！ Lumin提供无缝集成到G-Suite，并划出一系列直观的数字工具，可在云中的PDF文档中添加Esignature，文本，亮点等。 有了Lumin，您可以： - 直接在文档中直接编辑RAW PDF文本，以便于日期更改和合同和协议的较小更新 - 创建一个无缝的eSignature工作流程，以收集和索取数字签名 - 评论，标记并与您的团队合作。 - 与您认识和喜欢的Google工具同步 - 访问一系列数字工具，包括添加形状，图像，文本，评论，高光和 - 访问一系列高级PDF功能，用于操纵文档，压缩文件以发送，分组文件等。 简化文档流程和工作流程的工具，这些工具感觉像第二天性，并且工作正是您期望的方式。使用Lumin进行研究，工作和生活。 Lumin可以免费下载和使用，或者您只需$ 9 p/m即可解锁高级功能和功能。可以使用业务和企业计划，并且易于扩展，以适合您的团队。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets 是一项基于人工智能的智能文档处理服务，专注于光学字符识别 (OCR) 技术。通过利用自学习算法，Nanonets 能够自动从发票、收据、护照、身份证等各种文档中捕获数据。 基于人工智能的 OCR 技术能够从任何格式和大小的文档中识别和提取数据，无论多么复杂。此外，Nanonets 还提供各种解决方案来帮助客户简化文档处理工作流程，例如 AP 自动化、非接触式发票处理、电子邮件解析和 ERP 集成。Nanonets 还配备了一系列免费的 OCR 转换器，可用于转换PDF 到 Excel、CSV、JSON、XML 和文本。 此外，该服务还提供Web Scraper、Image to Excel和Image to Text工具。Nanonets受到全球超过10,000家客户的信赖，并在G2 Crowd、Capterra和GetApp上获得了高度评价。 该服务通过自动化手动数据输入帮助客户节省时间和金钱。成功用例的例子包括马里兰州的补救承包商通过 Nanonets 的发票提取为其应付账款团队节省了 90% 的时间、Expatrio Global Services GMBH 通过 Nanonets 的 OCR 实现了手动数据输入时间减少 95% 以及 In2 项目管理层利用 Nanonets 的 AI 帮助一家供水公司节省了 700,000 澳元。准备好开始了吗？ Nanonets 为最常见的文档类型（例如发票、收据、身份证、菜单卡、简历、表格和仪表读数）提供即用型解决方案。 客户只需点击几下即可创建和设置自己的定制模型。客户还可以与 Nanonets 专家预约 30 分钟的免费咨询，以获得定制的解决方案
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc 是一款尖端的在线 PDF 编辑器。我们的交互式界面使用户可以更轻松地利用可用的不同工具和功能，从而提高效率并节省时间。借助我们的安全网关，用户可以放心，他们的文档是安全且私密的。
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift 为开发人员提供了一个将 HTML 文档（原始或链接）高保真转换为 PDF 的工具。软件包可用于 Node.js、Python 和 PHP，并且 API 允许使用任何编程语言。可以使用水印和加密等功能以及许多选项来根据您的具体需求自定义呈现的文档。
GorillaPDF
gorillapdf.com
免费在线 PDF 转换器，可将图像、文本文件、Excel、演示文稿转换为 PDF。它还可以减小 PDF 文件大小、合并、从图像中提取文本以及加密 PDF 文件。 GorillaPDF 是一种高效、可靠且易于使用的解决方案，可用于管理您的 PDF 需求。无论您需要将 Word、Excel 或 PowerPoint 文件转换为 PDF，还是将 PDF 转换为可编辑格式，GorillaPDF 都能提供合适的工具。轻松合并、压缩和保护 PDF 文档。体验前所未有的处理 PDF 的便利。借助大猩猩的力量应对您的数字文档挑战。