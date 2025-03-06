Adobe Acrobat

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在Adobe，我们认为文件不仅仅是信息和证明的集合。他们是将人和思想联系起来的基础，推动了业务前进。 Adobe Acrobat可以在推动业务前进的同时与您的团队保持联系 - 无论您在哪里工作。 Acrobat是Fortune 500公司信任的多合一PDF和电子签名解决方案。使用Acrobat，您可以轻松地创建，编辑，转换，共享，签名和组合文档 - 全部来自一个Adobe平台。您可以创建无缝的数字体验，使您的团队能够随时随地在任何设备中轻松合作和工作。 Acrobat中的液体模式还使用户可以在小屏幕上查看PDF，而无需捏和缩放。与Microsoft合作，我们正在重新构想如何在现代，安全且连接的混合工作场所完成工作。 Acrobat Solutions旨在与您喜欢的Microsoft应用程序无缝集成。通过创建，编辑，共享和签名来节省时间 - 从Microsoft 365，Teams，Outlook等来节省时间。另外，您还可以访问与Google，Box和您每天使用的更多应用程序的智能集成。借助Acrobat，您可以访问文件保护功能，以保护您的文档免于被复制，更改或印刷，以添加放心。 Acrobat帮助组织遵守安全标准和法规要求，例如GLBA和FERPA。它还符合电子文档交换的ISO 32000标准，包括用于归档的PDF/A等特殊用途标准，用于工程的PDF/E和用于打印的PDF/X。