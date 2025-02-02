文件转换器软件 - 最热门应用 - 瑞典

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

在 Adob​​e，我们相信文档不仅仅是信息和证据的集合。它们是连接人员和想法、推动业务发展的基础。 Adobe Acrobat 让您与团队保持联系，同时推动您的业务向前发展 - 无论您在哪里工作。 Acrobat 是一款深受财富 500 强公司信赖的一体化 PDF 和电子签名解决方案。借助 Acrobat，您可以轻松地创建、编辑、转换、共享、签名和组合文档 - 所有这些都在一个 Adob​​e 平台上进行。您可以创建无缝的数字体验，使您的团队能够随时随地通过任何设备轻松协作和工作。 Acrobat 中的液体模式还使用户能够在小屏幕上查看 PDF，而无需捏合和缩放。我们与 Microsoft 合作，重新构想如何在现代、安全和互联的混合工作场所中完成工作。 Acrobat 解决方案旨在与您喜爱的 Microsoft 应用程序无缝集成。通过 Microsoft 365、Teams、Outlook 等创建、编辑、共享和签名来节省时间。此外，您还可以访问与 Google、Box 以及您每天使用的更多应用程序的智能集成。借助 Acrobat，您可以使用文件保护功能来保护您的文档免遭复制、更改或打印，让您更加安心。 Acrobat 帮助组织遵守安全标准和监管要求，例如 GLBA 和 FERPA。它还符合电子文档交换的 ISO 32000 标准，包括用于存档的 PDF/A、用于工程的 PDF/E 和用于打印的 PDF/X 等专用标准。