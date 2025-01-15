文件转换器软件 - 最热门应用 - 几内亚比绍

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文件转换器软件允许用户将文档从一种文件类型更改为另一种文件类型。这些工具提供简单、分步的转换过程：用户只需上传原始文档，选择所需的输出格式，然后进行转换。此外，文件转换器软件通常支持批量转换，使用户能够同时将多个文档转换为相同的格式。它通常还有助于特定文件类型之间的转换。某些文件转换器软件包含恢复模式，以确保从一种格式安全转换为另一种格式。这些解决方案通常与文件阅读器软件集成，允许用户轻松访问他们需要的文件。
提交新应用
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我们相信文档不仅仅是信息和证据的集合。它们是连接人员和想法、推动业务发展的基础。 Adobe Acrobat 让您与团队保持联系，同时推动您的业务向前发展 - 无论您在哪里工作。 Acrobat 是一款深受财富 500 强公司信赖的一体化 PDF 和电子签名解决方案。借助 Acrobat，您可以轻松地创建、编辑、转换、共享、签名和组合文档 - 所有这些都在一个 Adobe 平台上进行。您可以创建无缝的数字体验，使您的团队能够随时随地通过任何设备轻松协作和工作。 Acrobat 中的液体模式还使用户能够在小屏幕上查看 PDF，而无需捏合和缩放。我们与 Microsoft 合作，重新构想如何在现代、安全和互联的混合工作场所中完成工作。 Acrobat 解决方案旨在与您喜爱的 Microsoft 应用程序无缝集成。通过 Microsoft 365、Teams、Outlook 等创建、编辑、共享和签名来节省时间。此外，您还可以访问与 Google、Box 以及您每天使用的更多应用程序的智能集成。借助 Acrobat，您可以使用文件保护功能来保护您的文档免遭复制、更改或打印，让您更加安心。 Acrobat 帮助组织遵守安全标准和监管要求，例如 GLBA 和 FERPA。它还符合电子文档交换的 ISO 32000 标准，包括用于存档的 PDF/A、用于工程的 PDF/E 和用于打印的 PDF/X 等专用标准。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert 是一个在线文件转换器。我们支持几乎所有音频、视频、文档、电子书、档案、图像、电子表格和演示文稿格式。首先，请使用下面的按钮并从计算机中选择要转换的文件。
Convertio
convertio.co
Convertio - 在线转换文件的简单工具。支持超过 309 种不同的文档、图像、电子表格、电子书、存档、演示文稿、音频和视频格式。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
福昕云提供安全管理和发送PDF文档以及PDF表单的工具。福昕云提供的多项功能使 PDF 文档处理更加方便、安全。
Zamzar
zamzar.com
文件转换变得简单。转换文档、图像、视频和声音 - 支持 1100 多种格式。
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Background Remover 是一款免费的在线工具，旨在帮助用户轻松删除照片背景。该工具使用AI自动去除图像的背景，然后用户可以使用多种选项编辑图像的大小、调整和缩放。 HitPaw 在线背景去除器不会留下任何水印，并且 100% 使用安全。该工具允许用户批量删除多张照片的背景，非常适合需要大量编辑图像的用户。HitPaw Online Background Remover 可用于多种用途，从为在线商店或社交媒体创建透明背景自定义个人资料照片。 该工具具有不同的背景去除选项，包括使背景透明、着色或根据用户的喜好进行自定义。 该网站提供了如何使用该工具的详细说明，并提供各种其他照片和音频工具供用户选择。
PDF Candy
pdfcandy.com
转换为 PDF 并返回 20 多种格式的文件。此外，PDF Candy 还提供 47 种在线工具来处理 PDF：编辑、拆分、合并、压缩等等。
Lumin
luminpdf.com
Lumin 是基于云的 pdf 编辑和文档工作流程软件，成立于 2014 年，总部位于新西兰。 Lumin 在全球范围内运营，拥有超过 8000 万用户，几乎每个大陆都有一个 Lumin 用户 - 包括南极洲！ Lumin 提供与 G-Suite 的无缝集成，并提供一系列直观的数字工具，可将电子签名、文本、突出显示等添加到云中的 PDF 文档中。使用 Lumin，您可以： - 直接在文档中编辑原始 pdf 文本，以便于更改日期以及对合同和协议进行细微更新 - 创建无缝的电子签名工作流程以收集和请求数字签名 - 随时随地与您的团队进行评论、标记和协作 -与您熟悉和喜爱的 Google 工具同步 - 访问一系列数字工具，包括添加形状、图像、文本、注释、突出显示 - 访问一系列高级 pdf 功能，用于操作文档、压缩用于发送的文件、分割文件等等。使用如同第二天性一样的工具简化文档流程和工作流程，并且按照您期望的方式工作。用Lumin学习、工作、生活。 Lumin 可以免费下载和使用，或者您也可以解锁高级特性和功能，只需 9 美元/月。商业和企业计划可供使用，并且可以轻松扩展以适合您的团队。只需从 G-Suite Marketplace 安装 Lumin PDF 即可开始使用！
Nanonets
nanonets.com
Nanonets 是一项基于人工智能的智能文档处理服务，专注于光学字符识别 (OCR) 技术。通过利用自学习算法，Nanonets 能够自动从发票、收据、护照、身份证等各种文档中捕获数据。 基于人工智能的 OCR 技术能够从任何格式和大小的文档中识别和提取数据，无论多么复杂。此外，Nanonets 还提供各种解决方案来帮助客户简化文档处理工作流程，例如 AP 自动化、非接触式发票处理、电子邮件解析和 ERP 集成。Nanonets 还配备了一系列免费的 OCR 转换器，可用于转换PDF 到 Excel、CSV、JSON、XML 和文本。 此外，该服务还提供Web Scraper、Image to Excel和Image to Text工具。Nanonets受到全球超过10,000家客户的信赖，并在G2 Crowd、Capterra和GetApp上获得了高度评价。 该服务通过自动化手动数据输入帮助客户节省时间和金钱。成功用例的例子包括马里兰州的补救承包商通过 Nanonets 的发票提取为其应付账款团队节省了 90% 的时间、Expatrio Global Services GMBH 通过 Nanonets 的 OCR 实现了手动数据输入时间减少 95% 以及 In2 项目管理层利用 Nanonets 的 AI 帮助一家供水公司节省了 700,000 澳元。准备好开始了吗？ Nanonets 为最常见的文档类型（例如发票、收据、身份证、菜单卡、简历、表格和仪表读数）提供即用型解决方案。 客户只需点击几下即可创建和设置自己的定制模型。客户还可以与 Nanonets 专家预约 30 分钟的免费咨询，以获得定制的解决方案
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc 是一款尖端的在线 PDF 编辑器。我们的交互式界面使用户可以更轻松地利用可用的不同工具和功能，从而提高效率并节省时间。借助我们的安全网关，用户可以放心，他们的文档是安全且私密的。
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift 为开发人员提供了一个将 HTML 文档（原始或链接）高保真转换为 PDF 的工具。软件包可用于 Node.js、Python 和 PHP，并且 API 允许使用任何编程语言。可以使用水印和加密等功能以及许多选项来根据您的具体需求自定义呈现的文档。
GorillaPDF
gorillapdf.com
免费在线 PDF 转换器，可将图像、文本文件、Excel、演示文稿转换为 PDF。它还可以减小 PDF 文件大小、合并、从图像中提取文本以及加密 PDF 文件。 GorillaPDF 是一种高效、可靠且易于使用的解决方案，可用于管理您的 PDF 需求。无论您需要将 Word、Excel 或 PowerPoint 文件转换为 PDF，还是将 PDF 转换为可编辑格式，GorillaPDF 都能提供合适的工具。轻松合并、压缩和保护 PDF 文档。体验前所未有的处理 PDF 的便利。借助大猩猩的力量应对您的数字文档挑战。