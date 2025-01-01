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现场销售软件专为参与上门销售实践的员工而设计，可为销售人员分配逻辑路线，从而优化效率。这些工具有助于指导团队成员完成销售路线，并让经理实时了解员工的位置。该软件还可以记录成功的销售或交易，并有助于监控团队在路上的活动。 现场销售软件在更广泛的销售软件领域内运行。其他销售软件通过电话、电子邮件或视频通话分配数字区域进行联系，而现场销售软件则通过提供物理位置区域、将销售人员与其潜在客户的物理地址无缝连接来脱颖而出。一些工具还可以与客户关系管理 (CRM) 系统集成或充当客户关系管理 (CRM) 系统，提取联系信息并充当更新和现场记录的中心枢纽。