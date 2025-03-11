现场销售软件 - 最热门应用

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现场销售软件专为参与上门销售实践的员工而设计，可为销售人员分配逻辑路线，从而优化效率。这些工具有助于指导团队成员完成销售路线，并让经理实时了解员工的位置。该软件还可以记录成功的销售或交易，并有助于监控团队在路上的活动。 现场销售软件在更广泛的销售软件领域内运行。其他销售软件通过电话、电子邮件或视频通话分配数字区域进行联系，而现场销售软件则通过提供物理位置区域、将销售人员与其潜在客户的物理地址无缝连接来脱颖而出。一些工具还可以与客户关系管理 (CRM) 系统集成或充当客户关系管理 (CRM) 系统，提取联系信息并充当更新和现场记录的中心枢纽。
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SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。
eSpatial
espatial.com
eSpatial是一款基于云的地图软件，帮助企业可视化和分析数据，优化销售领土并计划路线，适用于各行业。
Repsly
repsly.com
Repsly是一款提高现场团队效率的移动应用，提供任务管理、数据收集和实时报告功能，适合零售和消费品行业。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi是一款综合B2B电子商务平台，帮助消费品品牌和批发商管理多渠道销售，支持在线和离线订单处理。
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork 是一款支持销售团队的应用，提供零售订单管理和市场推广团队管理解决方案。
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute是一个企业销售支持平台，帮助零售品牌优化销售团队与渠道合作伙伴和客户的协作，提高效率和生产力。
TrueContext
truecontext.com
TrueContext 是一款移动工作流应用，帮助企业数字化现场服务，简化数据收集和管理，支持离线操作和自定义工作流程。
Mapline
mapline.com
Mapline是一款映射软件，帮助用户可视化和分析数据，绘制位置、路线，生成报告，促进团队协作。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager是一款为销售团队提供管理、跟踪和优化销售活动的CRM工具，旨在提高销售效率和团队绩效。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo是一款综合的现场销售管理应用，帮助制造商、批发商和分销商管理客户关系和订单，提升销售效率与生产力。
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App是一款销售追踪软件，支持现场销售自动化和员工定位，帮助管理销售人员活动和提高销售效率。
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO是一款外部销售工具，旨在提高效率，支持销售团队管理潜在客户、跟踪活动并自动化日常任务。
Promomash
promomash.com
Promomash是一个集成促销管理平台，帮助快速消费品品牌管理零售促销、销售活动和扣款，提供简化的数据分析与报告。
Repzo
repzo.com
Repzo是一款全面的销售和现场力量自动化平台，帮助管理销售、市场营销和服务提供商，提供实时覆盖分析。
Map My Customers
mapmycustomers.me
Map My Customers 是一款帮助销售代表可视化客户，优化拜访路线，并简化访问记录的应用程序。
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro是一款软件平台，帮助制造商和分销商管理日常现场操作，提高效率，提供实时数据支持。
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales是一款基于云的移动订单管理系统，集成了ERP，帮助销售人员创建发票和处理订单，管理库存和客户信息。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy是一款销售支持平台，通过集成Salesforce和自动化任务，提高销售团队的效率和生产力，帮助销售代表更好地管理客户关系。
SimpliField
simplifield.com
SimpliField是一款移动优先的工具，旨在优化零售现场管理，支持数据收集与分析，促进团队协作，提高运营效率。
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser是一款为政治运动设计的应用，帮助用户管理宣传活动、获取选民见解并优化选民关系。
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie是一个基于云的软件，帮助公司管理移动劳动力，简化现场数据收集与分析，支持各行业自定义表单制作。
allGeo
allgeo.com
allGeo是一款现场服务管理应用，提供任务调度、资源跟踪和实时沟通工具，帮助企业优化移动员工的运营效率。
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro是一个基于云的服务管理软件，提供客户管理、预约、发票、支付和员工管理等功能，旨在提高业务效率。
Lystloc
lystloc.com
Lystloc是一款位置智能分析应用，帮助管理和跟踪现场员工活动，增强客户关系，优化工作流程，提升销售业绩和客户满意度。
CallProof
callproof.com
CallProof 是一款为外勤销售人员设计的工具，优化路线规划，管理客户和机会，提高工作效率。提供多种功能，包括报告生成和即时会议。
URVA
urva.co
URVA是一款移动销售工具，帮助销售团队记录客户互动，管理者可以实时了解进展并制定计划。
LeadPlotter
leadplotter.com
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