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现场销售软件专为参与上门销售实践的员工而设计，可为销售人员分配逻辑路线，从而优化效率。这些工具有助于指导团队成员完成销售路线，并让经理实时了解员工的位置。该软件还可以记录成功的销售或交易，并有助于监控团队在路上的活动。 现场销售软件在更广泛的销售软件领域内运行。其他销售软件通过电话、电子邮件或视频通话分配数字区域进行联系，而现场销售软件则通过提供物理位置区域、将销售人员与其潜在客户的物理地址无缝连接来脱颖而出。一些工具还可以与客户关系管理 (CRM) 系统集成或充当客户关系管理 (CRM) 系统，提取联系信息并充当更新和现场记录的中心枢纽。
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Map My Customers
mapmycustomers.me
Map My Customers 是一款帮助销售代表可视化客户，优化拜访路线，并简化访问记录的应用程序。
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter 在一个精简且易于使用的软件包中包含了运营智能业务所需的所有工具。继续阅读以了解为什么它是您组织的更好选择。 LeadPlotter 是您的个人 CRM 和 ABM，可轻松管理您的所有潜在客户和客户，根据您的目的地快速计划和规划您的一天，提高客户满意度：所有这些都可以随时随地通过您的任何设备进行。
Lystloc
lystloc.com
Lystloc是一家位置情报和分析SaaS产品公司，为客户提供基于位置的挑战的完整解决方案。 Lystloc最初是一款内部产品，旨在通过移动应用程序而不是硬件打孔卡跟踪我们的现场和办公用户的出勤率。对于我们节省了很多时间和金钱，这很好。那时，自然而然地将其作为SaaS产品开发为其他在某个地方经历类似日常问题的公司。因此，Lystloc是您所有基于位置的解决方案的一站式商店。我们是用于您的员工或车辆或API集成的实时位置情报中的SaaS领先解决方案。
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro是一款软件平台，帮助制造商和分销商管理日常现场操作，提高效率，提供实时数据支持。
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie是一种基于云的软件解决方案，可帮助公司在现场服务，现场销售，现场审核和商品运营中管理其移动员工。 FieldPie受到行业领导者品牌以及创新的初创企业的信任，可帮助公司提高其现场资源的效率，并大大简化了现场数据的收集和分析。轻松安排任务，将您的现场团队派往正确的任务，设计精美的移动表单以收集移动数据，并使用FieldPie实时监视每个现场活动。
CallProof
callproof.com
CallProof 是一款功能强大的工具，专门用于帮助外部销售代表最大限度地提高日常运营效率。它提供了一个易于使用的路线规划界面，允许用户为所有约会制定优化路线，以节省时间和燃料成本。凭借其区域管理功能，CallProof 还使销售代表能够跟踪其特定区域的销售线索、客户和机会。最终，CallProof 旨在通过简化销售代表的工作流程和提高运营效率来帮助销售代表提高工作效率。通过我们的应用程序，团队可以更好地了解每个代表的绩效，并确信他们在现场明智地利用了宝贵的时间。借助 CallProof，享受完全优化和个性化销售体验的便利。凭借其全面的功能套件，例如异步通信、自动报告生成、名片扫描、CallProof 语音、即时销售会议、连续销售和销售目标。对于任何希望提高生产力和效率的外部销售团队来说，CallProof 是一个非常宝贵的工具。今天就尝试一下，最大限度地提高您在路上的成功！
SimpliField
simplifield.com
SimpliField是一款移动优先的工具，旨在优化零售现场管理，支持数据收集与分析，促进团队协作，提高运营效率。
allGeo
allgeo.com
Abaqus为企业提供解决方案，以自动化其现场服务运营，以极大地提高其员工生产率，薪资节省和盈利能力。在这个数字化转型时代，Abaqus通过向机构管理和建筑业到车队管理和医疗保健的各个行业提供解决方案。 Abaqus通过提供用于调度，里程跟踪，时间时钟，调度消息传递，现场数据收集，移动表单，异常监视和分析的工具，简化了现场成千上万的运行现场组织的巨大复杂性。 Abaqus的AllGeo平台可用于为中型和企业客户构建自定义工作流解决方案。在Allgeo上托管的解决方案包括资源跟踪，时间和出勤，电子访问验证，孤独的工人安全，负载跟踪，检查和审核日志等。平台接口具有各种设备，例如Android设备，iOS设备，iOS设备和遥控设备。 Abaqus团队从Philips Electronics，Qualcomm，Cisco，Intel和Jitterbit带来了数十年的网络，移动和云软件行业的经验。
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser 的用户友好型软件可让您规划和管理拉票的各个方面 – 节省数小时的时间并提高支持者的参与度
Mapline
mapline.com
Mapline是一款映射软件，帮助用户可视化和分析数据，绘制位置、路线，生成报告，促进团队协作。
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker 是一款适合移动设备的销售工具，可让您的整个销售团队保持同步。销售团队与新潜在客户互动以产生业务，并与现有客户进行追加销售并进一步发展业务关系。虽然这种情况可能定期或不定期发生，但如果没有将现场团队与总部领导联系起来的工具，就很难了解正在发生的情况。 URVA 能够弥补这一差距。忙碌的销售人员有一个漂亮的应用程序，可以让他们在几秒钟内记录所有客户互动，并且还可以通过地理标记来提高可见性。作为回报，经理可以查看正在发生的事情并指导他们的团队了解新产品和服务，以及设定每周/每月的目标和计划，而无需与每个团队成员交谈。最后，在领导层，所有这些交互都可以在小型仪表板和预定报告中使用。 URVA Sales 的所有功能都可以在任何地方使用，从电话到大屏幕以及介于两者之间的一切。 URVA Sales 受到世界上一些领先的银行、电信和制药公司的信赖。
Repzo
repzo.com
Repzo是一款全面的销售和现场力量自动化平台，帮助管理销售、市场营销和服务提供商，提供实时覆盖分析。
eSpatial
espatial.com
eSpatial是一款基于云的地图软件，帮助企业可视化和分析数据，优化销售领土并计划路线，适用于各行业。
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款针对零售业不断成长的 CPG 品牌的一体化促销管理平台。在一个地方规划、执行、分析和优化您所有的零售贸易促销、现场销售和营销活动以及店内演示 - 并通过交钥匙端到端管理流程外包您最头痛的扣除工作。通过在 Promomash 中管理这一切，CPG 品牌拥有了一个事实来源，可以帮助他们更好地宣传零售业，并在有限的贸易支出中做出最佳选择。没有其他解决方案能够提供品牌管理其贸易营销和促销工作各个方面所需的全部工具。不再需要电子表格或多个系统！ • 在一处管理促销、演示、销售和扣除。 • 通过我们与 Crisp 的合作关系获取自动的每日销售数据源。 • 通过我们的端到端交钥匙服务减轻扣除管理的负担。 • 通过精细的规划、报告和扣除数据更清晰地了解贸易支出。 • 通过一种易于阅读的视图来比较计划与实际交易表现。立即满足您需求的订阅计划。仅注册您需要的内容，或充分利用 Promomash 一体化促销管理的全部优势。无论您如何开始，我们的所有订阅都是按月计费，并且定价是根据您公司的规模和预算而制定的。 • 贸易促销管理(TPM)：计划、执行、分析和完善所有策略和客户的所有贸易促销活动。 • 现场营销管理：安排、管理和报告现场营销活动、演示和推销活动。 • 扣除管理：利用自动化和我们的专家团队来捕获、分类、验证扣除和争议。
TrueContext
truecontext.com
TrueContext 是一款移动工作流应用，帮助企业数字化现场服务，简化数据收集和管理，支持离线操作和自定义工作流程。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo是一款综合的现场销售管理应用，帮助制造商、批发商和分销商管理客户关系和订单，提升销售效率与生产力。
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO是一款外部销售工具，旨在提高效率，支持销售团队管理潜在客户、跟踪活动并自动化日常任务。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一个收入增长系统，可以倍增并加速您的销售活动，同时消除花费您时间和金钱的非销售活动。它是一个集成的销售平台，为您提供基本的销售功能（销售参与、销售支持、销售生产力和 Salesforce 采用），跨所有设备的单一接触点可帮助您完成更多交易并产生更多潜在客户。数千名现场销售代表、内部销售代表和销售经理正在利用 Veloxy 将销售部门转变为真正的收入中心。
OctopusPro
octopuspro.com
Octopuspro是一种基于云的服务管理软件，具有管理和发展业务所需的所有功能和工具，允许您管理客户，潜在客户，报价，预订，发票，付款，反馈和评论，以及您的员工和工人。帮助您降低行政和运营成本，增加转换和客户保留率，并改善办公室，现场工作人员和客户之间的沟通。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager是一款为销售团队提供管理、跟踪和优化销售活动的CRM工具，旨在提高销售效率和团队绩效。
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App 是一款用于现场销售自动化和员工位置跟踪的销售跟踪软件，可轻松实现公司销售和外部现场销售活动的自动化。该软件是为销售经理、分销商、品牌设计和开发的，用于管理现场销售人员活动。通过使用达美销售应用程序，品牌、分销商、销售经理可以管理现场销售员工的活动并跟踪他们的地理位置，而在手机中安装达美销售应用程序的现场销售代表可以自动化他们的日常活动，如接单、收款、考勤、请假、费用管理等。超过 20,000 名销售代表已在使用达美销售应用程序来改善他们的现场销售体验 ⚡ ⚡ 下载应用程序：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deltatechnepal.delta_sales_app 达美销售应用程序功能用于现场员工跟踪、自动化和销售管理 1. 订单报告 2. 收款自动化 3. 基于 GPS 的员工位置跟踪 4. 标记出勤和休假 5. 费用报告 6. 分配活动 7. 各方/客户管理 8. 产品管理9. 盘点 10. 节拍计划 11. 公告 12. 自动报告和分析 13. 巡视计划 14. 客户访问跟踪 15. 经销商管理 16. 日常工作日志 17. 与现场团队共享文件 18. 现场销售团队绩效 19.现场人员管理 20. 直接 B2B 客户订单 自动执行现场销售跟踪并转变您的工作方式，并立即开始跟踪、管理您的现场销售员工。
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales是一款基于云的移动订单管理系统，集成了ERP，帮助销售人员创建发票和处理订单，管理库存和客户信息。
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork 是一款支持销售团队的应用，提供零售订单管理和市场推广团队管理解决方案。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi是一款综合B2B电子商务平台，帮助消费品品牌和批发商管理多渠道销售，支持在线和离线订单处理。
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute是一个企业销售支持平台，帮助零售品牌优化销售团队与渠道合作伙伴和客户的协作，提高效率和生产力。
Repsly
repsly.com
Repsly是一款提高现场团队效率的移动应用，提供任务管理、数据收集和实时报告功能，适合零售和消费品行业。