现场销售软件 - 最热门应用 - 斯洛伐克

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现场销售软件专为参与上门销售实践的员工而设计，可为销售人员分配逻辑路线，从而优化效率。这些工具有助于指导团队成员完成销售路线，并让经理实时了解员工的位置。该软件还可以记录成功的销售或交易，并有助于监控团队在路上的活动。 现场销售软件在更广泛的销售软件领域内运行。其他销售软件通过电话、电子邮件或视频通话分配数字区域进行联系，而现场销售软件则通过提供物理位置区域、将销售人员与其潜在客户的物理地址无缝连接来脱颖而出。一些工具还可以与客户关系管理 (CRM) 系统集成或充当客户关系管理 (CRM) 系统，提取联系信息并充当更新和现场记录的中心枢纽。
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Map My Customers
mapmycustomers.me
现场销售代表的副驾驶。外部销售领导的指挥中心。适用于 iOS 和 Android 的“映射我的客户”移动应用程序可帮助外部销售代表： 将客户可视化为地图上的图钉 • 查看地图上最具商机的区域 • 根据主要客户、产品线、地区等创建群组 • 查看哪些区域在设定的天数内未受影响的公司 进行更多停留 • 选择要拜访的客户并在几秒钟内建立优化路线 • 沿着您的路线寻找新客户以实现勘探目标或填补额外时间 放弃数据输入 • 将客户拜访记录在案只需轻按几下即可记下语音转文本笔记 • 随时随地自动捕获电话和电子邮件 • 与 Hubspot、Salesforce、Quickbooks 等集成
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter 在一个精简且易于使用的软件包中包含了运营智能业务所需的所有工具。继续阅读以了解为什么它是您组织的更好选择。 LeadPlotter 是您的个人 CRM 和 ABM，可轻松管理您的所有潜在客户和客户，根据您的目的地快速计划和规划您的一天，提高客户满意度：所有这些都可以随时随地通过您的任何设备进行。
Lystloc
lystloc.com
Lystloc 是一家位置智能和分析 SaaS 产品公司，为我们的客户提供针对基于位置的挑战的完整解决方案。 Lystloc 最初是一款内部产品，旨在通过移动应用程序而不是硬件打孔卡按位置跟踪我们的现场和办公室用户的出勤情况。这对我们来说非常有效，节省了大量的时间和金钱。随后，自然而然地将其开发为 SaaS 产品，供其他遇到类似日常问题的公司使用。因此，Lystloc 是为您提供所有基于位置的解决方案的一站式商店。我们是市场领先的 SaaS 解决方案，为您的员工、车辆或 API 集成提供实时位置情报。
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro 是一个软件平台，可帮助制造商和分销商轻松管理和自动化其日常现场操作，并利用实时数据实现更高的效率。
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie 是一款基于云的软件解决方案，可帮助公司管理现场服务、现场销售、现场审核和销售运营中的移动员工队伍。 FieldPie 深受行业领导品牌和创新初创企业的信赖，帮助企业提高现场资源的效率，并大大简化现场数据的收集和分析。使用 FieldPie 轻松安排任务、派遣现场团队执行正确的任务、设计精美的移动表单来收集移动数据并实时监控每项现场活动。
CallProof
callproof.com
CallProof 是一款功能强大的工具，专门用于帮助外部销售代表最大限度地提高日常运营效率。它提供了一个易于使用的路线规划界面，允许用户为所有约会制定优化路线，以节省时间和燃料成本。凭借其区域管理功能，CallProof 还使销售代表能够跟踪其特定区域的销售线索、客户和机会。最终，CallProof 旨在通过简化销售代表的工作流程和提高运营效率来帮助销售代表提高工作效率。通过我们的应用程序，团队可以更好地了解每个代表的绩效，并确信他们在现场明智地利用了宝贵的时间。借助 CallProof，享受完全优化和个性化销售体验的便利。凭借其全面的功能套件，例如异步通信、自动报告生成、名片扫描、CallProof 语音、即时销售会议、连续销售和销售目标。对于任何希望提高生产力和效率的外部销售团队来说，CallProof 是一个非常宝贵的工具。今天就尝试一下，最大限度地提高您在路上的成功！
SimpliField
simplifield.com
SimpliField 是面向品牌的移动优先解决方案，旨在加速您迈向卓越零售的道路，并最大限度地提高每家商店的盈利能力。该解决方案可帮助您的现场团队在每家商店实现您的品牌目标，并实时通知总部有关现场发生的任何操作。这种跨部门工具可以加强您的现场、商店和总部团队之间的协作。
allGeo
allgeo.com
Abaqus 为企业提供自动化现场服务操作的解决方案，从而显着提高员工生产力、工资节省和盈利能力。在这个数字化转型时代，Abaqus 为从设施管理和施工到车队管理和医疗保健等各个行业提供解决方案，处于领先地位。 Abaqus 通过提供用于调度、里程跟踪、计时、调度消息、现场数据收集、移动表单、异常监控和分析的工具，简化了在现场运行数万名移动工作人员的现场组织的巨大复杂性。 Abaqus 的 allGeo 平台可用于为中型和企业客户构建自定义工作流程解决方案。 allGeo 上托管的解决方案包括资源跟踪、考勤、电子访问验证、单独工人安全、负载跟踪、检查和审计日志等。该平台与各种设备连接，例如 Android 设备、iOS 设备和远程信息处理设备。 Abaqus 团队由来自飞利浦电子、高通、思科、英特尔和 Jitterbit 的高管组成，他们在网络、移动和云软件行业拥有数十年的经验。
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser 的用户友好型软件可让您规划和管理拉票的各个方面 – 节省数小时的时间并提高支持者的参与度
Mapline
mapline.com
将您的数据连接到现实世界。只需几秒钟，您就可以上传数据，在地图上查看数据，创建路线，生成图表和报告，并将所有数据整合到可视化仪表板中。使用我们强大的分析工具，创建可视化和理解数据的新方法。如果您遇到问题，我们的专家团队随时准备向您展示如何充分利用您的数据！致电我们、与我们聊天或发送电子邮件，我们随时为您提供帮助。
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker 是一款适合移动设备的销售工具，可让您的整个销售团队保持同步。销售团队与新潜在客户互动以产生业务，并与现有客户进行追加销售并进一步发展业务关系。虽然这种情况可能定期或不定期发生，但如果没有将现场团队与总部领导联系起来的工具，就很难了解正在发生的情况。 URVA 能够弥补这一差距。忙碌的销售人员有一个漂亮的应用程序，可以让他们在几秒钟内记录所有客户互动，并且还可以通过地理标记来提高可见性。作为回报，经理可以查看正在发生的事情并指导他们的团队了解新产品和服务，以及设定每周/每月的目标和计划，而无需与每个团队成员交谈。最后，在领导层，所有这些交互都可以在小型仪表板和预定报告中使用。 URVA Sales 的所有功能都可以在任何地方使用，从电话到大屏幕以及介于两者之间的一切。 URVA Sales 受到世界上一些领先的银行、电信和制药公司的信赖。
Repzo
repzo.com
用于管理销售、营销和服务提供商的完整销售/现场人员自动化平台，为您提供实时覆盖分析。
eSpatial
espatial.com
eSpatial 是基于云的地图软件，专为企业设计并为用户设计。我们相信绘图应该快速、简单且功能强大。使用我们的地图软件，您可以轻松上传、可视化和分析多层数据。快速的视觉洞察力消除了决策中的猜测。我们是地图专家，二十多年来一直致力于提供地理解决方案。我们受到从财富 500 强公司到几乎涵盖各个行业的非营利组织的客户和合作伙伴的信任，我们致力于帮助我们的用户实现他们的地图目标。 eSpatial 拥有一套全面的功能，使您能够可视化、分析和共享当前存储在电子表格、CRM 或 ERP 系统中的业务数据。
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款针对零售业不断成长的 CPG 品牌的一体化促销管理平台。在一个地方规划、执行、分析和优化您所有的零售贸易促销、现场销售和营销活动以及店内演示 - 并通过交钥匙端到端管理流程外包您最头痛的扣除工作。通过在 Promomash 中管理这一切，CPG 品牌拥有了一个事实来源，可以帮助他们更好地宣传零售业，并在有限的贸易支出中做出最佳选择。没有其他解决方案能够提供品牌管理其贸易营销和促销工作各个方面所需的全部工具。不再需要电子表格或多个系统！ • 在一处管理促销、演示、销售和扣除。 • 通过我们与 Crisp 的合作关系获取自动的每日销售数据源。 • 通过我们的端到端交钥匙服务减轻扣除管理的负担。 • 通过精细的规划、报告和扣除数据更清晰地了解贸易支出。 • 通过一种易于阅读的视图来比较计划与实际交易表现。立即满足您需求的订阅计划。仅注册您需要的内容，或充分利用 Promomash 一体化促销管理的全部优势。无论您如何开始，我们的所有订阅都是按月计费，并且定价是根据您公司的规模和预算而制定的。 • 贸易促销管理(TPM)：计划、执行、分析和完善所有策略和客户的所有贸易促销活动。 • 现场营销管理：安排、管理和报告现场营销活动、演示和推销活动。 • 扣除管理：利用自动化和我们的专家团队来捕获、分类、验证扣除和争议。
TrueContext
truecontext.com
TrueContext 使企业能够利用动态、快速部署的移动工作流程来捕捉其环境的复杂性，从而调整、自动化和转变其现场服务运营。凭借各种格式的高级数据捕获功能，TrueContext 为组织提供了现在的可见性和未来的可预测性。 TrueContext（原名 ProntoForms）是一家加拿大软件和移动应用程序开发商，为用户提供低代码开发平台来构建企业现场服务管理应用程序。该应用程序将文书工作数字化，使现场工作人员能够在移动设备上完成复杂的表单、收集丰富的数据并将表单数据直接发送给管理人员、后台系统和分析工具。该公司于 2005 年上市，并在多伦多证券交易所创业板上市，股票代码为 PFM。 2015 年，Frost & Sullivan 授予 ProntoForms“北美移动表单竞争战略创新与领导力”奖。 2019 年，ProntoForms 在 2019 年 Gartner 企业低代码应用平台魔力象限中被认可为 18 个 LCAP 解决方案之一。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo 是面向制造商、批发商和分销商的一体化现场销售平台。我们喜欢将其视为集完整的现场销售管理、客户关系管理和订单捕获解决方案于一体的解决方案。 Skynamo 使您的销售团队能够专注于真正重要的事情：销售、获取订单以及与客户建立牢不可破的关系。 Skynamo 适合谁？ Skynamo 被产品制造商、批发商和分销商使用，其销售团队定期拜访客户并向客户销售。适用于现场销售代表的 Skynamo 移动销售应用程序：我们的现场销售移动应用程序使用通过 GPS 技术收集的数据和信息来自动执行管理任务，提高现场生产力和客户服务并增加订单。现场销售代表使用 Skynamo 来增强与客户的关系、获取订单并最大程度地减少管理上浪费的时间。适用于经理和基于办公室的销售支持团队的 Skynamo Web 应用程序：经理和基于办公室的销售支持团队可以通过基于 Web 的桌面访问 Skynamo 功能。经理可以查看实时活动更新、报告、关键绩效指标仪表板，并回答有关销售代表绩效、销售预测和销售组织中问题领域的问题。销售经理登录 Skynamo 网络应用程序，跟踪现场发生的情况，并获取向他们报告的团队的绩效报告。
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO 是一种外部销售参与工具，旨在提高效率，同时加速现场销售流程的各个方面。 SPOTIO 是一种解决方案，可通过自动化手动任务、增强责任感以及提供有关销售组织绩效和改进方式的具体见解来减轻日常负担。 SPOTIO 是一款旨在提供 CRM 映射、自动播放、活动跟踪、勘探和内置报告仪表板的软件。集中外部销售团队活动为销售组织提供了增加收入所需的可见性和洞察力。建立渠道，提高生产力，达成更多交易，不再让潜在客户流失。 SPOTIO 每次都能为您提供从领先到接近的支持。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的软件可帮助现场销售团队更快、更智能地运作。他们的解决方案利用数字工具解决了销售组织的所有主要痛点。潜在客户和区域管理、代表绩效跟踪、数字合同、潜在客户生成等功能。他们还提供多种附加服务，例如培训图书馆、地理围栏营销平台和房主信息，以帮助您更智能地销售。最重要的是，他们亲自与您和您的公司合作，以确保您获得想要的结果。请访问 salesrabbit.com 了解更多信息。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一个收入增长系统，可以倍增并加速您的销售活动，同时消除花费您时间和金钱的非销售活动。它是一个集成的销售平台，为您提供基本的销售功能（销售参与、销售支持、销售生产力和 Salesforce 采用），跨所有设备的单一接触点可帮助您完成更多交易并产生更多潜在客户。数千名现场销售代表、内部销售代表和销售经理正在利用 Veloxy 将销售部门转变为真正的收入中心。
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro 是一款基于云的服务管理软件，具有管理和发展业务所需的所有功能和工具，允许您管理客户、潜在客户、报价、预订、发票、付款、反馈和评论以及您的员工以及在该领域工作的工人。帮助您降低管理和运营成本，提高转化率和客户保留率，并改善办公室、现场工作人员和客户之间的沟通。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager 是销售团队选择的 CRM，用于加速他们的活动并增加销售。从您的 PC 或移动设备免费试用。
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App 是一款用于现场销售自动化和员工位置跟踪的销售跟踪软件，可轻松实现公司销售和外部现场销售活动的自动化。该软件是为销售经理、分销商、品牌设计和开发的，用于管理现场销售人员活动。通过使用达美销售应用程序，品牌、分销商、销售经理可以管理现场销售员工的活动并跟踪他们的地理位置，而在手机中安装达美销售应用程序的现场销售代表可以自动化他们的日常活动，如接单、收款、考勤、请假、费用管理等。超过 20,000 名销售代表已在使用达美销售应用程序来改善他们的现场销售体验 ⚡ ⚡ 下载应用程序：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deltatechnepal.delta_sales_app 达美销售应用程序功能用于现场员工跟踪、自动化和销售管理 1. 订单报告 2. 收款自动化 3. 基于 GPS 的员工位置跟踪 4. 标记出勤和休假 5. 费用报告 6. 分配活动 7. 各方/客户管理 8. 产品管理9. 盘点 10. 节拍计划 11. 公告 12. 自动报告和分析 13. 巡视计划 14. 客户访问跟踪 15. 经销商管理 16. 日常工作日志 17. 与现场团队共享文件 18. 现场销售团队绩效 19.现场人员管理 20. 直接 B2B 客户订单 自动执行现场销售跟踪并转变您的工作方式，并立即开始跟踪、管理您的现场销售员工。
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales 是一款基于云的一体化移动订单管理系统，具有 ERP 集成（QuickBooks®、Xero、SAP 和 Excel）。让销售代表和司机能够灵活地创建移动发票或随时随地接受订单。区域管理和路线核算为您的现场销售代表提供带有 GPS 跟踪、时间戳活动的预先规划的交付路线以及带有可选签名捕获的发票提交位置。所有销售代表和经理都将收到一份日终报告，反映已售出的数量、已完成的销售量以及需要补充仓库的剩余库存量，确保库存被退回并计入未来的销售中，并且不会错过任何付款。现场采集的所有数据都将与双同步 QuickBooks® 集成一起使用，以确保数据始终准确并符合估计的预测。利用自动化 DSD 软件，消除手动数据错误，例如在路线上浪费时间、库存放错/丢失或因计费不准确而造成的收入损失。
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork 不仅支持市场销售团队，还提供 MobiWork Retail 销售点的订购解决方案和 PG 营销团队管理解决方案。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 为消费品品牌和批发商提供全面的 B2B 商务平台，以一致地管理其全渠道销售的各个方面。我们的平台独特地将 B2B 电子商务、销售人员自动化、零售执行和路线会计（货车销售）整合到一个集成的移动解决方案中，该解决方案可在所有设备上本地运行，从而最大限度地提高面对面和在线销售，使您能够销售更多、更好、更快B2B 销售。超过 60 个国家/地区的 1000 多个客户跨越不同的垂直领域（快速消费品、美容与化妆品、食品与饮料、眼镜等等）依靠 Pepperi 来规划、执行和分析他们的 B2B 全渠道销售： • 网络和移动 B2B 电子销售商务平台使买家能够随时随地订购 • 通过电子目录、贸易促销和完整的客户数据，轻松进行线上/线下订单 • 用于店内审核、推销和补货的零售执行应用程序 • 支持直接商店送货和货车销售通过适用于 iOS 和 Android 的路线会计应用程序 • 使用直观的用户界面同时管理所有渠道的贸易营销促销 • 集中管理简化跨客户接触点的全渠道运营 Pepperi 的企业级平台与 ERP 无缝、安全地集成，例如 SAP Business One、 SAP Business By Design 等，使现场代表和买家可以在所有设备上（在线和离线）完全访问数据。
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute 是一个企业销售支持平台，帮助零售品牌通过销售团队、渠道合作伙伴和 B2B 客户之间的深度协作实现其业务目标。作为行业 SaaS 解决方案，我们以提供快速、无风险的实施方案而自豪，旨在应对零售和分销挑战。我们优先考虑为参与品牌市场路线的每个利益相关者提供全面的销售支持，而不仅仅是销售团队的自动化。品牌可以将所有利益相关者纳入 BeatRoute，包括销售团队、分销商、经销商、零售商，甚至油漆工、电工、美容师等渠道影响者，并为他们每个人提供可配置的工作流程，旨在提高他们的工作效率。
Repsly
repsly.com
Repsly 的零售执行平台是世界上最高效的推销和现场销售团队背后的驱动力。从品牌到经纪商，Repsly 为 RetEx 团队提供了他们每天在该领域产生最大影响所需的数据和工具。对于区域团队领导和国家客户经理来说，Repsly 可以轻松地将工作分配到现场并实时确认大规模执行。对于您的实际操作，Repsly 简化了日程安排、路线规划、数据收集、订单输入等，为他们提供了在每个账户中更智能地工作所需的一切。凭借强大的洞察和分析，Repsly 可以帮助企业领导者回答有关促销和货架图执行、团队绩效、资源分配等的问题。客户包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、欧莱雅、BeyondMeat、Olaplex、CoreMark、Spar、Sodastream、L&R Distributors、百威英博等等！