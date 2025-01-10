现场销售软件 - 最热门应用 - 菲律宾

Promomash

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Promomash 是唯一一款针对零售业不断成长的 CPG 品牌的一体化促销管理平台。在一个地方规划、执行、分析和优化您所有的零售贸易促销、现场销售和营销活动以及店内演示 - 并通过交钥匙端到端管理流程外包您最头痛的扣除工作。通过在 Promomash 中管理这一切，CPG 品牌拥有了一个事实来源，可以帮助他们更好地宣传零售业，并在有限的贸易支出中做出最佳选择。没有其他解决方案能够提供品牌管理其贸易营销和促销工作各个方面所需的全部工具。不再需要电子表格或多个系统！ • 在一处管理促销、演示、销售和扣除。 • 通过我们与 Crisp 的合作关系获取自动的每日销售数据源。 • 通过我们的端到端交钥匙服务减轻扣除管理的负担。 • 通过精细的规划、报告和扣除数据更清晰地了解贸易支出。 • 通过一种易于阅读的视图来比较计划与实际交易表现。立即满足您需求的订阅计划。仅注册您需要的内容，或充分利用 Promomash 一体化促销管理的全部优势。无论您如何开始，我们的所有订阅都是按月计费，并且定价是根据您公司的规模和预算而制定的。 • 贸易促销管理(TPM)：计划、执行、分析和完善所有策略和客户的所有贸易促销活动。 • 现场营销管理：安排、管理和报告现场营销活动、演示和推销活动。 • 扣除管理：利用自动化和我们的专家团队来捕获、分类、验证扣除和争议。