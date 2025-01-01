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农场管理软件简化并增强了农场的生产活动和运营。通过使用该软件，农民可以通过战略方法有效地处理日常任务和责任。它可以自动记录和存储数据，监控和分析农场活动和资源消耗，并跟踪费用和预算。此外，它还提供财务管理工具，包括会计、规划、采购和营销。 虽然农场管理软件在解决生产和产量问题方面与作物管理和精准农业工具重叠，但它提供了更广泛、更全面的解决方案。还有专门的农场管理系统，旨在满足特定部门的独特需求，例如乳制品、牛、谷物或大麻农场。然而，许多供应商提供了更通用、与行业无关的解决方案，使农民、牧场主、种植者和管理多样化经营的农业企业专业人士受益。
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Farmbrite
farmbrite.com
Farmbrite是一款综合的农场管理软件，帮助农民跟踪牲畜与作物，管理财务，优化农业业务运营。
Bushel Farm
bushelfarm.com
Bushel Farm是一个数字平台，集中管理农场记录，帮助农民分析运营和财务绩效，支持决策与合作。
Agroptima
agroptima.com
Agroptima是一款农业管理软件，帮助农民通过手机记录操作、追踪 farm 活动并生成报告，优化农场管理和决策。
Mobble
mobble.io
Mobble是一款农场管理应用，专为畜牧业者设计，简化记录管理和团队沟通，提高合规性，提升农场运营效率。
eAgronom
eagronom.com
eAgronom是一款专为农民设计的独立农场管理软件，帮助谷物种植者改进记录、组织任务和分析农季。
Aegro
aegro.com.br
Aegro 是一款农业管理应用程序，帮助农民整合日常生产和财务管理，提高农场运营效率。
Agworld
agworld.com
Agworld是一个农业数据管理平台，促进种植者和顾问之间的协作，帮助优化农场运营和提高决策效率。
PickApp
pickapp.farm
PickApp 是一个创新系统，用于测量工人产出，提高生产效率和产品质量，帮助农场改善效率并节省成本。
Hectre
hectre.com
Hectre是一款为果园提供数字化管理解决方案的应用，帮助果农提高效率、降低成本和优化收成。
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb是一款牲畜管理软件，旨在提高农业运营效率，通过实时数据分析帮助农民优化管理和决策。
Traction
tractionag.com
Traction是一款云端农场管理解决方案，实时分析财务数据，整合会计数字与田间作业，自动化收集田间活动记录。
Hivekit
hivekit.io
Hivekit是一个空间自动化平台，集成资产追踪、运营管理和流程自动化，旨在提高效率和安全性。
aydi
aydi.com
aydi是一款面向农业行业的B2B SaaS应用，提供实时操作可视化、提高生产力、降低成本及行政流程自动化的解决方案。
Conservis
conservis.ag
Conservis是一个农业管理应用，通过实时数据、分析工具和决策支持，帮助农民优化资源使用和提高生产效率。
Croptracker
croptracker.com
Croptracker是一种农业管理应用，帮助农民跟踪生产、管理任务和优化运营，提高农场效率和盈利能力。
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