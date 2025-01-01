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最热门 最近添加 扩展检测和响应 (XDR) 平台 - 最热门应用

扩展检测和响应 (XDR) 平台是旨在自动检测和解决混合环境中的安全威胁的工具。这些平台可以检测并响应跨网络、端点、云服务和应用程序的安全事件。公司越来越多地采用 XDR 技术，因为传统的检测和响应解决方案通常仅限于单个域，例如端点安全或网络安全，而 XDR 为复杂的混合环境提供全面的保护。 XDR 解决方案提供了一个统一的系统来管理安全事件，无论其起源于组织内部。它们还通过整合冗余检测和响应工具来帮助简化安全操作，使安全团队更容易识别和解决威胁。