扩展检测和响应 (XDR) 平台 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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扩展检测和响应 (XDR) 平台是旨在自动检测和解决混合环境中的安全威胁的工具。这些平台可以检测并响应跨网络、端点、云服务和应用程序的安全事件。公司越来越多地采用 XDR 技术，因为传统的检测和响应解决方案通常仅限于单个域，例如端点安全或网络安全，而 XDR 为复杂的混合环境提供全面的保护。 XDR 解决方案提供了一个统一的系统来管理安全事件，无论其起源于组织内部。它们还通过整合冗余检测和响应工具来帮助简化安全操作，使安全团队更容易识别和解决威胁。
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone是一款企业安全解决方案，提供对物理端点、移动设备和虚拟机的全面保护，支持云和本地部署。
Elastic Cloud
elastic.co
弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-Able Passportal是一款专业的密码和文档管理应用，旨在帮助IT服务提供商安全管理用户访问权限和敏感信息。
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop是一个网络分析平台，帮助组织监视和分析网络，管理网络安全和性能，支持恶意软件检测和数据包取证。
ContraForce
contraforce.com
解锁微软安全服务。 介绍为服务提供商构建的 SecOps 服务管理平台。借助 ContraForce，协调多租户调查工作流程、自动执行安全事件补救并提供卓越的安全服务。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以帮助中小型企业防止数据泄露的网络安全平台。我们通过开放的 SIEM+XDR 平台帮助精益 IT 团队保护其组织免受勒索软件和违规行为的侵害。我们的一体化解决方案结合了 SIEM、端点可见性和自动响应，以降低复杂性、提供广泛的可见性并加快我们的响应时间。我们的自动化平台可以检测并立即遏制威胁，减轻无法全天候工作的 IT 团队的负担。该平台包括： - 用于自动威胁搜寻的托管检测，以尽早识别攻击 - 自动响应以立即遏制和阻止威胁 - 一年的数据保留和扩展选项以满足合规性 - 用于取证和轻松调查的高级报告和仪表板 - 轻量级代理端点可见性和响应 - 对关键优先问题的 24/7 安全运营 (SecOps) 支持
Defense.com
defense.com
Defense.com 是一个 XDR 平台，包含您的组织检测和响应网络所有区域的网络威胁所需的一切，无需企业价格标签或复杂性。如果没有像 Defense.com 这样的解决方案，您可能会花费大量时间和资源手动关联来自多个不同安全工具的数据，以识别和修复网络威胁。 Defense.com 将来自环境所有区域的本机和第三方安全数据提取并关联到单个检测和响应平台中，帮助您快速识别威胁并防止违规。除了威胁检测和响应之外，Defense.com 平台还可以通过内置漏洞扫描、端点保护、外部攻击面监控和安全意识培训帮助您的组织加强安全态势。托管服务 中小型组织通常缺乏时间或资源来正确监控其环境，迫使他们只能满足于工作时间覆盖范围。 Defense.com 通过 24/7 托管 SIEM 服务解决了这一挑战，并由我们内部 SOC 分析师和先进的日志监控技术提供支持。我们可以代表您监控组织的环境、提醒您真正的威胁并提供详细的补救建议以帮助快速解决问题，从而减轻您团队的压力。为什么选择 Defense.com？与市场上许多其他使用第三方技术作为 MSSP 运营的提供商不同，Defense.com 开发了一个专有的 SIEM 平台，该平台提供高级威胁检测功能，并可以从任何系统或供应商获取日志。这使组织能够充分利用现有的安全投资，摆脱供应商锁定，并监控环境中的所有内容是否存在安全威胁。我们还运营自己的内部 SOC 团队，提供 24/7 主动威胁检测和日志监控。我们的托管服务通过主动查找网络中的恶意活动并向他们发出安全警报来减轻 IT 团队的压力，从而节省他们的时间并确保他们只关注真正的风险。市场上现有的供应商提供复杂且昂贵的解决方案，这些解决方案通常是为拥有内部 SecOps 团队的企业组织量身定制的。与当前 MDR 和 XDR 类别的领先者相比，Defense.com 是中小企业更容易使用的替代方案。
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security 提供具有协作修复工作流程的 SaaS 安全态势管理 (SSPM) 解决方案，可与业务用户互动，以情境化方式减少 SaaS 数据共享、供应链、身份和错误配置风险。借助 Valence，安全团队可以保护其关键 SaaS 应用程序的安全，并确保持续遵守内部政策、行业标准和法规，而不会影响企业生产力或 SaaS 采用的速度。